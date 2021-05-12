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среда, 12 мая 2021 17:45

"Литературная жизнь замерла" - половина украинцев за год не прочитали ни одной книги

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Автор: Тарас Подолян
  Популяризация чтения - это всегда государственная социальная задача
Популяризация чтения - это всегда государственная социальная задача

Средние тиражи книг украинских авторов в карантин составляли 2 тыс. экземпляров. А теперь и тысячный тираж считается неплохим. При этом в соседней Польше нормальным тиражом для массовой литературы считается более 10 тыс. экземпляров. Об этом рассказывает писательница Светлана Тараторина.

"Литературный ресурс" Читомо "проводил исследования: около половины украинцев за год разве что одну книгу купили, остальные вообще ничего не читали. Ужасная ситуация. Есть большие проблемы с популяризацией чтения в Украине. Еще не сдает позиций российская книга, на которую больше ориентирован восток Украины. С другой стороны, на это влияет отсутствие сетей книжных магазинов, которые умирали в 1990-х. Ухудшает состояние карантин, когда литературная жизнь просто замерла", - сказала она.

"Чтение надо популяризировать на государственном уровне. Например, американская телеведущая Опра Уинфри ведет свой книжный клуб. Актриса Риз Уизерспун также имеет свой читательский клуб. Для них это не бизнес, а социальная инициатива по популяризации чтения.

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Книги у нас действительно очень классные - можно найти все, что интересует. Я вижу проблему популяризации и донесении потенциальному читателю информации о том, что такие книги есть. Где читатель может увидеть рекламу книг? Это не такой рынок, чтобы тратить большие маркетинговые бюджеты на прямую рекламу. Поэтому популяризация чтения - это всегда государственная социальная задача", - добавила Светлана Тараторина.

Витрину "Книжкового арсеналу-2021" выложили онлайн.

Свои книги представили 57 издательств. Лидер по количеству новинок - "Видавництво Старого Лева". Подготовили 104 издания.

Также среди художественных печатных проектов - книги о 1960-х в украинском арте и вышивку в одежде выдающихся украинцев.

Автор: Валерия Радзиевская
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