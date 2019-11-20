Мила Иванцова вдохновила дочь на роман о Японии

Автор: Сергей Старостенко Мила Иванцова

Украинско-японский роман Галины Ив "Верни меня в Японию" повествует о молодом японце, заброшеном странным образом во время землетрясения в Киев вместе с разумным псом породы Акита-ину, о девушке-киевлянке, миссией которой стало вернуть парня и собаку назад.об этом в интервью журналу "Країна" рассказала мать писательницы Мила Иванцова, которая поощряла дочь написать это произведение.

"Восемь лет моя дочь жила между Украиной и Японией, многое увидела и узнала, немало рассказывала мне о той загадочной стране, об общем и отличительном, делилась различными историями. И я не раз ей говорила, что все это очень интересно, и нельзя быть "жлобом", надо делиться, потому что не каждый украинец сможет воочию такое увидеть.

Ребенок мой долго сопротивлялся и говорил, что раз я писательница, то это вовсе не означает, что все ими должны быть. В конце концов я махнула на то рукой. Прошло время, и однажды она написала мне из города Кобе, что только что вышла из музея, посвященного тамошнему землетрясению Хансин, которое в 1995 году за пол минуты превратило город в руины и унесло жизни более 5000 человек. Сказала, что хочет написать роман о том, как японцы пережили этот ужас и вернулись к полноценной жизни.

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Я была рада. Всему свое время. Зерно пустило росток. Роман действительно был написан - с интересно закрученной интригой, о молодом японце, заброшенном странным образом во время землетрясения в Киев вместе с разумным псом породы Акита-ину, о девушке-киевлянке, миссией которой стало вернуть парня и собаку назад. Роман со скрупулезной точностью в исторических деталях и с авторской выдумкой также. Это хорошая история, написанная с любовью и уважением и к Украине, и в Японии. В 2014 году роман получил спецотличие конкурса "Коронация слова", а еще через год вышел в свет в виде симпатичной книги. Думаю, что и в виде фильма он тоже был бы интересным. Любовь, человечность, взаимоподдержка - ценности, которые не стареют ", - подчеркнула писательница.

Интервью с Милой Иванцовой читайте в журнале "Країна".

Я провела в Японии достаточно много времени, чтобы перестать воспринимать ее глазами туриста. Но не достаточно, чтобы почувствовать себя там дома. Видимо именно поэтому хорошо замечала сходства и различия. Японцы - очень особая нация. Мне важно было показать в небольших рассказах, что японцы - такие же люди. С похожими на наши проблемами и переживаниями. Они так же влюбляются, ездят на работу и решают бытовые проблемы. И хотя по менталитету нация очень отличается от украинской, это не делает их "жителями другой планеты", - рассказывает Галина Ив.