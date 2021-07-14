"Героиня танцует на могиле Путина. Нас ждет полька на руинах империи" - Тамара Гориха Зерня издала второй роман

Автор: Сергей Старостенко Писательница, переводчица и волонтер Тамара Гориха Зерня написала детективный роман "Принцип втручання" о математике, муж которой погиб на Донбассе

Первое произведение писательницы "Доця" в 2019-м отметили как Книгу года BBC.

"Описываю ситуацию войны в стране, которая не видит этой войны, - говорит Гориха Зерня. - Показываю, что происходит в обществе и отношениях, когда сталкиваются два мира. Ветеранов и тех, кто их не признает".

Главная героиня романа "Принцип втручання" 30-летняя Станислава - доцент кафедры высшей и прикладной математики в столичном университете. Потеряла на российско-украинской войне мужа. Не успела ни попрощаться, ни выяснить отношения. Единственной опорой и утешением стала работа. По просьбе знакомой отправляется на семь дней в город своего детства в Черкасскую область, куда поклялась никогда не возвращаться. В течение недели должна проникнуть на загадочную свадьбу и убедиться, что невеста жива, по сюжету.

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С чего началось создание книги?

- Мой первый роман "Доця" был успешным и задал высокую планку ожиданий к автору. Сомневалась, оправдаю ли. Решила для себя так. Если будем слишком сильно обращать внимание на то, что о нас могут подумать, жизнь придется потратить на размышления и переживания. Наступает момент, когда надо откладывать колебания и действовать. Желательно переживать за что-то сделанное, а не за то, что не осуществил.

Война меняет всех. И соприкасающихся непосредственно, и тех, кто пытается не замечать

Провела карантинный год в работе над книгой. Впервые позволила себе работать как настоящая писательница. Дважды выезжала в село без семьи и посвящала себя исключительно рукописи. Это большая роскошь. Немногие авторы могут похвастаться тем, что имеют время и возможность так писать. "Принцип втручання" - это плод времени, проведенного наедине с мыслями и клавиатурой.

Почему взялись именно за детектив?

- Это удобная и благородная форма. В жанре можно писать что угодно. Вложить в его оболочку широкий спектр тем и конфликтов.

Детектив интересен многим. Кто не поймет более глубокие мировоззренческие или философские темы, прочитает ради действия и загадки. А потом, возможно, вернется и откроет для себя, что сначала не заметил. Книга вроде не большая по объему, но текста больше, чем в "Доці". Будет над чем подумать.

Автор: Сергей Старостенко Автор романа "Доця" Тамара Гориха Зерня издала вторую книгу "Принцип втручання" о женщине, которая отправляется следить за событиями во время загадочной свадьбы в замке

Что стало толчком к написанию?

- Маленький эпизод разговора с ветераном, который мне как-то проговорился. Говорит: "Знаешь, как сладко пахнет паленое человеческое мясо? Час назад разговаривал с ребятами, а сейчас собираешь их обожженные, обгоревшие останки в мешок. А у тебя полный рот слюны, потому что три дня не ел ничего. И кажется, что пахнет шашлыками". Для меня эти слова стали тумблером, который переключил в режим написания "Принципу втручання".

Знаешь, как сладко пахнет паленое человеческое мясо? Час назад разговаривал с ребятами, а сейчас собираешь их обгоревшие останки в мешок

Война меняет всех. И соприкасающихся непосредственно, и тех, кто пытается не замечать. Даже не знаю, кого меняет больше в долгосрочной перспективе, кто больше пострадает. Кто отвоевал, или кто все годы делал вид, что не видит.

Что было самым трудным в процессе работы?

- Натянуть на себя эмоцию женщины, потерявшей на войне мужа. Я писала максимально реалистично. Поэтому надо было примерить на себя этот тяжелый опыт.

Чем особенна главная героиня?

- Это новая героиня в современной украинской литературе. Такой типаж будет быстро распространяться и станет популярным. Потому что соответствует тому, что происходит вокруг.

