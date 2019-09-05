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пятница, 06 сентября 2019 07:55

В фильме о Василии Стусе не упоминается Виктор Медведчук

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Ни разу не звучит имя и фамилия Виктора Медведчука в биографическом фильме "Запрещенный" о поэте, политзаключенном Василии Стусе. В 1980-м кум Владимира Путина был государственным адвокатом Стуса.

Поддержал позицию прокурора, признав обвинения в "антисоветской агитации и пропаганде" поэта правомерными. В сцене суда Медведчука играет актер киевского Театра на Подоле 35-летний Роман Халаимов. Стус получил 10 лет принудительных работ и пять лет ссылки.

В ночь на 4 сентября 1985-го 47-летним Василий Стус умер в тюремном карцере колонии в Пермской области РФ. Официальная причина смерти - остановка сердца.

В прошлом году стало известно, что из фильма убрали сцену суда. После огласки авторы вернули эпизод с Медведчуком.

- Это юридический вопрос, - говорит режиссер Роман Бровко, 36 лет. - По закону, право использовать имя надо получить от самого человека. Нам это сделать не удалось, хотя попытки делали. Однако наш актер очень похож на Медведчука - в Госкино посоветовали. В сцене суда опирались на протоколы дела. Что там было сказано, то на экране. Даже не могли фразы переставить местами. Это могло стать поводом для судебного иска. Картина вообще оказалась под угрозой срыва. Кино вышло на экраны тем способом, который имел право выйти.

Фильм "Запрещенный" показывает события последних шести дней жизни Василия Стуса. К прошлому он возвращается в воспоминаниях. Главную роль играет актер столичного театра "Дах" 32-летний Дмитрий Ярошенко.

Поэт пытается передать на волю тетрадь со сборником "Птица души", чтобы стихи издали на Западе. Между тем украинская диаспора готовится выдвинуть Василия Стуса на получение Нобелевской премии по литературе. В КГБ не хотят допустить привлечения внимания к украинскому делу. В лагерь "Пермь-36" приезжает специальный агент КГБ Вера, у которой задача - заставить поэта покаяться и признать советскую власть, по сюжету.

- Вера - это метафорический образ советской системы, которая трансформируется, - продолжает Роман Бровко. - Понимают, что диссиденты знают, как отвечать на острые вопросы душегубов. Поэтому засылают красивую женщину, которая владеет украинским, пытается манипулировать. Может, она его не уничтожает физически, но пытается переубедить сотрудничать с системой. "Мы вас читаем, услышали. Вы хотели изменений. Приобщайтесь к нам". А он говорит: "Это очередная странная оттепель? Сегодня дадут право, а завтра снова закроют".

Это напоминает мне наше время. Сегодня идет прежде всего битва за ум, манипуляции, попытки обмануть, заставить делать то, что нужно врагу. Вера - это такая новая генерация, которая существует и сейчас, следит за всеми, формирует наше мнение.

Название фильма лучше всего соответствует жизни Стуса. Он был запрещенным. Его не печатали, потому что боялись. Имел достоинство и авторитет. Был опасен для советской системы. Не мог стоять в стороне ото лжи, остро реагировал на нее. Взрыв эмоций вызывало написание стихов. Запрещенный - это цена, которую он заплатил за искренность, открытость, честность. И сегодня остается взрывной фигурой. Есть симпатики советской системы, которые вспоминают, что колбаса была дешевой. Они считают, что такие, как Стус, разрушили их Союз, который они так хотят вернуть назад.

Если бы Стус сегодня жил, стал бы таким борцом за правду, что многим современным политикам не нравилось бы. Он был бы очень неудобен. Борьба против страха и безразличия - это его натура. Стус - мерило чистоты и правды. Всегда страдал из-за своей позиции. Кто-то из психологов сказал, что ему надо поставить диагноз "патологически честный".

При создании фильма мы общались с шестидесятниками, которые знали Стуса. Василий Овсиенко, Левко Лукьяненко, Маргарита Довгань предоставили много ценной информации о моментах, которых нет в "Википедии".

Старались, чтобы картина была достоверной, соответствовала действительности, которую знают шестидесятники. И в то же время интересна молодежи - есть напряжение, остросюжетные моменты.

Образ Стуса я конструировал по канонам современного кино. Чтобы персонаж был не просто пафосный, героический титан. А чуткий, чувственный, эмоциональный. Показываем его как друга, мужа.

Исполнитель роли Дмитрий Ярошенко ходил на площадку все время со стихами Стуса. Зачитывался, старался понять контекст написания каждого произведения. Играя в сценах, пытался пережить те настроения, которые были в строках стихотворений.

Когда я работал оператором на Майдане во время Революции достоинства, многие митингующие подходили и спрашивали - почему в Украине до сих пор нет кино о Стусе. Он стал символом, иконой народного сопротивления, борьбы против авторитаризма. Наша картина соответствует народному запросу.

Завершаем кино письмом к сыну, что одновременно является посланием ко всему молодому поколению украинцев о том, как надо относиться к миру. Его угнетали, пытались уничтожить, но сколько в нем остается достоинства. Нет негатива и ненависти.

Бюджет "Запрещенного" - 38 млн грн. Лента вышла в прокат 5 сентября.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
06
сентября

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