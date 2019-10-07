В Украине живет примерно 2,5 миллиона потомков переселенцев из Закерзонья

— Советская власть принудительное переселение украинцев из Польши в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области называла добровольным. Депортировали почти 100 тысяч человек, — рассказывает историк Роман Кабачий, 41 год. В киевском издательстве "Люта справа" вышла его книга "Изгнанные на степи. Депортация украинцев из Польши на Юг Украины в 1944-1946 годах".

— В Москве такие операции назвали "социальной инженерией", — продолжает Роман Кабачий. — Поляки поедут к себе на историческую родину, а украинцы в УССР — звучит красиво. Это воспринимали нормально даже союзники Сталина во Второй мировой — Черчилль и Рузвельт.

Когда приходили агитаторы и говорили: "Едете в Украину", им отвечали: "Нет. У нас здесь были свои князья. Наша Украина здесь. Идите в жопу". Но не получилось.

У военных, которые проводили депортацию, были свои тактики. Сначала выселяли сознательных украинцев из центра уезда. Это называлось "срубить голову гидре". А потом окружали села и одно за другим вывозили в лагеря-сборники. Там формировали вагоны и ехали дальше.

Украинская повстанческая армия тогда была сильна, особенно в галицких уездах. С одной стороны, были защитниками украинцев. С другой — зависели от этих людей. Когда УССР перестала принимать украинцев, польские власти провели акцию "Висла". Разбросали всех по Северу и Западу Польши. В качестве предлога использовали, что якобы куча банд националистов еще бегает по карпатским и полесским лесам.

На юге Украины многие сознательные украинцы оказались в ГУЛАГе. Остались те, которые прогнулись под колхозы. Это удивляло украинцев из Польши.

Например, выборы 1946 года выглядели так: "Голосую за кандидата от блока коммунистов и беспартийных и за товарища Сталина". Украинцы-закерзонцы (Закерзонье — украинские этнические территории западнее современной польско-украинской границы, по итогам Второй мировой вошедшие в состав Польши. — ГПУ) рвали бюллетени или прямо на них писали: "Это не выборы, а смех". Агитировали против. Органы находили таких активистов, судили и ссылали в Сибирь.

Часть переселенцев забирали в колхозе по ночам свой инвентарь, скот и убегали вдоль рек, железнодорожных путей назад.

Некоторым это удавалось. Лемкам было легче, потому что их диалект и так никто не понимал. Прикидывались поляками. Но их потом депортировали во время акции "Висла".

На какие источники опирались во время написания книги?

— Областные архивы Херсона, Николаева, Луцка, Львова и два центральных киевских. Один польский — люблинский. Изданные воспоминания.

Ездил по селам.

В Польше общался с некоторыми женщинами, которым повезло остаться, потому что вышли замуж за поляков. Их роскошные дома трудно сравнить с избушками Юга Украины.

Можно представить себе — Херсонщина после войны, половина населения живет в землянках. И приезжают люди, которые имели добротные деревянные, каменные дома. Вынуждены спать на глиняных полах с пауками, гадюками. Совсем другой климат. Бесхозяйственность в колхозах.

Каковы были причины депортации?

— "Я их расселю, и они перестанут друг друга резать", — говорил Сталин своим союзникам по антигитлеровской коалиции. Оправдывался за насильное переселение поляков и украинцев.

УПА и польское националистическое подполье не в состоянии были договориться. Были отдельные случаи региональных перемирий. Но они начали это делать тогда, когда уже пришла большевистская армада.

Официальную Варшаву купили тем, что дали Польше в качестве компенсации за Западную Украину, Беларусь и часть Литвы бывшие немецкие земли — Силезию, Померанию, Восточную Пруссию.

Поляки и украинцы сосуществовали достаточно мирно. Как возник этнический конфликт?

