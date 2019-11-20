Тамара Гориха-Зерня в романе "Доця" описывает впечатляющие картины оккупации Донецка

Автор: Сергей Старостенко Роман Тамары Гориха-Зерня "Доця" оновляет и очищает - говорит писательница Мила Иванцова

"Книга-взрыв, которАЯ не может оставить никого равнодушным" - оценивает украинская писательница Мила Иванцова роман своей коллеги по цеху Тамары Гориха-Зерня "Доця", в котором говорится о судьбе молоденькой девушки в условиях оккупации Донецка. Впечатлениями от романа Мила Иванцова поделилась в интервью журналу "Країна".

"Когда ты занимаешься волонтерством, помогая по мере сил нашим бойцам, то пересекаешься со многими чудесными людьми, которые тоже отдают свое время, силы и средства для победы Украины. Так года три-четыре назад я познакомилась с харизматичной волонтеркой Ириной Белоцерковской. Пересекались мы нечасто , но были знакомы. и вдруг в Фейсбуке я увидела, что эта энергичная женщина неожиданно основала издательство "Белка" и понемногу раскручивает этот нелегкий бизнес, издавая интересные книги, преимущественно патриотического направления - книги наших ветеранов, волонтеров, книги о войне, о которой многие предпочитают вообще не думать и не говорить.

Мы пообщались в соцсети, потом пересеклись у ветеранской палатки на ежегодном литературном ярмарки "Книжный Арсенал". И тогда впервые я услышала от Ирины: "Сейчас привезут доцю! Прямо из типографии!" Я даже не сразу поняла, о которой доце идет речь. Но именно в тот день они трепетно ​​ждали первые экземпляры первого тиража романа Тамары Гориха-Зерня "Доця".

Это книга-событие в украинской литературе. Книга-взрыв, который не может оставить никого равнодушным. О худенькой девушке, которой в юном возрасте пришлось переехать к бабушке в Донецк, но и там она осталась украиноязычной. Девушке, которая с трудом вписывается в ту жизнь, но находит себя, свое дело, помощников, друзей и создает свой творческий бизнес. И все уже начинает крутиться, хотя и в непростых реалиях, как вдруг туда приходит русский мир. Первые дни оккупации Донецка, увиденные изнутри. Такие разные люди, такие яркие и страшные пазлы того начала, такие откровенные высокость и низость.

Читается на одном дыхании. В день. За ночь. Затем откладываешь и понимаешь, что будешь читать еще. Но ее уже забрали, и она пошла по рукам.

А ты удивляешься, узнав, что это вообще первое произведение автора, которая до того не имела такого опыта, хотя умеет управляться со словом, потому что является профессиональным переводчиком. И снова думаешь - где автор черпала силы, чтобы так написать о таком?

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Это еще одна книга, которую необходимо прочитать, чтобы пережить карарсис, перестрадать и очиститься. Подняться и стать сильнее, осознав, что уже никогда не будет, как раньше ", - говорит Мила Иванцова.

Интервью с Милой Иванцовой читайте в журнале "Країна".

19 сентября в рамках тематического кластера "Война" на Форуме издателей во Львове презентовали роман "Доця" автора Тамары Гориха Зерня. "Я бы внесла "Доцю" в список обязательной к чтению мемуаристики - и не только украинской", - пишет в авторской колонке от 16 июля писательница Оксана Забужко о новом романе-представителе "ветеранской прозы".