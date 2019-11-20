"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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среда, 27 ноября 2019 15:30

"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова

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Автор: Сергей Старостенко
  Мила Иванцова училась в русской школе , которая за завещанием отца Михаила Грушевского должна була быть украинской
Мила Иванцова училась в русской школе , которая за завещанием отца Михаила Грушевского должна була быть украинской

Украинская писательница Мила Иванцова роман Лины Костенко в стихах "Маруся Чурай" впервые прочитала, случайно найдя на верхней полке плацкартного вагона поезда. Об этом она рассказала журналу "Країна".

"Я училась на Куреневке в школе №14, построенной в начале ХХ по завещанию и на средства Сергея Федоровича Грушевского, отца Михаила Грушевского, который и занимался исполнением завещания. Одним из условий завещателя была учеба в той школе на украинском языке. О чем я узнала лишь в XXI веке, поскольку 10 лет проучилась в русской школе, где достаточно мало уделялось внимания изучению украинской литературы. Хотя, возможно, это и хорошо, ведь в дальнейшей жизни меня ожидало много открытий.

Так однажды уже в ранние студенческие годы мне попалась чудесная книга. Я ее просто нашла в поезде, на верхней полке плацкарта, когда ехала в Одессу. Хозяина не обнаружила, поэтому я открыла первую страницу и читала почти до утра. Стихотворный исторический роман Лины Костенко поразил меня до глубины души. Это, пожалуй, был второе столь мощное мое собственное впечатление от украинской поэзии не той, которую изучали в школе и разбирали на уроках литературы по шаблонной схеме, о которой писали сочинения и рефераты, "потому что задано". Вселенная осторожно подсунула мне это открытие сочного, наполненного красотой, мудростью и эмоциями стихотворного текста, хотелось читать и читать, как в жару воду пить. Еще долго отдавалось в моей голове прочитанное и не отпускало, как услышана песня.

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А гораздо позже я узнала, что автор заканчивала среднюю школу №123 на моей родной Куреневке, буквально в трех кварталах от моей школы, хотя меня тогда еще и на свете не было ", - рассказала Мила Иванцова.

Интервью с Милой Иванцовой читайте в журнале "Країна".

Лина Костенко написала более 15 поэтических сборников ("Паруса", "Путешествия сердца", "Над берегами вечной реки", "Сад нетающих скульптур", "Река Гераклита"), роман "Записки украинского сумасшедшего". За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" поэтессу наградили Государственной премией им. Тараса Шевченко.

Автор: Валерия Радзиевская
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