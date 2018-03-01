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пятница, 02 марта 2018 00:40

В Украине лишь два дирижера с мировым именем

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С художественным руководителем Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины Николаем Лысенко, 46 лет, не продлили контракт.

— Буду подавать в суд, потому что процедура переизбрания прошла непрозрачно, — говорит Николай Лысенко. Он — правнук композитора Николая Лысенко, автора опер "Тарас Бульба", "Наталка Полтавка".

19 февраля состоялся конкурс на замещение вакантных должностей в эстрадно-симфоническом оркестре. В частности — художественного руководителя и дирижера.

— На конкурсе не было представителей Минкульта. Комиссию избирал директор оркестра единолично. Я руководил оркестром 12 лет. За это время получил поддержку среди исполнителей, заказчиков концертов. Собирал полные залы во дворце "Украина". Я не имел сомнений, что и дальше буду работать в коллективе, — продолжает Лысенко.

В 2017-м в оркестре избрали нового директора — 42-летнего Александра Зайцева, бывшего музыканта.

— С предыдущим согласовали перевод меня на годовой контракт — чтобы я как художественный руководитель показал пример и музыканты не боялись новой системы. Соглашение должны были продлевать ежегодно. Конкурс объявляется лишь в том случае, если человек не отвечает профессиональным требованиям. Для меня переход на контракт был определенной формальностью. Никто не говорил, что через год мне придется соревноваться за свою должность. Зайцев развернул предвыборную войну с предыдущим директором, применял грязные технологии. В телесюжете заявил, что руководитель украл деньги на новые инструменты. Я знал, что это неправда. Заявил Зайцеву, что не поддержу его. Он сказал, что я об этом пожалею.

Когда я узнал, что не победил на конкурсе художественных руководителей, отказался претендовать на должность дирижера.

— Если Николай Витальевич — специалист, то будет востребован в любом другом коллективе, — говорит о Лысенко директор эстрадно-симфонического оркестра Александр Зайцев.

— Срок действия контракта художественного руководителя закончился 14 февраля. Назначили конкурс. Это нормальная европейская практика. Программу подавали в письменном виде на рассмотрение комиссии. В нее входят дирижер, заслуженный деятель искусств Алла Кульбаба, главный дирижер оперной студии киевской консерватории Сергей Голубничий, солист нацоперы Василий Пилипчак. Все члены комиссии согласны с результатами конкурса. Николая Лысенко не переизбрали, потому что у Богдана Пущака программа развития оркестра была более интересна.

— В Украине лишь два дирижера с мировым именем — Оксана Лынив и Кирилл Карабиц. Сформировались как профессионалы за рубежом, — говорит музыковед Любовь Морозова, 36 лет. — Николай Лысенко талантлив. Но то, что он правнук основателя классической украинской школы, не должно ему гарантировать место руководителя Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Иск в суд Николай Лысенко планирует подавать по получении необходимых документов от руководства оркестра.

Автор: Анна ЩЕКАНЬ
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