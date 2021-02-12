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пятница, 12 февраля 2021 10:35

В Харькове попытались отделиться от Украины

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В Харькове попытались отделиться от Украины
Донецко-Криворожскую республику попытались создать в 1918 году. Фото: wikimedia.org

12 февраля 1918-го в Харькове делегаты IV Областного съезда советов рабочих депутатов Донецко-Криворожского бассейна приняли резолюцию о создании Донецко-Криворожской республики.

Совет народных комиссаров возглавил Фёдор Сергеев - Артем.

Республику позиционировали как независимую от Украины и России. В Москве сначала поддержали отделение. На территорию Украины согласно Брестскому миру заходили немецкие и австрийские войска. Когда они пришли в Восточную Украину, Москва направила ноту, что условия соглашения не касаются ДКР.

Войска Центральных держав проигнорировали заявление и в Харькове решили обороняться. Начались выступления против большевиков крестьян и рабочих. Требовали учредительного собрания. В Москве поняли, что создание отдельных республик не поможет в борьбе с немцами.

"Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, как бы они не ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину, и немцы будут ее завоевывать. Учитывая это, абсолютно бессмысленно со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны", - заявил тогда лидер большевиков Владимир Ленин.

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19 марта ДКР формально вошла в состав советской Украины. Совнарком РСФСР не признал Донецко-Криворожскую Советскую Республику ни самостоятельной республикой, ни частью России. После занятия всей территории украинского-немецко-австрийскими войсками навсегда прекратила свое существование.

В ночь на 8 февраля 1918 года большевистская армия под командованием Михаила Муравьева захватила Киев. Россияне разбрелись по городу и начали грабежи, насилия и массовые расстрелы населения - "красный террор". Сам город стоял в руинах. Накануне его обстреливали из пушек.

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Дата
12
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