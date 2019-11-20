"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова

Автор: Сергей Старостенко Мила Иванцова училась в русской школе , которая за завещанием отца Михаила Грушевского должна була быть украинской

Украинская писательница Мила Иванцова роман Лины Костенко в стихах "Маруся Чурай" впервые прочитала, случайно найдя на верхней полке плацкартного вагона поезда. Об этом она рассказала журналу "Країна".

"Я училась на Куреневке в школе №14, построенной в начале ХХ по завещанию и на средства Сергея Федоровича Грушевского, отца Михаила Грушевского, который и занимался исполнением завещания. Одним из условий завещателя была учеба в той школе на украинском языке. О чем я узнала лишь в XXI веке, поскольку 10 лет проучилась в русской школе, где достаточно мало уделялось внимания изучению украинской литературы. Хотя, возможно, это и хорошо, ведь в дальнейшей жизни меня ожидало много открытий.

Так однажды уже в ранние студенческие годы мне попалась чудесная книга. Я ее просто нашла в поезде, на верхней полке плацкарта, когда ехала в Одессу. Хозяина не обнаружила, поэтому я открыла первую страницу и читала почти до утра. Стихотворный исторический роман Лины Костенко поразил меня до глубины души. Это, пожалуй, был второе столь мощное мое собственное впечатление от украинской поэзии не той, которую изучали в школе и разбирали на уроках литературы по шаблонной схеме, о которой писали сочинения и рефераты, "потому что задано". Вселенная осторожно подсунула мне это открытие сочного, наполненного красотой, мудростью и эмоциями стихотворного текста, хотелось читать и читать, как в жару воду пить. Еще долго отдавалось в моей голове прочитанное и не отпускало, как услышана песня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На 1500-летия Киева получила в подарок книги Франсуазы Саган"

А гораздо позже я узнала, что автор заканчивала среднюю школу №123 на моей родной Куреневке, буквально в трех кварталах от моей школы, хотя меня тогда еще и на свете не было ", - рассказала Мила Иванцова.

Интервью с Милой Иванцовой читайте в журнале "Країна".

Лина Костенко написала более 15 поэтических сборников ("Паруса", "Путешествия сердца", "Над берегами вечной реки", "Сад нетающих скульптур", "Река Гераклита"), роман "Записки украинского сумасшедшего". За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" поэтессу наградили Государственной премией им. Тараса Шевченко.