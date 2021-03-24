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четверг, 25 марта 2021 08:15

Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил

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Ветерану АТО и писателю Владу Сорду грозит 7 лет тюрьмы. Его задержали 20 марта, после митинга под Офисом президента в Киеве.

Книжная блогерша и культменеджерка Анна Екименко-Полищук рассказывает о важности издательства "Дом химер", которое основал задержанный Влад Сорд.

В чем особенность издательства "Дом химер"?

Это ветеранский проект, который Влад Сорд с женой Викторией Гранецкой лелеют уже несколько лет. Поставили цель издавать книги только современных украинских авторов. Им удалось немало, были даже допечати тиражей, а это уже можно считать успехом.

Молодым украинским авторам непросто, потому во многих крупных издательствах планы расписаны на годы вперед. Есть вариант податься на конкурсы, но там большая конкуренция, стать заметным все труднее. "Химеры" же сделали рисковый шаг для нашего рынка, сотрудничая с авторами пока без имени и бэкграунда. Например, запустили конкурс рассказов "Антисоциальное сеть" об отношениях в интернете. Работы победителей вошли в печатный сборник. Это добавляет мотивации. Публикация, даже в сборнике - это уже изданная книга, которая открывает какой не какой путь в литературу.

Сделали рисковый шаг для нашего рынка, сотрудничая с авторами пока без имени и бэкграунда

"Дом химер" четко очертили жанры, которые хотят издавать и держались идеи "химерной прозы". Это мистически-психологические триллеры, хоррор, детективный нуар, фантастика, неоготика, темное фэнтези, стимпанк, романы и рассказы на основе исторических мистификаций, экзистенциальный постапокалипсис, антиутопия и тому подобное.

Сталкивались с сопротивлением?

Когда впервые начали распространяться слухи об открытии издательства, которое специализируется только на современных авторах, было немало обсуждений в близком к литературе среде. Сотни скептиков пророчили им только несколько книг, а дальше закрытие. Однако "Химеры" выстояли даже в карантинный год. Сократили количество проектов, но работали.

Автор: Gazeta.ua
  На "Книжном форуме" 2019-го Влад Сорд представляет свой сборник стихов с фронта, который называется "+++". Три плюса - военный сленг. Означает согласие или подтверждение каких-то действий. Писал в течение 2014-2018-х.
На "Книжном форуме" 2019-го Влад Сорд представляет свой сборник стихов с фронта, который называется "+++". Три плюса - военный сленг. Означает согласие или подтверждение каких-то действий. Писал в течение 2014-2018-х.

Издательство - это тоже бизнес. Конечно, есть важные вещи, как ценности и миссия, но оно должно приносить доход. Мировая практика показывает, что крупные издатели часто получают хорошие прибыли за счет бестселлеров. Уже потом часть заработанных средств вкладывают в поддержку молодых локальных авторов. "Химеры" сразу отбросили такой подход.

Сотни скептиков пророчили им только несколько книг, а дальше закрытие

К сожалению, пока у украинского читателя есть восприятие нашей литературы, как чего-то менее стоимостного. В основном тиражи отечественных авторов меньше, чем зарубежных. Соответственно, в то, что "Химеры" долго продержатся, мало кто верил. Потому что это некая бизнес-модель мечты, где свои поддерживают своих. Им удалось, ситуация меняется к лучшему.

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Каких авторов открыло издательство и чем запомнились их произведения?

Наверное, не только для меня, а и для многих открытием стал Павел Деревянко. Цикл "Летопись Серого Ордена" перевернул представление о том, каким может быть украинское фэнтези. Не только в аспекте языка. Он создал мир, где главные герои - казаки-характерники, которые могут вращаться в волков. Это отличный пример сочетания мифологии и истории. Такой приключенческий роман могут читать как подростки, так и взрослые.

Тиражи отечественных авторов меньше, чем зарубежных. Украинский читатель воспринимает их, как менее стоимостные

Не помню ни одной книги, которую так активно искали в сообществах и на барахолках, как "Аркан волков". Впоследствии издательство сделало допечать. Действие происходит 1845-го, Московия развалилась, а Гетманщина Богдана Хмельницкого выстояла и до сих пор существует. Правят выборные гетманы и двухпалатный парламент, сосуществуют католическая и православная церкви. Пишут латиницей. Рыцари обладают потусторонними силами, среди женщин живут ведьмы. Казаки здесь - молодые юноши, которые хотят гулять, выпивать в кабаке и найти хорошую девушку. Попадаем в веселый мир молодежи и похмельного синдрома. Вместе с тем они обременены обязанностью перед государством. Есть много магии и эротики, темы дружбы, выбора, обещания и травм от родителей.

