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пятница, 02 апреля 2021 15:50

Успейте посмотреть онлайн: топ-5 фильмов Docudays UA

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Автор: facebook.com
  Фильм "Сказка о Коньке" рассказывает об общественном деятеле, художнике, монахе Анатолии Лютюке. С 2014-го помогает украинским бойцам на Донбассе - доставляет гуманитарную помощь. Также собирает документальные истории, которые происходили на фронте, и творчески обыгрывает в книге иллюстраций. Ленту представили на фестивале Docudays UA. Проходит в формате онлайн
Фильм "Сказка о Коньке" рассказывает об общественном деятеле, художнике, монахе Анатолии Лютюке. С 2014-го помогает украинским бойцам на Донбассе - доставляет гуманитарную помощь. Также собирает документальные истории, которые происходили на фронте, и творчески обыгрывает в книге иллюстраций. Ленту представили на фестивале Docudays UA. Проходит в формате онлайн

До 4 апреля длится 18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Премьеры можно просмотреть онлайн.

Предлагаем 5 интересных фильмов, которые стоит успеть посмотреть до конца мероприятия.

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"Этот дождь никогда не закончится" - реж. Алина Горлова, Украина, Латвия, Германия, Катар

Волонтер Красного Креста Андрей Сулейман - сын сирийского курда и украинки. Когда-то переехал на Донбасс, чтобы спастись от войны. После смерти отца решает похоронить его в Сирии, где осталась часть семьи.

"Не просто качественное украинское кино, но фильм-высказывание, высокохудожественное произведение о ландшафтах войны и водах времен. Картина мирового уровня.

Художественность фильма столь высока, что выходит за рамки типичной документалистики. Складывается ощущение, что приобретает черты "Раскрашенной птицы" Вацлава Марула, "Ромы" Альфонсо Куарона или даже "Космической одиссеи" Стэнли Кубрика. Черно-белый цвет, кубриковские ландшафты, куароновские толпы, природа Тарковского - лента реально мутирует к полноценному художественному кино. Это как документалистика Дзиги Вертова - она ​​больше, чем просто изображение событий", - пишет кинокритик Станислав Тарасенко.

"Сказка о Коньке" - реж. Ульяна Осовская, Денис Страшный, Украина, Эстония

Главный герой - диссидент, а ныне монах и художник Анатолий Лютюк. С 1970-х живет в Таллинне, столице Эстонии. Создает самодельные книги в собственной мастерской. После начала войны на Донбассе регулярно ездит в прифронтовые города с гуманитарной помощью.

"Агиография праведника и его поисков доброты. Художник, волонтер и основатель Центра украинской культуры в Таллинне вместе с вырезанным вручную деревянным коньком отправляется в прифронтовые территории и госпитали. Чтобы не только доставить помощь, но и записать истории о животных на войне. Светлые, трагические, смешные. И эти же истории оживут на экране в анимации на основе рисунков Анатолия. Вторая линия - жизнь героя в Таллинне и его работа над созданием уникальных фолиантов в одном экземпляре.

Фильм выделяется среди других необычайным финалом, когда все линии находят невероятное, взрывное решение", - пишет писатель Александр Михед.

"А ночи уже больше не будет" - реж. Элеонор Вебер, Франция

Режиссер опровергает пропагандистские образы, связанные с войнами в Афганистане, Ираке и Сирии. Показывает реалии летчиков-истребителей, которые управляют вертолетами над зонами боевых действий. В основу ленты легли архивные видео американских и французских вооруженных сил.

"Все, что волнует пилотов, - как не допустить ошибку. Как разглядеть в мощный, но все-таки несовершенный объектив, что именно несет человек внизу - сапу или АК-47? Вопросы ответственности и цены ошибки, совести и сомнений становятся главными для летчиков, которых воспринимают чуть ли не бездушной машиной для убийства.

Казалось бы, что может быть легче - наблюдаешь за противником, видишь оружие, спрашиваешь разрешение на открытие огня и давишь на крючок. Миссия выполнена, никакого риска для жизни, можно возвращаться на базу. Но как сохранить душевное спокойствие, сидя на диване с семьей, когда все время прокручиваешь те события и думаешь, оправданным ли был выстрел? И будут ли считать так же те, кто будут проверять твои действия, просматривая видео? Как говорил дядя Питера Паркера: "Чем больше сила, тем больше ответственность", - пишет кинокритик Дмитрий Сидоренко.

"Колумбийская семья" - реж. Таня Воль Серенсен, Дания

Главные героини - мать Руби, которая борется за права самых бедных колумбийцев, и ее дочь Ира, живущая в изгнании на Кубе. На фоне первого за многие десятилетия перемирия пытаются простить друг другу разочарования прошлого.

"История о правозащитнице, которая помогает бесправным крестьянам Колумбии, где ситуация с активизмом на порядки хуже, чем у нас. И о ее дочери, которая убегала от этой жизни и пытается найти общий язык с мамой. Над обеими тяготеет фигура отца - погибшего бойца герильи. Фильм одновременно о женщинах в тени мертвых мужчин и об активизме и инициативе в тени мертвого государственного аппарата. Тем тяжелее, что реально актуален сегодня, больше любого другого.

Мало того, что жизнь в Латинской Америке сильно напоминает жизнь в Украине, порой до боли. Фильм еще и местами напоминает поэтическое кино, снятое на границе с диссидентством. Оно и логично. В условиях террора против обычных людей средств говорить становится не так много, они все выходят на поверхность и будто сами становятся естественной частью картины мира, а не приемом киноязыка", - пишет писатель Остап Украинец.

"Территория пустых окон" - реж. Зоя Лактионова, Украина

Вторая мировая война и работа на заводе стали причиной переезда семьи матери режиссера в Мариуполь. Война с Россией и экологические последствия деятельности завода играют определяющую роль в ее дальнейшей жизни.

"Когда фильм начался с хроникальных кадров разрушенного Мариуполя после нацистской оккупации, я ожидал, что завершится картинами города во время нынешней войны. Но Зоя Лактионова решила замкнуть историю другим способом, более интимным и болезненным. И это как раз проявление того Personal Voice, о котором говорилось в титрах. А Мариуполь, наоборот, показывается очень живым: с мальчишками, которые на пляже валяют футбольные ворота, с рыбаком, который идет к морю, неся над головой сетку, как какую-то хоругвь и тому подобное. Аж реально захотелось поехать в этот город. И хотелось еще. Надеюсь, полный метр не за горами", - пишет кинокритик Дмитрий Шульга.

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Эти и другие кинопремьеры фестиваля Docudays UA показывают на онлайн-платформе Docuspace.

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