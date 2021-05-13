Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон

 
Ексклюзивы
1/5
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 387
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 405
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 360
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1683
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4068
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 684
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 855
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 693
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1 Просмотров: 2025
Фото
Все фото
3
8
18
8
6
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Видео
Все видео
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Заговорили об украинском языке в PlayStation
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 549
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1656
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 810
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 198
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 16:43

Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон

  Комментировать
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
С июля в украинских книжных магазинах должно быть больше половины украинских книг. Фото: pexels.com

Нормы языкового закона касательно книгоиздания вступают в силу 16 июля 2021 года. Теперь в течение года издатели должны создавать больше половины книг на украинском. Более 50% их должно быть и в магазинах.

Писатель и издатель Антон Санченко считает, что украинские издательства готовы выполнять языковой закон. Этому способствовала война с Россией.

"Наши книги могли конкурировать с российскими только за счет языка. Рынок давно уже отказался от изданий из России. В 2014-2016 годах продукцию оттуда не могли завозить. Действовал негласный запрет - перед ними стоял сильный бюрократический барьер. Книжные магазины не имели другого выхода и торговали украинской продукцией. Сейчас россияне научились преодолевать все препятствия. Прежде всего их филиалы в Украине типа "Махаона" и "Альпины". Вот у них с началом действия норм языкового закона возникнут сложности", - рассказал Антон Санченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Литературная жизнь замерла" - половина украинцев за год не прочитали ни одной книги

Украинские издательства сейчас выдают достаточно для выполнения норм языкового закона.

"Даже такой рупор малороссийства как "Лаурус" выпускает достаточно украинских книг. Отрасль сейчас больше страдает от "зеленой катастрофы". Количество изданных книг сократилась в 10 раз по сравнению с 2018 годом. Это связано со свободой предпринимательства'', - добавил писатель.

В этом году Книжный арсенал будет более контролируемым в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

10-й Международный фестиваль Книжный арсенал состоится 23-27 июня. Ранее планировалось провести в конце мая, но из-за апрельского локдауна в Киеве перенесли.

"Это значит - никаких очередей за билетами. Билетов будет ограниченное количество, их будут продавать только онлайн и на определенный временной промежуток. Автограф-сессии тоже. Все, что можно, вынесем на улицу. Это еще немалые вложения, там надо построить инфраструктуру. Вдвое уменьшили количество событий и сцен. Шутим, что нужно организовать Арсенал, как аэропорт", - объясняет Олеся Островская-Лютая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Певица оставила образ псевдо-девственницы

Селянам запретили торговать на рынках

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Открыли университет

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 10683
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8487
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 7156
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 7083
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 6120
Сьогодення
В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине
В ТКГ рассказали, как решить языковой вопрос в Украине Просмотров: 909
Проверьте себя: экзамен с украиского языка можно сдать бесплатно
Проверьте себя: экзамен с украиского языка можно сдать бесплатно Просмотров: 171
Языковой омбудсмен взялся за музей
Языковой омбудсмен взялся за музей Просмотров: 171
Апелляционный суд вернул новое украинское правописание
Апелляционный суд вернул новое украинское правописание 1 Просмотров: 297
Отменили региональные языках
Отменили региональные языках Просмотров: 792
Больше всего комментируют
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
1
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
Голосов: 294
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть