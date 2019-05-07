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среда, 08 мая 2019 06:05

"В село ходила пять километров, зимой ее преследовали волки"

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За фильм "Вулкан" режиссер 37-летний Роман Бондарчук получил в этом году Шевченковскую премию. Лента получила семь наград на престижных международных кинофестивалях.

С Романом встречаемся около 21:00. Садимся в кабинете офиса фестиваля документального кино о правах человека "Докудейз". Бондарчук его арт-директор.

- Если на фильм цепляют ярлык "артхаус", он выходит на 30-40 экранах в стране. А "Вулкан" - аж на 91 экране. По сборам все печально. На сегодня - не более чем 300 тысяч гривен. Бюджет - 10 миллионов гривен, - рассказывает Роман.

По сюжету киевлянин Лукас работает переводчиком в ОБСЕ. Везет группу наблюдателей автомобилем на границу Херсонской области и Крыма. При загадочных обстоятельствах иностранцы и машина исчезают. Лукас остается один в провинциальном городке.

- Там постоянно происходит такая чертовщина, неожиданно появляются и исчезают люди, идеи, символы, - продолжает режиссер. - Много новых людей приезжают на сезонные работы. Кто-то не возвращается домой, ассимилируется, создает семью.

Читал историю, в Геническом районе, недалеко от перешейка с Крымом, неожиданно начались нападения на хозяйства непонятных лиц с непонятной символикой.

Явно пророссийские люди на какой-то момент там притихли, убежали, кто в Крым, кто в Россию. Сейчас открыто демонстрируют свои взгляды, проводят пробежки за дружбу с Россией.

Как украинцы представляют Таврию и какая она на самом деле?

- Из-за картинки в медиа сложился образ недоразвитой агропромышленной провинции, где разоблачают рабов на плантациях, которые живут в землянках или недостроенных коттеджах. Баржа с арбузами - положительный образ, но забавный. Дело Гандзюк. А вообще - анархия, безвластие, неофеодализм. Все это есть. Но есть много прекрасных вещей: люди, мифология, атмосфера, соотношение масштабов - когда степь и бесконечность перед тобой.

Херсонщина летом - это море, туристы и арбузы. Чем живет остальное время?

- Кто умудрился сделать пансионат, на заработанные деньги просто живет зимой. Кто устроился хуже, вырубает лесопосадки, чтобы греться.

Одну учительницу назначили работать в школе в селе Степном в Бериславском районе. От автобусной остановки до работы ходила 5 километров. Зимой ее преследовали волки. Поработала пару недель. Потом сказала: "Слушайте, у меня нервы сдают - идут со мной от автобуса до самого села".

Рассказывают о волках, которые смешались с домашними собаками. Они не боятся людей, знают их поведение, профессионально открывают курятники, не раздражают других собак волчьим духом. И на это нет управы.

Зимой на юге не чувствуешь себя полностью защищенным от дикой природы.

Как местные отреагировали на фильм о себе?

- Вдохновенно отнеслись к съемкам и ленты в целом. Иногда сами приходили, становились в кадр.

Там живут по своим правилам. И порой это вносило неудобства в работу. Скажем, на 10:00 должны были приехать автобусы. Один прибыл, другого нет. Уже стукнуло 14. Вся массовка стоит, актеры... Поехали искать другой автобус. Все сломаны. И тут, где-то в 15:00, приезжает наш. Спрашиваю: "Где ты так долго был?". А водитель отвечает: "Ехал по трассе, 40 градусов, все плавится. Стоят люди голосуют. Как я их оставлю там? Подобрал. А им надо было в другую сторону. Отвез".

Большинство людей там не привыкли, чтобы ими кто-то руководил.

Героиня "Вулкана", местная, говорит киевлянину Лукасу: "Езжай отсюда. У тебя там есть президент, депутат, полиция. А у нас здесь нет ни президента, ни полиции". Люди там считают, что в столице о них забыли?

- Элита там не меняется - или коммунисты, или те, кто после них пришел. Они переходят из партии в партию, согласно изменениям в Киеве. Поэтому эта фраза для меня значит именно это.

Сейчас на Херсонщине легко расшатать политическую ситуацию?

- Когда делалась ХНР, многие вышли на площади встречать тех, кто приедет подстрекать массы и призывать Путина вводить войска. Тогда объединились неожиданные люди - футбольные болельщики с врачами и творческой интеллигенцией. Взяли по палке-копалке и смели все оттуда. Тогда была волна патриотизма, победы Майдана, веры в быстрые реформы.

Сейчас ситуация сложнее. Люди уставшие, дезориентированы. Тамошнее информационное пространство - токсический клубок. Много российского контента, антиукраинской пропаганды. В транспорте в течение дня слышишь один и тот же текст о том, что "Порошенко убивает наших детей". Заходишь в модное кафе, где все в пирсинге и татухах, пьют кофе на безлактозном молоке. Но рассказывают то же - "какую страну развалили". Это не может само собой происходить. Это мощная информационная работа. Скорее всего, подготовка к новым неприятностям.

Чего боятся киношники после выборов?

- Студия "95 квартал" Владимира Зеленского делает несовременное и советское по стилю, уровню и ценностям телевизионное мыло. Боюсь, чтобы в кино это не стало мерилом, как его надо снимать.

Изменения в Госкино, Министерстве культуры будут?

- Благодаря команде Госкино фильм "Вулкан" состоялся. Риски того, что все изменится в худшую сторону, огромны. Проблема Украины: мало что работает как институт автономно, без внешнего воздействия. Особенно там, где распределяют средства. Поэтому все и буксует, потому что каждый пытается кругом вставить свои пять копеек.

Госкино в этом стабилизировалось. Система подачи заявок - открытая. Презентации кинопроектов публичные, их транслируют в интернете.

Вы херсонец. Кем себя чувствуете в Киеве?

- Я здесь прижился. Все равно, когда приезжаю на юг, оживаю. Пока учился, не мог в Киеве находиться дольше месяца. В Херсоне выходишь из поезда и сразу видишь персонажей, истории, люди сами к тебе подходят, и все закручивается. В Киеве все отформатированы, глобализированы. Каждый имеет список обязательных дел на сегодня.

На юге другой ритм, дни длиннее. Имею друзей-художников, которые реализовали себя в других странах. Вернулись в Херсон на лето решить какие-то дела. Но так затянуло, что уже никуда не собираются, делают прекрасные вещи. Они в этом течении жизни счастливы.

16 короткометражных фильмов снял режиссер Роман Бондарчук. Полнометражную документальную ленту "Украинские шерифы" в 2016-м выдвинули от Украины на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Автор: Михаил КИТ
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