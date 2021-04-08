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четверг, 08 апреля 2021 18:28

Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать

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Автор: docudays.ua
  Фильм "Тропами киевских пляжей" показывает рабочие будни Пляжного патруля в Киеве. Спасатели собственными усилиями пытаются изменить статистику смертности, уберечь людей от тяжелых последствий неосторожного купания. Ленту показали на 18-м кинофестивале Docudays UA. Вошла в длинный список претендентов на 5-ю Национальную кинопремию "Золота Дзиґа"
Фильм "Тропами киевских пляжей" показывает рабочие будни Пляжного патруля в Киеве. Спасатели собственными усилиями пытаются изменить статистику смертности, уберечь людей от тяжелых последствий неосторожного купания. Ленту показали на 18-м кинофестивале Docudays UA. Вошла в длинный список претендентов на 5-ю Национальную кинопремию "Золота Дзиґа"

Съемки дали неоценимый полевой опыт отстаивания своих прав.

Об этом говорит режиссер Роман Прокопчук. Снял документальный фильм "Тропами киевских пляжей" о работе общественной организации "Пляжный патруль", которая работает почти без финансирования.

Главный герой - главный спасатель Дмитрий. Стремится снизить уровень трагических случаев на столичных водоемах.

"Зарисовки из переполненных киевских пляжей, где ежегодно гибнет много людей. Режиссер привлекает внимание к теме безопасности на воде, которой нередко пренебрегают отдыхающие. В частности, дети, которые первыми бегут к воде, часто находясь без присмотра родителей", - говорится в синопсисе.

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Премьера 37-минутной ленты состоялась в международном конкурсе Docu/Коротко в рамках 18-го кинофестиваля Docudays UA. Проходил с 26 марта по 4 апреля в формате онлайн.

Постановщик представил картину в разговоре с модератором и переводчицей Екатериной Поправкой.

Твое кино - это история героев, которых мы часто воспринимаем как должное, можем не замечать в общем шуме города. Как возникла и создавалась? - спрашивает Екатерина Поправка.

- Это история продолжительностью три года, - говорит Роман Прокопчук. - В 2018-м я был волонтером на Docudays. А координатором волонтерского движения был один из руководителей Пляжного патруля Артем Гальчук. Я сказал, что хочу сделать о них кино под Docudays. Он ответил: "У нас есть камера, дрон - приезжай снимай".

Со спасателем Дмитрием познакомились уже во время съемок. Это была спонтанная встреча. Когда готовишь документальный фильм, особенно если это касается низкобюджетных картин, никогда не знаешь, о чем будет. По крайней мере у меня так. Уже в течение съемочного процесса или даже на стадии монтажа понимаешь, кто твой герой. Это вроде как постоянный поиск чего-то из ничего.

Соединить юмор и печаль было твоей интенцией?

- Мне кажется, юмор как-то магическим образом образуется в зависимости от уровня юмора того, кто снимает. Вокруг меня это так работает.

У нас был случай, когда развозили вышки, на которых сидят лайфгарды. Водитель забыл поставить на ручной тормоз машину, и она покатилась в песок. Потом у нас отпал боковой борт, который едва не упал на авто. Собственно вышка выпала во время движения. И это буквально за час все произошло. А за целый сезон таких ситуаций было много.

Юмор всегда присутствует. Вопрос в том, готовы ли мы это принимать как часть нашего фильма, визуального языка.

Посетителей пляжей видим глазами спасателей - и это не очень приятная картина в плане человеческой природы. Много случаев, когда люди вели себя не совсем так, как надо. Как было работать с этим?

- У меня есть две теории. Первая довольно банальная - насчет наших людей, которые цинично относятся к смерти. Но другая, надеюсь, перекрывает первую. О том, что в мозге есть защитная реакция. И когда человек видит смерть, мозг специально блокирует. Старается не быть в этом моменте, не вникать. Иначе беспокоиться заниматься так, когда это твоя профессиональная деятельность - то думаю, могут быть психологические проблемы. Поэтому включается механизм, благодаря которому как-то отключаешься от негатива, от смерти.

В некоторых моментах фильма отдыхающие просят жестами не снимать их. Как реагировали на человека с камерой на пляже?

- Сначала надо было, чтобы команда Пляжного патруля привыкла ко мне. Там много людей - около 150 спасателей. Примерно через месяц перестали меня вообще замечать.

С отдыхающими это работало немного по-другому. Я сначала не выглядел как спасатель. У меня была другая форма одежды. И все меня спрашивали: "Зачем ты снимаешь?" Особенно в деликатные моменты, например медики во время искусственного дыхания.

Во-первых, закон не запрещает снимать в общественном месте. Во-вторых, я никогда не акцентирую кадр, если человек умер или неизвестно, еще борется за жизнь. Не снимаю это крупным планом. Всегда беру очень общей картинкой. Не хочется переступать через труп, так сказать.

Есть другие моменты. Например, из детсада привели 10 детей, один из них чуть не утонул. И меня воспитатель спрашивает: "Зачем снимаешь?" Но у меня нет ответа на такое - я ничего не говорю. Просто снимаю дальше. Понимаю, что может быть стрессовая ситуация. Иногда чуть не получил на орехи от пьяных отдыхающих. Но в целом нормально. Надо просто держать оборону и знать свои права.

Видел ли фильм главный герой?

- Да. С Дмитрием постоянно общаемся. У нас было миллион редакций. Это на самом деле пятая или шестая версия ленты. Сейчас оставили фактически поэтику пляжа. Такая нетелевизионная документалистика - без цифр и фактов - просто садись смотри. Настроение лета 2019-го.

Как много пришлось отсекать на монтаже?

- У меня лежит жесткий диск примерно с 500 гигабайтами материала в качестве Full HD. Там хватит на мини-сериал.

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18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA посвятили праву человека на здоровье. Тема - "Полное выздоровление". Представили 105 фильмов из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками.

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В национальном конкурсе Docu/Украина отметили "Землю Ивана" Андрея Лисецкого об одном из последних народных художников Украины 81-летнем Иване Приходько.

В международном конкурсе Docu/Коротко награду получил "Океан" австрийца Пауля Шойфлера.

Приз зрительских симпатий достался французской постановщице Элеонор Вебер. В основу фильма "А ночи уже больше не будет" положила архивные видео американских и французских вооруженных сил в Афганистане, Ираке, Сирии.

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