В селе под Жашковом показали современную версию "Кайдашевой семьи"

- Лето, а ты чего в резиновых сапогах ходишь? - у магазина в селе Сорокотяга Жашковского района Черкасчины 39-летний подвыпивший мужчина останавливает актера Владимира Гладкого, 32 года.

10 дней в местном доме культуры киевский "Дикий театр" репетировал спектакль "Кайдаши 2.0". Пьеса Натальи Ворожбит создана по мотивам повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуй-Левицкого 1878 года. Действие перенесли в наше время. Столичные артисты жили в двух домах на ул. Молодежной.

Сорокотягу для творческого эксперимента предложил Владимир Гладкий. Играет старшего сына Емельяна Кайдаша - Карпа.

- Я - из Белой Церкви на Киевщине. Здесь проводил летние каникулы, - рассказывает Гладкий. Общаемся за день до премьеры. - Живем в доме моей бабушки по маме. Сюда приезжаю, как на дачу. Скоро хочу жениться на своей девушке. Уже 10 тысяч долларов вложил в дом, сделал ванну, туалет. Отдыхаю душой в селе. Люди здесь хорошие, доброжелательные, таких мрачных, как мой Карп, не встречал. Бухает и сам себе говорит: "Ибо жить мне в этой стране не дают нормально". Постоянно ноет. Если что-то случается, то только не он в этом виноват. В глубине души стремится вырваться, не хочет жить, как его родители, но ничего не делает. Обвиняет отца, что тот пьет, но сам идет по его стопам. Женился на Мотре. Думал, что возьмет богатую и вырвется из этого гадюшника. Но на самом деле опускает в грязь и жену. При Януковиче становится шестеркой у депутатов. Загоняет для них кабанов на охоте. Когда "Партия регионов" уходит из Украины, снова опускается на дно.

Обозлился, потому что ездил на нормальной машине, получал какие-то подачки по 100 долларов и чувствовал себя королем в сельском баре. Общался с теми, кто получал деньги из России, так и ссорится с родным братом Лаврином из-за Майдана.

Не знаю, какой была бы роль, если бы репетировали в Киеве. В стенах родного клуба, может, и много фонтанирую импровизациями. Хочется, чтобы люди что-то поняли здесь.

В магазин Владимир Гладкий забежал в сценическом костюме, без денег. Просит "на крестик" дать ему кофе. Артиста узнают, фотографируются.

- Мне кино и телевизор больше нравятся, чем театр, - говорит Алексей, который шутил о сапогах. Работает в Киеве водителем.

- Приехал в родное село расслабиться. Когда охранял оперный, видел балет. Этот о лебедях. Не мое. Из АТО пришел в 2016-м - вот где настоящий театр.

Магазин, у которого разговариваем, работает в боковом помещении дома культуры. Рядом стоит прямоугольный металлический павильон со столами и скамейками. Это единственное место в селе, где можно посидеть с разливным пивом или кофе.

- Дядя Вить, не кричите, потому что испугался, думал, моя жена снова пришла, только же домой отправил, - поворачивается к своей компании Алексей.

Во двор заходит директор дома культуры Степан Пригодюк, 63 года.

- Сергеевич, вас на газету фотографировать приехали, - кричит ему Алексей.

- Да что мне, губы накрасить? - Пригодюк приседает на скамейку напротив бюста Тараса Шевченко. В 2014-м памятник переделали из Владимира Ленина.

- В Сорокотяге большинство земли арендует общество "Согласие", плохие инвесторы, - жалуется Степан Сергеевич. - В соседнем селе арендаторы на праздники все расходы берут на себя, потому что сельсовет не потянет. Я к нашим на Купала ходил - ни рубля не дали. Мы видим, как у других, ездим со своими номерами по району. Наш фольклорный ансамбль "Берегиня" выступал с Олегом Винником в Красном Куте (певец вырос в этом селе Жашковского района Черкасской области. - ГПУ).

В 2016-м наша Лилия Стецюк стала победительницей телешоу "Караоке на Майдане". Сейчас в Киеве ведет корпоративы.

Премьера "Кайдаши 2.0" состоялась 2 августа.

Сцена сельского клуба маловата, поэтому играют посреди зала. 207 зрительских мест расставили по периметру под стенами. Посреди 6-метровый стол, который служит забором между хозяйствами двух сыновей Кайдаша и дорогой на войну.

