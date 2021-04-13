Немец спас карпатских буйволов

Автор: facebook.com Главный герой документального фильма "Май далеко – май добре" немец Мишель мечтал жить в гармонии с природой. Поселился в карпатском селе. Разрывается между любовью на родине и спасением буйволов на Закарпатье

Немец Мишель Якоби расстроился, когда ему показалось, что на экране Украина предстает некрасивой. Переживал, чтобы в кадре не было пьяных пастухов.

Об этом говорит режиссер Анна Ярошевич. Сняла фильм "Май далеко - май добре" о немецком экологе Мишеле Якоби, который приехал в Украину более 10 лет назад. Поселился на Закарпатье, взяв на себя спасение популяции карпатского буйвола.

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Премьера ленты состоялась в национальном конкурсе 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Получила приз имени Андрея Матросова от организаторов киносмотра.

Анна Ярошевич представила картину в беседе с кинокритиком и журналисткой Дарьей Бадьйор.

Как решили снимать кино о Мишеле?

- Все началось с интервью, которое сделал журналист и писатель Богдан Логвиненко. Тогда еще не было его проекта Ukraїner, но уже путешествовал по Украине, встречал интересных людей, записывал их истории на фейсбуке. Одну из таких я увидела. Тогда как раз заканчивала обучение в мастерской режиссера Сергея Буковского. Искала героя для дебютного полного метра, потому что до этого снимала короткие.

Прочитала пост о Мишеле и где-то неделю думала о нем. Не только в контексте кино. Почему-то задела эта история. Затем написала ему на имейл, что хочу познакомиться и, возможно, создать фильм. Еще точно не знала, получится ли что-то. Он очень открыто согласился, и мы с оператором Сергеем Киреевым поехали на первые съемки.

Что вас зацепило в этой истории?

- То, что это была какая-то нетипичная иммиграция. Чаще едут с востока на запад в поисках лучшей жизни. Мишель, имея обеспеченную семью в Германии - почему-то решил наоборот. Остановился даже не в столице, а в маленьком селе. Интересно было разобраться в его мотивах, почему именно Украина.

Автор: facebook.com На киносмотре Docudays UA режиссер Анна Ярошевич (справа) рассказала о работе над фильмом "Май далеко – май добре". В студии фестиваля ответила на вопросы кинокритика Дарьи Бадьйор

Чем ваш герой занимался в Германии? Видим какую-то офисную работу, которая ему скучна.

- Мишель по образованию вообще эколог-лесник. Учился где-то на границе Германии и Франции. После этого сначала путешествовал по миру в поисках какой-то экомисии. Оказался в Украине. Когда вернулся на родину, то работал в компании родителей. Они занимались крупными перевозками по всей Европе.

В чем конкретно заключалась работа Мишеля - трудно сказать. Приходил в офис, раскладывал какие-то визитки, кому-то звонил, что-то проверял на складах. Мне кажется, сам до конца не понимал, имеет ли какую-то должность - просто что-то делал для семейного дела. Без экономического образования, опыта, интереса.

Можно сказать, что это история об эмансипации из богатой семьи. Человек чувствовал себя лишним, закованным в устоявшийся водоворот жизни семьи. Идет назад к природе - это его философия. Пришел к тому, что будет разводить буйволов и спасать их популяцию.

- Создание фильма заняло 5 лет. Снимали три с перерывом. Мишель сначала жил в Украине, а потом произошел интересный поворот - встретил девушку в Германии и стал жить у нее. В этот период где-то год мы не снимали, сделали паузу. Думали, что делать с материалом, отснятым в Украине. Но поддерживали с Мишелем связь.

Был риск, что он там останется и покинет эту историю с буйволами и Карпатами?

- Был. Когда мы разговаривали по скайпу, он рассказал о своей новой жизни. Все было понятно и логично, почему он переехал в Германию. Но у меня осталось впечатление, что он там не счастлив.

