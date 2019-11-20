Тамара Гориха-Зерня в романе "Доця" описывает впечатляющие картины оккупации Донецка

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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Тамара Гориха-Зерня в романе "Доця" описывает впечатляющие картины оккупации Донецка

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Автор: Сергей Старостенко
  Роман Тамары Гориха-Зерня "Доця" оновляет и очищает - говорит писательница Мила Иванцова
Роман Тамары Гориха-Зерня "Доця" оновляет и очищает - говорит писательница Мила Иванцова

"Книга-взрыв, которАЯ не может оставить никого равнодушным" - оценивает украинская писательница Мила Иванцова роман своей коллеги по цеху Тамары Гориха-Зерня "Доця", в котором говорится о судьбе молоденькой девушки в условиях оккупации Донецка. Впечатлениями от романа Мила Иванцова поделилась в интервью журналу "Країна".

"Когда ты занимаешься волонтерством, помогая по мере сил нашим бойцам, то пересекаешься со многими чудесными людьми, которые тоже отдают свое время, силы и средства для победы Украины. Так года три-четыре назад я познакомилась с харизматичной волонтеркой Ириной Белоцерковской. Пересекались мы нечасто , но были знакомы. и вдруг в Фейсбуке я увидела, что эта энергичная женщина неожиданно основала издательство "Белка" и понемногу раскручивает этот нелегкий бизнес, издавая интересные книги, преимущественно патриотического направления - книги наших ветеранов, волонтеров, книги о войне, о которой многие предпочитают вообще не думать и не говорить.

Мы пообщались в соцсети, потом пересеклись у ветеранской палатки на ежегодном литературном ярмарки "Книжный Арсенал". И тогда впервые я услышала от Ирины: "Сейчас привезут доцю! Прямо из типографии!" Я даже не сразу поняла, о которой доце идет речь. Но именно в тот день они трепетно ​​ждали первые экземпляры первого тиража романа Тамары Гориха-Зерня "Доця".

Это книга-событие в украинской литературе. Книга-взрыв, который не может оставить никого равнодушным. О худенькой девушке, которой в юном возрасте пришлось переехать к бабушке в Донецк, но и там она осталась украиноязычной. Девушке, которая с трудом вписывается в ту жизнь, но находит себя, свое дело, помощников, друзей и создает свой творческий бизнес. И все уже начинает крутиться, хотя и в непростых реалиях, как вдруг туда приходит русский мир. Первые дни оккупации Донецка, увиденные изнутри. Такие разные люди, такие яркие и страшные пазлы того начала, такие откровенные высокость и низость.

Читается на одном дыхании. В день. За ночь. Затем откладываешь и понимаешь, что будешь читать еще. Но ее уже забрали, и она пошла по рукам.

А ты удивляешься, узнав, что это вообще первое произведение автора, которая до того не имела такого опыта, хотя умеет управляться со словом, потому что является профессиональным переводчиком. И снова думаешь - где автор черпала силы, чтобы так написать о таком?

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Это еще одна книга, которую необходимо прочитать, чтобы пережить карарсис, перестрадать и очиститься. Подняться и стать сильнее, осознав, что уже никогда не будет, как раньше ", - говорит Мила Иванцова.

Интервью с Милой Иванцовой читайте в журнале "Країна".

19 сентября в рамках тематического кластера "Война" на Форуме издателей во Львове презентовали роман "Доця" автора Тамары Гориха Зерня.

"Я бы внесла "Доцю" в список обязательной к чтению мемуаристики - и не только украинской", - пишет в авторской колонке от 16 июля писательница Оксана Забужко о новом романе-представителе "ветеранской прозы".

Автор: Валерия Радзиевская
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