— Украинцы помнили, что во времена межвоенной Польши не все было разрешено. Например, образование. В 1938 году поляки уничтожили почти 150 деревянных церквей на Холмщине и Подляшье под предлогом того, что приходы малые. А потом приходят немцы и дают украинцам немного власти. Поляки чувствовали себя ущемленными. Хотя один из участников переговоров украинского и польского подполья Марьян Голембьевский говорил, что многие украинцы в польском войске защищали Речь Посполитую в 1939-ом от Гитлера и Сталина.

За годы войны набрались друг на друга злобы. УПА использовали как базу украинские села, а Армия Крайова (подпольная военная организация польских националистов, воевавших против Третьего Рейха, СССР и украинских партизан. — ГПУ) — польские. В каждом из формирований были люди по политической пропаганде. Поляков, украинцев настраивали друг против друга.

Что вас удивило во время работы над книгой?

— Человеческие судьбы. Например, приехала в Запорожскую область семья, взяли 15-летнего племянника с собой. Когда бежали обратно в Польшу, его просто оставили одного. Пришлось выживать.

Были мало знакомы с географией Украины. Записывались так: "Ага, Запорожская область — знаем, что там жили запорожские казаки". Приезжают, а там болгары, бывшие немецкие колонии, сам областной центр русскоязычный.

Возмущались, что их называли поляками. Говорили: "Нас выгнали за то, что мы украинцы — учили своих детей Шевченко".

Находил описания интересных моментов. Например, на Днепропетровщине в Пятихатском районе один из закерзонцев напился и пел "Ще не вмерла України". Никто его не сдал.

Эта тема в Польше известна, а у нас еще не исследована. Почему?

- У соседей хорошо известна акция "Висла" , потому что на ней постоянно акцентирует Объединение украинцев Польши. А тема депортации на Юг малоизвестна. Поляки сетуют, что "нас выгнали из Кресов" (польское название восточных территорий Речи Посполитой — сегодняшняя Украина, Беларусь, Литва. — ГПУ), 700 тысяч переселили". Но о том, что депортировали полмиллиона украинцев, освобождая для них место, никто не говорит.

Единственное, на чем более-менее специализируются поляки — рассказывать, что лемки отдельный славянский народ. В Кракове изучают лемковскую филологию, дают деньги на восстановление церквей. Только бы слово "Украина" меньше звучало, особенно на Холмщине, в Перемышле (наибольший город украинской этнической территории Надсянья, сейчас в составе Подкарпатского воеводства. — ГПУ).

Почему эту тему должны больше исследовать?

— В современной Украине живет 2,5 миллиона потомков переселенцев из Закерзонья. Когда их судьбы слить вместе, окажется огромная история. И почему мы должны отказываться от тысячи лет существования украинцев на территории теперешнего Востока Польши. Наши князья основывали города — Ярослав, Холм, Сянок, а сейчас мы скажем — нет, это польские города? Так не должно быть. Если так подходить к своему прошлому, то поляки и будут смотреть на нас, как на меньших братьев, которые не способны отстоять свою точку зрения.

Какова основная идея книги?

— Понять, что у очень разных регионов Украины общая судьба. А также — чтобы мы не чурались своего там, где современная граница не охватила украинские этнические земли. Например, не депортировали украинцев с Берестейщины в Беларусь или Мармарош в Румынии, должны немножко больше интересоваться ими. Потому что сейчас только украинцы Польши кричат о том, что потеряли этническую родину.

Всегда хотел также издать книгу в Украине

Роман Кабачий родился в селе Доброполье Голопристанского района Херсонской области. Окончил исторический факультет Херсонского педагогического университета. Получил степень доктора наук в области новейшей истории в Университете Марии Кюри-Склодовской в польском Люблине. Тема доктората — "Переселение украинского населения из Польши на Юг Украины в 1944-1946 годах". По тексту работы в Варшаве в 2012 году вышла на польском монография "Изгнанные на степи".

— Всегда хотел также издать книгу в Украине, — говорит Кабачий. — Меня раздражало, что у нас такие работы пишутся малыми тиражами, кладутся на полку в Вернадке, и никто этого не читает.