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Затем мы решили поехать снимать в Германию. Мишель рассказывал, какая классная у него девушка, проводил экскурсию по их дому. Но я чувствовала, что он скучает по Украине, сомневается, сделал ли правильный выбор. Не могла предположить, чем это закончится. Но было ощущение, что он там долго не задержится. Впоследствии наступил момент, когда их отношения стали разрушаться.

За эти 5 лет работы что-то изменилось в том, о чем должна выйти лента?

- Существенно - нет. Но когда начинали, я больше представляла это как фильм-портрет. Даже не была уверена, что получится полный метр. Что кто-то будет час смотреть только на Мишеля и буйволов, какая бы это ни была прекрасная миссия.

Градус изменился, когда он встретил девушку в Германии и начал существовать между двух миров. Увидели контраст между странами, сомнения у героя. Кино стало не просто портретом, а историей о выборе, различных способах жизни, свободе.

Автор: facebook.com Лента "Май далеко – май добре" рассказывает о немце Мишеле, который приехал в Украину разводить буйволов и жить подальше от шума больших городов

Мне кажется, что когда место действия фильма - Карпаты, есть большой риск скатиться в пасторальность, романтичность. Как с этим справились? Чтобы красивые картинки и сельский колорит не перевесили режиссерского замысла?

- Нам часто задавали этот вопрос на питчингах и тренингах. "А вы не будете показывать Украину романтичной и красивой, а Германию холодной и страшной?" Во-первых, я пыталась оставаться объективной. Во-вторых, если бы снимали где-то на вершине Карпат, только летом или зимой, то выглядело бы идеально. Но мы фиксировали реальность, где есть разные моменты.

Более того, Мишель расстроился после просмотра. Ему показалось, что на экране Украине предстает некрасивой. Например, буйволы стоят в грязи. Он видит только прекрасное. В его представлении эти животные, видимо, где-то на газоне или в воздухе. Также переживал, чтобы в кадре не было нетрезвых людей. А мы стремились показать так, как есть.

В один момент было опасение, что Мишель разочаруется во всем. Например, когда один из его работников напился и забыл покормить скот.

- У Мишеля на самом деле не было никакой реакции. Когда зашел и увидел этих пьяных пастухов, сначала разозлился. Через 5 минут разговаривал с буйволами и радовался прекрасной погоде.

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Мишель видит нашу страну непревзойденной. А мы хотели передать его взгляд, изобразить Украину глазами Мишеля. Что у него нет отвращения, разочарования или конфликта с местными. Только любопытство и восхищение.

Я думаю, что по сравнению с жизнью в Германии проблемы здесь для него выглядит как приключение. А Украина - как страна свободных людей, которые могут и выпить водки на завтрак.

Автор: facebook.com Режиссер Анна Ярошевич держит приз имени Андрея Матросова. Команда кинофестиваля Docudays UA отметила ее за фильм "Май далеко – май добре"

Были какие-то недопонимания с героем?

- У нас была сложная последняя съемка. Это был конец зимы, все выглядело не очень красиво. Мишель только вернулся из Германии. Пока работал у родителей, его хозяйство немного пришло в упадок. Понятно, что у него оставались пастухи, с которыми постоянно держал связь, перечислял средства. Но все равно не было руки хозяина.

А тут как раз мы приехали поснимать. Причем он мог сказать типа "приезжайте через две недели". Но он нас ждал. Когда увидел, какие сцены попадают в объектив, начал переживать.

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Были моменты, когда мы приезжали утром, и Мишель полдня говорил, что это не надо снимать и это не снимайте. Мы останавливались там в хостеле неподалеку от его дома. И я понимала, что сняли за день около 20 минут материала, а больше просто ходили по Мишелем. Или уже бросали камеры и копали сами сено, чтобы хоть что-то делать. К счастью, все досняли.

Что говорили герою, когда он начинал фактически цензурировать свой портрет?