Это женщина умная. Не прибедняется, не манипулирует, не жонглирует женской или какой-либо другой альтернативной логикой. Знает собственные преимущества, сильные стороны. Пользуется интеллектом в свое удовольствие, не оглядываясь и не спрашивая разрешения, можно ли так делать.

Она успешная в профессиональной карьере, в области, которую можно назвать мужской. Этот атрибут списан с реальных людей, которые в свое время не поверили в то, что математика - не женское дело. Делают то, что им нравится.

Это новая героиня в современной украинской литературе. Такой типаж будет быстро распространяться и станет популярным

Математика для героини - не просто работа, а продолжение руки и головы. То, чем пользуется в повседневности. Имеет свой подход к восприятию действительности. Каждую ситуацию пытается разбить на множители, слагаемые и логические отрезки. Привычка к постоянному анализу и думанию накладывает отпечаток на характер. Наблюдательная, замечает мелочи. Вместе с тем не осуждает. Смотрит на мир как ученый, морально и психологически готовый к любому явлению. Не дает эмоциональных оценок, а просто учитывает это в своей картине мира. Итак, имеем перед собой идеального детектива. Человека, приспособленного к решению задач, расследованию дел.

Не менее важная тема переживания потери. Муж погиб на фронте, повоевав буквально несколько дней. Но хуже всего то, что уже после его смерти узнала об измене. Остались к нему вопросы, которые больше некому задать. Много невысказанного, что уже не имеет возможности проговорить.

Есть ли прототип Станиславы?

- Это собирательный образ. При написании у меня в воображении стояла реальная женщина, и не одна. Пыталась писать о тех, кого знала и видела. Особенно о людях, которые воевали или имеют посттравматический стресс.

Автор: facebook.com Тамара Гориха Зерня презентовала роман "Принцип втручання" на Х Международном фестивале Книжный арсенал в Киеве

Как развивается сюжет?

- Знакомая, которая в свое время помогла героини, просит ее поехать в замок в Черкасской области. Там в течение недели проходят торжества, приуроченные к свадьбе сына владельцев. Станислава должна присмотреть за его избранницей - внучкой знакомой. Подозревают, что с браком не все чисто. Ведь девушка быстро приняла решение, не предупредила и не пригласила близких. Такое впечатление, что ее заставили.

Героиня оказывается на месте событий под прикрытием. Изображает помощницу повара и официантку. Специально для этого ее взяли в кейтеринговую компанию, созданную ветеранами.

Наше право и обязанность - вмешиваться в происходящее вокруг. Вставлять свои пять копеек даже там, где не просят. Это книга для всех, кто имеет достаточно большое сердце, чтобы вмешиваться

Конечно, есть убийство. Но как деликатно заметила бухгалтер издательства, которая фанатеет от триллеров: "Ждала от концовки больше, чем всего один труп. И где кровь, кишки на ветвях, оторванные головы - вот это все?" Но книга жуткая и без резни. Потому что самое страшное случается с нами при жизни, а не после смерти. Это не привидения и барабашки. А то, что может сделать с одним человеком другой. Самые странные и ужасные поступки есть на страницах произведения.

Почему математик берет на себя роль детектива?

- Ее знакомая знает, что это умная и здравомыслящая женщина. Доверяет ее суждениям. А Станислава не может отказать, потому что имеет моральный долг перед этим человеком. Поэтому отправляется сделать свои выводы о том, что происходит в замке.

Героиня отмечает, что для человека нормально врать. Все, только открыв рот, обязательно говорят ту или иную ложь. Это есть в нашей природе. Поэтому она наблюдает за невербальной коммуникацией - взглядами, жестами, поступками. Собирает информацию и приходит к выводу немного раньше, чем читатель. Ее миссия - минимизировать последствия трагедии, которую невозможно предотвратить.

Другие персонажи имеют отношение к войне?

- Замок фактически становится точкой пересечения двух миров. С одной стороны, людей с боевым опытом. С другой - обитателей замка, гостей, местных жителей. Видим в приближении, для кого есть война и для кого ее пока нет, потому что всеми силами не замечает. Эти две партии персонажей оказываются зависимыми друг от друга. Имеют противоречия, но и потребность взаимодействовать, искать взаимопонимание, точки контакта.

