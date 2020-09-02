"В современных украинских фильмах не за что зацепиться"

272 фильма из 60 стран показали на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" в столице 22-30 августа. Награждение состоялось под аркой Дружбы народов.

Гран-при по 137 тыс. грн награды получили две картины — "Особые приметы" мексиканки Фернанди Валадес и "Твой ход" канадского режиссера Мириам Верро.

Главная героиня "Особых примет" Магдалена отправляется на поиски пропавшего сына, по дороге к границе с США.

— Фильм исследует ужасы и противоречия современной Мексики, — говорит режиссер 39-летняя Фернанда Валадес в видеозаписи, которую транслируют на большом экране сцены. - Но в то же время это история о сопротивлении.

Лента "Твой ход" рассказывает о двух индианках. В детстве они пообещали друг другу держаться вместе. На пороге 17-летия их дружба оказывается под угрозой. Одна влюбляется в белого и хочет уехать из резервации.

— Стремилась показать жизнь целого народа глазами девушки и одновременно рассказать историю, которая могла бы случиться где угодно,- говорит в видеозаписи режиссер Мириам Верро, 40 лет. — Сильные характеры героинь конфликтуют и одновременно взаимодополняют. Одна хочет уйти, вторая-остаться.

Большая радость - знать, что дорогая моему сердцу небольшая и особая община инну теперь известна и украинцам. Эта народность заслуживает, чтобы о ней знали во всем мире. Это те, кто выжил в борьбе с колонизаторами.

- В этом году на "Молодости" почти не было нашумевших фильмов, хотя и были ожидаемые. Например, работа Романа Балаяна "Мы есть. Мы рядом" — о хирурге, крестник которого умер во время операции. И "Забытые" Дарьи Онищенко — об учительнице украинского языка в оккупированном Луганске, — говорит кинокритик 41-летний Александр Гусев. — Из украинских премьер также выделю две документалки — "Поезд Киев — Война" Корнея Грицюка. Из многоголосия персонажей рождается картина событий на Донбассе. Со всеми противоречиями, гневом, глупостью, невежеством, а также самопожертвованием и способностью прощать. И "Зарваница" Яремы Малащука и Романа Химея о паломничестве к святыне.

— В современных украинских фильмах не за что зацепиться, — говорит рабочий 40-летний Сергей. Делится впечатлением от премьер и отечественного кино последних лет. — Зритель посмотрел — и все. А надо, чтобы человек видел на экране пример, образец. Узнавал что-то новое и учился анализировать. Например, в документалке "Парень войны" 18-летний Артем увлекается оружием и считает себя профессионалом. Идет добровольцем на Донбасс. А почему захотел и для чего?

"Ваш Василий" - это жизнеописание поэта и политзаключенного Василия Стуса. Показали, что он не сломался, шел своим путем. Но хотелось не просто информации. Не каждый человек может сделать правильный вывод, сопоставить те или иные факты и события. Надо было поглубже копнуть. Объяснить, как поэт стал настоящим украинцем в советские времена.

Без фильмов не может быть страны. Благодаря им из каждого ребенка должен вырастать гражданин. А у нас это так - где-то что-то кто-то сделал. И денег на кино не хватает. Государство не дает и не хочет этим заниматься, а своих собственных нет. И люди хотят на шару смотреть, а не платить, - продолжает.

- У нас есть история, есть на что опереться и строить кино. А все пренебрегается. Национальную идею не транслируют через ленты. А потом и получается "какая разница". Надо обострять эти вопросы, потому что сейчас Украина на грани существования.

27 минут длится фильм "Тайник" режиссера 31-летней Оксаны Войтенко. Победил в Национальном конкурсе кинофестиваля "Молодость". Рассказывает о бандитах, скрывающихся в укрытии. Среди них и беременная жена командира отряда. Действие происходит в 1946 году.

Всего на 49-й "Молодости" вручили 26 наград.