- В какой-то момент Мишель начал говорить: "Вы уже так много снимаете, столько лет. Я не понимаю, как будет выглядеть это кино и о чем оно". Когда увидел рабочий монтаж, у нас произошел сложный разговор. Два часа через скайп пытались убедить, почему те или иные сцены важны. Объясняли, почему кино выглядит именно так. Но не собирались что-то менять, потому что хотели быть объективными. Говорили, что это жизнь - и ничего страшного нет в том. Что это не мы приводили пьяных пастухов, и буйволов в грязь не ставили. Не обязательно визуально все должно быть красиво, а по содержанию.

Удалось убедить, что есть свобода у художника?

- Удалось. Затем через месяц он писал: "Я передумал, давай что-то там вырежем". Я ему отвечала: "Давай еще раз поговорим". Долго торговались. Мне хотелось и с ним остаться в хороших отношениях, и чтобы кино получилось.

Автор: facebook.com Постер ленты "Май далеко – май добре" о немецком экологе Мишеле Якоби (на фото) создал дизайнер Антон Фальковский, применив технику paper cut out

Как думаете, повлияли ли вы лично или присутствие камеры на какие-то решения Мишеля?

- Думаю, да. Особенно когда мы приехали снимать в Германию, как он жил с девушкой и работал у родителей. Мне кажется, тогда он увидел свою жизнь со стороны. Понял, насколько она скучная и не такая, как хотел бы. Задумался и начал что-то менять.

Как бы вы оценили его место в сообществе в Карпатах?

- Мишеля поддерживают многие. Обращаются за советом из Львова и Киева - как спасти коров, как организовать сыроварню. Он знаменитость в своем крае. Коммуникабельный - ведет фейсбук, имеет свой сайт. К нему приезжают волонтеры из других стран.

Однажды решил всех буйволов перегнать по традиции на полонину и там с ними все лето жить, доить, делать сыр. Мы с ним шли 10 дней через все Закарпатье в горы. По дороге встречали многих людей, которые выходили из домов, звали, спрашивали. Местные журналисты все это снимали, освещали поход.

Мишель сделал буйволов популярными. Говорит: "Я их уже спас". Когда мы начали снимать, имел единственное и наибольшее стадо - более 35 голов. Сейчас его буйволы живут в дикой природе в заповеднике Одесской области. Часть проводит лето в Долине нарциссов на Закарпатье. Появляются фермы, где можно купить продукцию из буйволиного молока.

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Фильм "Май далеко - май добре" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Docuspace до 23 апреля. 18-й Docudays UA проходил в формате онлайн с 26 марта по 4 апреля. Представили 105 лент из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками. Список лауреатов: Национальный конкурс Docu/Украина: победитель - "Земля Ивана", реж. Андрей Лисецкий; особая награда - "Соль из Бонневилля", реж. Семен Мозговой. Международный конкурс Docu/Мир: победитель - "Укрощение сада", реж. Саломе Джаши, Швейцария, Германия, Грузия; особая награда - "А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция. Международный конкурс Docu/Коротко: лучший фильм - "Океан", реж. Пауль Шойфлер, Германия; особая награда - "Белая смерть черного колдуна", реж. Родриго Рибейру, Бразилия. Rights Now!: победитель номинации - "Колумбийская семья", реж. Таня Воль Серенсен, Дания; особая награда - "Вещи, на которые мы не решаемся", реж. Бруно Сантамария Раcо, Мексика. Приз студенческого жюри: победитель номинации - "Маленький Самди", реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия; особые награды - "Соль из Бонневилля", реж. Семен Мозговой, Украина; "Невидимые", реж. Майя Мартиняк, Словакия. Приз зрительских симпатий - "А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция. Премия имени Андрея Матросова: победитель - "Май далеко - май добре", реж. Анна Ярошевич, Украина; особая награда - "Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко, Украина. Специальную награду от Current Time TV в размере $5000 получила лента "Этот дождь никогда не закончится", реж. Алина Горлова; награду в $2000 - "Экспедиция 49", реж. Алиса Коваленко.