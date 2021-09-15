Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки

Фото: Валерий Шмаков

15 сентября во Львове начался 28-й форум издателей, который продлится по 19 сентября.

Gazeta.ua предлагает фоторепортаж с крупнейшего литературного события Восточной Европы.

В этом году фокусная тема - "Игра во взросления: Как мы растем независимыми". В частности, в рамках мероприятий будут дискутировать, что такое взросление существует ли оно. Можно ли это понятие применять к стране, институциям.

Программа книжной ярмарки насчитывает более 400 событий, в частности, автограф сессии, презентации и дискуссии. Форум, который посетит 200 участников со всей Украины, будет проходить на 11 локациях в центре Львова.

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Книги можно приобрести на 146 выставочных стендах во Дворце искусств и 150 торговых палатках во дворе Дворца Потоцких и на проспекте Свободы.

Также на форуме состоялась торжественная презентация проекту "30 знаковых книг нашей независимости". Это специальный проект, где люди будут определять книги, повлиявшие на независимость.

Кроме этого, первый в Европе арт-поезд "ГогольTRAIN" едет из Киева во Львов на 28 BookForum. Состоит из семи вагонов, внешне оформленных в авторском стиле художниками со всей страны. Три вагона - фестивальные с развлекательной программой: выступлениями музыкантов и диджеев, танцами, чтением стихов и кино в течение всего путешествия. Целью проекта является сшивания страны, диалог и объединение разных регионов вокруг общих мирных ценностей в построении будущего.

Gazeta.ua предлагает топ-10 книжных новинок форума издателей:

"20+1, або Земля мертвих", Павел Вольвач, Видавництво Старого Лева. Книга в жанре кроссовер. Автор использует классические средства мемуаристики не только для создания галереи знаковых портретов эпохи, но и выстраивает собственную биографию как плетение "перекрестных троп" со всеми теми людьми. Рядом с классиками украинской литературы здесь - люди-тени, родом из люмпен-криминализированных запорожских "поселков", в одной компании оказались музыкант с солидным тюремно-героиновым стажем, "запоребриковые" контркультурные деятели, забытые отечественные политзаключенные.

"10 уроків для світу після пандемії", Фарид Закария, издательство "Наш формат". Лучший нонфикшен 2020 года по версии Amazon. Крошечной вирусной частицы достаточно, чтобы поставить мир на колени. Закрыть границы, "слить" миллиарды долларов, убить десятки тысяч людей, а на миллиарды - нагнать панику. Это наши вчерашние реалии. Какими же будут завтрашние? Что ждет человечество в постпандемичное время? Можно ли считать распространение Covid-19 местью природы? Почему Южной Кореи и Тайваню удалось быстро обуздать распространение коронавируса? Как Меркель отказалась от локдауна? Каких экспертов слушать, а от каких держаться подальше? Как реагировать на невежество политиков? Станет ли побочным эффектом Covid-19 начало второй холодной войны?

"Василь Стус: палімпсести", издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". В сборник вошли избранные стихи поэта из разных периодов творчества, а также - выразительные отрывки из писем, полны философских обобщений и щемящих деталей. Примечания под некоторыми стихами проливают неожиданный свет на драматические моменты жизни и творчества Стуса, говорят в издательстве.

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"Принцип втручання", Тамара Гориха Зерня, издательство "Білка". Детективный по основанию сюжет вплетает дополнительные нити - травмированной потерей женщины, магический реализм восприятия событий, городок, из которого на войну ушли только двое юношей, но уставший от войны и отгородившийся от мира, линию людей, прошедших войну и вернувшихся со шрамами.

"12 унцій любові", Сергей Демчук, издательство "Темпора". Это история о парне Тимофее. Его юность растянулась на бурные 1990-е в провинциальном городе, а молодость пришла вместе с переездом в столицу и беспокойством начале 2000-х. Это простая и искренняя история взросления на фоне непростых времен. С первыми влюбленностями, озорством, летними лагерями и всеми соответствующими неудобствами. А еще в ней много спорта: футбола, каратэ и бокса.

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"Смак радянського: їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х років)", Елена Стяжкина, издательство "Дух і літера". Эта книга о советских людях, которые ели дома, на работе, в дороге, в детском саду и школе, в системе советского общепита, в турпоездках. О тех, кто получал пищу в очередях, на колхозных рынках, на собственных огородах, через взятки и бартерные обмены, кражи на рабочих местах. О тех, кто создавал ее излишки в системе теневой экономики и о тех, кто выбирал отказ от пищи как способ демонстрации статуса "другого" или сохранял "вкусную традицию", лелея "банальный национализм". Реальный мир советских едоков анализируется вместе с миром художественным, в котором художники и зрители создавали и потребляли образы еды, не осознавая, что говорят о репрессивном устройстве общества, в котором вкус был так же почти недостижимым, как и свобода.

"Погані дороги", Наталья Ворожбит, Издательство Анетты Антоненко. Автор написала эту пьесу, собирая свидетельства реальных людей для киносценария фильма "Киборги". В ней - шесть историй об отношениях женщин и мужчин, которых объединили разбитые дороги Донбасса, заостренные и искаженные войной. Впервые пьесу поставили в лондонском театре Royal Court в октябре 2017 года. Украинская премьера состоялась в 2018-м на Сцене 6, в 2019-м - в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В прошлом году Ворожбит дебютировала как кинорежиссер с экранизацией собственной пьесы.

"Србачий майданчик", Софи Оксанен, издательство "Комора". Финская писательница говорит о проблеме коммерческого донорства и суррогатного материнства. Современное Хельсинки переплетается с прошлым постсоветской Украины, коррупция Востока встречает и питает жадность Запада, и на этом перекрестке стоят две женщины. Аленка, завершив карьеру модели в Европе, возвращается домой в Украину, где погружается в отрасль коммерческого донорства. Она подыскивает и вербует девушек, среди которых оказывается и Дария, ее знакомая с детства. Это решение приведет ряд событий, которые в конечном итоге разрушат не одну жизнь, и приведет к тому, что произойдет через десять лет в парке возле площадки, где счастливая финская семья выгуливает собаку. Софи Оксанен маневрирует между психологическим триллером и остросоциальной прозой, раскрывая правду о бизнесе, построенном на донорстве яйцеклеток, международных "фабриках по изготовлению детей" и женском теле, которое становится в этом бизнесе товаром.

"Матера вам не наймичка, або Чому діти це - прекрасно ...", Катя Бльостка, издательство "Віхола". Неважно, планировали ли вы детей или нет. Смотря на две полоски теста на беременность, женщина все равно будет переживать кучу противоречивых эмоций. И муж, когда узнает, тоже. Эта книга о реальном, живом, неидеальном материнстве. О матери, через призму юмора и самоиронии, используя легкую дозу элегантного мата, пытается день перестоять и ночь продержатся. От теста на беременность до баталий в саду. О первых купаниях, зубах, соплях и неудобных вопросах. Эта книга для мам, чтобы поддержать и вдохновить; будущих мам, чтобы настроиться и знать, чего ожидать; бабушек, чтобы вспомнить и пережить снова; и пап, чтобы лучше понять всех этих дам, говорят в издательстве.

"Е-е-есторія екскаватора Еки", Виктория Амелина, Видавництво Старого Лева. Забавные истории для детей от самого разговорчивого экскаватора в мире.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года названий изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине, должна составлять не менее 50%.