Мне важно хоть немного уловить дух нашего времени. Оставить его для тех, кто позже будут читать архивы и поднимать документы, чтобы узнать, как жила Украина времен российско-украинской войны

В неожиданных поворотах в течение недели раскрываются все присутствующие. Каждый имеет свою тайну и что-то скрывает. События заставляют героев показать то, чего в них больше всего и глубже всего. Проявить себя характерным, но неожиданным, травматическим, смешным боком. В конце все выходят из здания другими, чем зашли в начале.

Автор: facebook.com Действие романа "Принцип втручання" Тамары Гориха Зерня разворачивается в Охотничьем дворце графа Шувалова в Тальном Черкасской области

Какой замок фигурирует в романе?

- В произведении не упоминаю название. Но уверена, что люди, минимально знакомые с топографией региона - узнают. Даю подсказку: это замок с единорогом (графский герб с единорогом украшает главный фасад Охотничьего дворца Шувалова в городе Тальное Звенигородского района Черкасской области. - Gazeta.ua).

Черкасская область - наиболее аномальная и таинственная область Украины. Ни один регион не сравнится с ее ярами, лесами и дорогами. Недаром там наибольшая концентрация различных святых мест, мест силы, шевченковских мест, Умань. Это земля, которая всегда подбрасывала нам загадки.

Наши враги так просто не сгинут, как роса на солнце. Нам предстоит решающий бой с Россией

Замок сохранился, но частично разрушен, в жутком состоянии. Это место имеет свои тайны. Всегда было гнездом различных культов, сект и движений. Там жили и работали масоны, алхимики, люди, которые практиковали спиритические опыты. Также есть парк, обрывы, подземные лабиринты, заброшенные лаборатории.

Чтобы нормально описать интерьер здания, я туда ездила дважды. Во время одного из вояжей сфотографировали местного призрака. Приходим домой, муж говорит: "Посмотри". Показывает фотографию, где я стою у огромного зеркала в холле. А позади дверцы в каморку, в которых четко видно детскую фигуру в кептарике и чепчике. Будто бы стоит и выглядывает. Хотя там, конечно, никого не было.

Описывала место с большим азартом и любовью. Считаю, что там огромный потенциал для туризма и исследований. Прекрасно будут чувствовать себя люди, которые интересуются нематериальными вещами.

Добавляли ли в произведение мистику?

- Была соблазн населить книгу привидениями. Но я поддерживаю свою героиню в этом вопросе. Считаю, что призраков мы учтем в последнюю очередь. Все, что можно, объясняем человеческим вмешательством. Нет паранормальных эпизодов. Станислава говорит на каком-то этапе: "Так, призраков мы вычеркиваем, потому что явно чувствуется рука человека. Зло, которое может быть совершено только при жизни, а не после смерти".

В то же время есть линия, которую героиня называет работой подсознания. В замке ей начинает сниться покойный муж. В странных вариантах, ситуациях, движениях. Будто к ней пробивается. Она говорит: "Я понимаю, что это я сама, мое подсознание. Почему-то сейчас начинаю вспоминать". Но некоторые вещи нельзя объяснить обычной логикой и стечением обстоятельств. Здесь уже на усмотрение читателя, как воспринимать происходящее. Какое объяснение принять для разгадки сюжета.

Автор: facebook.com Роман Тамары Гориха Зерня "Принцип втручання" выпустило киевское издательство "Білка"

Насколько это тяжелая книга?

- Я бы не сказала, что это психологический триллер или сплошная драма. Есть мрачные моменты, но в то же время веселая и легкая.

Не буду расписываться о всех, но в нашей пузырьке люди достаточно оптимистичные. В трагический момент могут позволить себе циничный смех и черный юмор, который нас поддерживает. Если вдруг начнем окончательно горевать и заливаться слезами - это будет плохой знак для Украины.

Каким тиражом выпустили?

