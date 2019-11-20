"На 1500-летие Киева получила в подарок книги Франсуазы Саган"

Автор: Сергей Старостенко Мила Иванцова

Писательница Мила Иванцова 37 лет сохраняет несколько изданных во Франции книг Франсуазы Саган. В воспоминаниях журналу "Країна" она рассказала, что прочитать книги этого автора в советское время было почти нереально, поскольку они издавались за железным занавесом, а в вузах студенты изучали произведения разве что французских писателей-коммунистов.

"Я училась в Киевском государственном педагогическом институте. Профильным предметом у меня были французский язык и русский язык и литература. Много часов в неделю приходилось на изучение иностранного языка, но это все была теория. Живых французов мы в восьмидесятые только мечтали увидеть. Но в 1982 году Киев планировал праздновать свое 1500-летие и ожидал увеличение туристических потоков. Где-то я узнала, что Интурист вводит курсы для студентов-языковиков, чтобы те летом усилили ряды уже имеющихся гидов-переводчиков. Прошла отбор, месяца три-четыре училась и теории, и практике, а затем стартовала стажером при опытном гиде.

Это были первые живые французы, которых я увидела, встречая группу достаточно пожилых людей в Борисполе. Ком мне стал в горле, и я боялась с ними заговорить несмотряна все мои пятерки в институте и на курсах. Но выбора не было - пришлось общаться и водить экскурсии, и рассказывать о нас, и узнавать о них. Мое волнение по поводу возможных ошибок таяло от их комплиментов, я была счастлива делиться с туристами любовью к моему городу. Наверное, они это почувствовали и сделали мне подарок - несколько книг-покетбуков Франсуазы Саган. Среди них бестселлер "Прощай, грусть!" и "Немного солнца в холодной воде".

Сегодня трудно понять мои эмоции от настоящих французских книг, а не адаптированных к нашему читателю и изданных в Москве. Тогда это был клад. Потому что о Саган, кстати, нам в институте и не вспоминали. Мы больше читали по программе французских авторов коммунистов. Я берегу те книги уже 37 лет, они немного затрепанные, потому что читала их, конечно, не только я.

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Тогда и подумать не могла, что через много лет сделаю собственный "реверанс" Франсуазе Саган - хорошо покопаюсь в истории и напишу роман, где она станет одной из героинь. А на обложке книги "Моя бабушка спала с Саган" будут сфотографированы те книги, подаренные мне когда-то моими первыми французами ", - рассказала писательница.

Интервью с Милой Иванцовой читайте в журнале "Країна".

Французская писательница Франсуаза Саган (настоящая фамилия Куарез) известна произведениями "Здравствуй, печаль", "Любите ли вы Брамса", "Солнечный луч в холодной воде". Уставшая от войны"и другие. Все произведения Франсуазы Саган - о любви, одиночестве, неудовлетворенности жизнью, они отличаются ясностью повествовательной манеры и точностью психологического рисунка.