Старую пружинную кровать, шкаф и другой реквизит принесли от соседей Владимира Гладкого, что-то нашли возле его дома.

В драме "Кайдаши 2.0", по словам автора Натальи Ворожбит, от первоисточника - повести Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья" - мало что осталось.

К классическим осовремененным персонажам добавился сын головихи Артем.

Мотрю Карп отбивает у него. В конце представления Артем женится на Татьяне - любовнице обоих сыновей Кайдаша. Она из благодарности окутывает Артема настоящей любовью. Сын Татьяны от Карпа Иван чувствует себя никому не нужным.

- А на войну тебе зачем, Иван? - спрашивает парня в финале Мотря, когда узнает, что тот хочет на Донбасс.

- У меня там будет командир, я буду называть его Батя. Мамка не знает, где я. Она теперь счастлива. Пусть.

В АТО идет и младший сын Омелька Кайдаша - Лаврин. Его жена Мелашка от постоянной потасовки со свекровью и Мотрей убегает в Киев. Там заводит любовника Тиграна, хотя возвращается к мужу и продолжает жить с Кайдашами.

- Узнали и себя, и соседей. Нам показали, как общаемся между собой, относимся к детям, а они - к нам, - говорит после спектакля Леся Гаврилюк, 45 лет.

- Этот бедный мальчик Ваня при живых родителях не знает, куда себя приткнуть.

А что потом можно будет ожидать от молодежи? Если ты чего-то не отдал человеку, то и не получишь его обратно.

- Есть театры, которые по полгода репетируют. Я работаю над спектаклем обычно месяц-полтора минимум. Но это был интересный опыт пожить с труппой коммуной. Общаться круглосуточно. За девять дней сделать спектакль, - говорит режиссер Максим Голенко, 41 год.

- Если бы собрались в Киеве, все выглядело бы иначе. Погружение в сельскую среду работает. Каждый вечер видим местных, больше похожих от алкоголя на зомби. Очень грустно наблюдать за их медленной смертью. Классического Омелька Кайдаша - главу семьи - еще жалко. Хотя и пьет много, но трудолюбивый. А на нашего смотришь - при СССР воровал в колхозе, а сейчас ничего не хочет делать.

"Какого хера ты на Майдан наше сало возил тем майданутым? Чего вы добились? Доллар был по 8, коммуналку подняли, из-за Майдана война началась на Донбассе", - говорит его старший сын Карп младшему брату Лаврину.

Боялся, чтобы местные на этом эпизоде не начали аплодировать. Не приняли за чистую монету. В какой-то момент даже поймал себя на том, что это как бы и мое мнение. А потом понял, что это путь в никуда. Хочется, чтобы эта попытка самоанализа проскользнула и у зрителя.

Киевская премьера спектакля "Кайдаши 2.0" запланирована на 30-31 августа в театральном пространстве "Сцена 6" Довженко-центра.

Актерам наливали самогон

- Поразили зрители. Были сдержаны, будто не знали, как реагировать, как положено это делать в театре. Публика роскошная по смеху, аплодисментам, тишине, сосредоточенности, - говорит театровед Анна Липковская, 52 года. Приехала в Сорокотяги из Киева на премьеру "Кайдаши 2.0". - Я смотрела на лица. Независимо от возраста, кто в каком имидже пришел, сам или с семьей, если бы могли выйти и сыграть в спектакле - сделали бы это в принципе так же и о том же. Снобизма нет дурного мещанского - ой, матюкнулись на сцене, как так можно.

Разговариваем во дворе Владимира Гладкого. Соседи и многочисленные родственники актера для столичных театралов накрыли стол, сварили котел ухи, достали абрикосовую и клубничную 55-градусную самогонку. На аккордеоне мировые хиты играет 10-летний сын знакомых.

- Очень правильная идея "Дикого театра" - организовать здесь свою резиденцию, - продолжает Липковская. - Потому что для сорокотяжцев театр фактически начался, когда впервые увидели в своем селе киевскую делегацию артистов. И сейчас спектакль продолжается, со всем этим хлебом-солью. Это подтверждает, что представление правильно замешано, если абсолютно органично, плавно все перетекло в такой формат.

Роль внебрачного сына Карпа Кайдаша - Ивана пригласили сыграть 12-летнюю Оксану Починок. Она дочка соседей Владимира Гладкого. В их доме жила часть театралов.