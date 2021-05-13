Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон

С июля в украинских книжных магазинах должно быть больше половины украинских книг. Фото: pexels.com

Нормы языкового закона касательно книгоиздания вступают в силу 16 июля 2021 года. Теперь в течение года издатели должны создавать больше половины книг на украинском. Более 50% их должно быть и в магазинах.

Писатель и издатель Антон Санченко считает, что украинские издательства готовы выполнять языковой закон. Этому способствовала война с Россией.

"Наши книги могли конкурировать с российскими только за счет языка. Рынок давно уже отказался от изданий из России. В 2014-2016 годах продукцию оттуда не могли завозить. Действовал негласный запрет - перед ними стоял сильный бюрократический барьер. Книжные магазины не имели другого выхода и торговали украинской продукцией. Сейчас россияне научились преодолевать все препятствия. Прежде всего их филиалы в Украине типа "Махаона" и "Альпины". Вот у них с началом действия норм языкового закона возникнут сложности", - рассказал Антон Санченко.

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Украинские издательства сейчас выдают достаточно для выполнения норм языкового закона.

"Даже такой рупор малороссийства как "Лаурус" выпускает достаточно украинских книг. Отрасль сейчас больше страдает от "зеленой катастрофы". Количество изданных книг сократилась в 10 раз по сравнению с 2018 годом. Это связано со свободой предпринимательства'', - добавил писатель.

В этом году Книжный арсенал будет более контролируемым в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua. 10-й Международный фестиваль Книжный арсенал состоится 23-27 июня. Ранее планировалось провести в конце мая, но из-за апрельского локдауна в Киеве перенесли. "Это значит - никаких очередей за билетами. Билетов будет ограниченное количество, их будут продавать только онлайн и на определенный временной промежуток. Автограф-сессии тоже. Все, что можно, вынесем на улицу. Это еще немалые вложения, там надо построить инфраструктуру. Вдвое уменьшили количество событий и сцен. Шутим, что нужно организовать Арсенал, как аэропорт", - объясняет Олеся Островская-Лютая.