- Первый - пять тысяч экземпляров. Быстро разойдется, будем допечатывать. Покрыть расходы на печать тиража позволил огромный предзаказ - более тысячи книг. У меня уже синяки и пальцы аж повыгибались от автографов. В каждом экземпляре писала, что наше право и обязанность - вмешиваться в происходящее вокруг. Вставлять свои пять копеек даже там, где не просят. Это книга для всех, кто имеет достаточно большое сердце, чтобы вмешиваться.

Почему для вас важен этот роман?

- Я рада и горжусь тем, что вносим свой маленький вклад в большое дело. Убеждена, что каждый, кто умеет писать - должен это делать. Всеми силами заступить и оставить за собой след, отпечаток этих лет в истории. Мы очевидцы. Те, что видим, понимаем и анализируем то, что происходит вокруг. К тому же многие пишут и за себя, и за того парня. За людей, которые уже не смогут за себя написать.

Мне важно хоть немного уловить дух нашего времени. Оставить его для тех, кто позже будут читать архивы и поднимать документы, чтобы узнать, как жила Украина времен российско-украинской войны. Я оптимист. Верю в то, что будет кому задавать этот вопрос. Украина не развалится на куски и не исчезнет. Останется в тех же пределах, что есть, а может, и больших.

В конце произведения героиня возле замка танцует на могиле воображаемого Путина. Я верю, что мы с вами станцуем этот танец. Что нас ждет большая полька на руинах империи

Сейчас мы сеем зерно, которое затем найдут другие люди. Захотят собрать, перемолоть и что-то из него испечь. Даже если это будем не мы. Даже если спустя годы наши терзания, произведения и мечты будут казаться наивными, романтическими или близорукими.

Так же, как сейчас смотрим на себя образца 2014 года. Подумайте, какими мы тогда были молодыми и не готовыми к тому, что ждало впереди. Сейчас у меня ощущение, что дальше нас ждут сложные времена. А пока временная передышка, надо максимально сделать работу, на которую потом не будет времени.

Я не призываю к панике. Но мне кажется, что наши враги так просто не сгинут, как роса на солнце. Нам предстоит решающий бой с Россией. Надеюсь, что выпадет на наше поколение, и это будет вопрос нескольких лет, максимум десятилетий. Что мы этот вызов и бремя не передадим своим детям, которые сейчас подрастают. Моему меньшему сыну будет пять лет в августе. Очень хочу, чтобы ему не пришлось воевать с Россией. Чтобы тогда, как он достигнет призывного возраста, вопрос военной угрозы был решен и закрыт. Это цель, ради которой работаем и делаем порой дикие, странные, смешные вещи.

В конце произведения героиня возле замка танцует на могиле воображаемого Путина. Я верю, что мы с вами станцуем этот танец. Что нас ждет большая полька на руинах империи. Что поедем в Донецк и Крым, вернем туда Украину, вернем свое. Потому что за нами правота.

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"Мы не хотели, чтобы читатель сравнивал "Доцю" и "Принцип втручання". В то же время сами постоянно сравнивали. Это разные книги, но одна и та же история, - говорит Ирина Белоцерковская, основательница и директор издательства "Білка". - События в новом романе происходят в классическом детективном формате замкнутого пространства. Привычная форма сочетается с новыми, резкими красками персонажей. Возвращаются с войны или отходят от травм, которые нанесла российская агрессия. Переживают глубокие внутренние катаклизмы. Ищут утешение в мирной среде и пытаются стать нормальными. В какой-то момент понимаешь, что они и есть нормальные, а все вокруг ведут себя как идиоты. Эта вывернутая логика, приперченная характерным юмором и разогретая на никому больше не свойственных эмоциональных флэшбеках делают книгу уникальной. Я бы хотела, чтобы читатели посмотрели на "Принцип втручання" как отдельную книгу. Но не забывали, что психологически это продолжение "Доці". В центре внимания - люди, которые воевали, вернулись и уже снова среди нас. Автор рассказывает, как нам жить с ними, а им - с нами".