Хотя сначала меня насторожил жанр украинского фэнтези. Бывает, что авторы пиарятся на этой теме. Книги становятся популярными только поэтому, а не из-за художественной ценности. В "Аркан волков" же подробно прописан мир и доведены до конца сюжетные линии. Есть аутентичные украинские слова, связанные с оружием и одеждой казаков, приходилось их даже гуглить.

Не помню ни одной книги, которую так активно искали в сообществах и на барахолках

Полину Кулакову я знала еще с книги "Корсо", поэтому именно с ней началось и мое химерное знакомство. Дебютом в "Доме химер" стал ее психотрилер "Девушка, которую мы убили" о призраке погибшей в Ивано-Франковске.

Автор: Дім химер
  Книга "Бездна" Влада Сорда в 2019 году вошла в длинный список "Книги года BBC".
Книга "Бездна" Влада Сорда в 2019 году вошла в длинный список "Книги года BBC".

Накануне карантина вышла ее важная книга "Все их демоны". Жаль, что из-за пандемии информация о ней немного потерялась. Это небольшая по объему динамическая книга. Поднимает очень важную тему: что делать, когда рядом с тобой совершают насилие и как на это реагирует общество. Только два года назад в Украине на законодательном уровне приняли закон о домашнем насилии, до этого это никак не регулировалось. Вы могли позвонить в полицию, но это ни к чему не привело бы. А потом туда приезжают на место преступления.

Казаки - молодые юноши, которые хотят выпивать в кабаке и найти хорошую девушку. Попадаем в веселый мир молодежи и похмельного синдрома. Вместе с тем они обременены долгом перед государством

Полина Кулакова рассказывает об одной из таких семей, на которую в свое время не обратили внимание. Учителя догадывались о насилии дома у детей, но ничего не сделали. Об убийстве узнаем на первых же страницах, а дальше - кто его совершил и почему. Мать пьет с отчимом. Ее сын-подросток протестует, пытается это остановить. А маленькая дочь считала это нормой. Привыкла, что постоянно накурено, приходят незнакомцы, нельзя выходить из комнаты и безобразничать. Если сделает что-то не так, то с пола выйдут демоны и вселятся в маму. Тогда она станет агрессивной и будет бить. Ищет объяснение в потустороннем. Не понимает, что с семьей что-то не так.

Действие происходит 1845-го, Московия развалилась, а Гетманщина Богдана Хмельницкого выстояла и до сих пор существует

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Как относитесь к задержанию Влада Сорда?

Он видел ад. Прошел Иловайск, где получил серьезную травму. Может такой человек бить окна, когда в стране, за которую он воевал, безосновательно сажают активистов? Может его агрессия выйти наружу, когда он ежедневно видит такую ​​несправедливость? Нюанс заключается в том, что задержали его уже после акции протеста. Напали неизвестные в балаклавах. Если бы не неравнодушие свидетели, то о задержании могли бы и не узнать. Люди, которые сажали его в машину, были без шевронов и отказались представляться. Фактически его похитили, нарушив все возможные процедуры. Затем отказывались пускать адвокатов. В конце концов согласились на государственного. Как бы смешно это не звучало. Государственный адвокат защищает человека от государства.

В нормальной демократической стране правоохранители не имеют права похищать людей. Мы не Беларусь или Россия

Поэтому, что бы ни случилось в тот вечер, в нормальной демократической стране правоохранители не имеют права так себя вести. Потому что мы не Беларусь или Россия. У нас есть право на мирные собрания, на свободу слова и передвижения. Как и на справедливый суд.

Влада Сорда задержали 20 марта, после акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка. Происходила у Офиса президента в Киеве. Сордо объявили подозрение в "хулиганстве с использованием оружия" за то, что якобы разбил два окна на входе в Офис президента. Ему грозит 7 лет тюрьмы. Сейчас находится под круглосуточным домашним арестом до 18 мая.

"Целью было дискредитировать сам протест и выставить его участников как хулиганов и вандалов. Некоторые надписи на стенах, в частности свастика, были дорисованные уже после акции. Начнется движение Украины в сторону полицейского государства ", - говорит политолог Виктор Таран для Gazeta.ua.

Влад Сордо был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей". Был в горячих точках - Саур-Могиле, Иловайске, под Донецким аэропортом - в Песках и шахте "Бутовка". Получил тяжелую травму спины. Врачи давали прогноз 60%, что не будет ходить, но он восстановился.

Его книга "Бездна" в 2019 году вошла в длинный список "Книги года BBC". Это военная мистика, приправленная черным юмором. Также выпустил сборник стихов с фронта, которая называется "+++". Три плюс - военный сленг. Означает согласие или подтверждение каких-то действий. Писал в течение 2014-2018-х.

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