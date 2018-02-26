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вторник, 27 февраля 2018 00:50

Украинский фильм впервые показали в "Панораме"

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Премьера драмы "Когда падают деревья" украинского режиссера Марыси Никитюк, 31 год, состоялась в конкурсной программе "Панорама" Берлинского международного кинофестиваля в Германии.

17-летняя Лариса из райцентра Лозовая на Харьковщине живет с бабкой, матерью и двоюродной сестрой 5-летней Витой. Отец умер. Одну из ночей она проводит в лесу в объятиях бандита Шрама. На утро все местечко называет Ларису "проституткой". Бабка злится, не выпускает внучку из дома. А Шрам собирается уехать из Лозовой, по сюжету.

— Историю показала глазами девочки, — рассказывает Марися Никитюк. — Видит, как Лариса, Шрам не могут найти себя в жизни. Окружение не дает им права на ошибку. Лишь Вита на стороне пары, понимает их любовь. Воспринимает мир чисто и честно. Это моя личная история. Многое из нее я пережила в детстве.

"Когда падают деревья" — дебют Никитюк в полнометражном игровом кино. В 2016-м на Каннском фестивале проект картины получил награду им. Кшиштофа Кеслевского за лучший сценарий из Центральной и Восточной Европы.

— У Берлинского фестиваля есть своя специфика, — продолжает Никитюк. — Здесь приветствуются жесткие политические и социальные высказывания. В моем фильме нет политики. Но зрители восприняли его тепло. На втором показе задавали много вопросов мне и Софии Халаимовой, которая сыграла Виту. Спрашивали о работе с детьми и о смешивании жанров. На Берлинале я много встречалась с продюсерами по поводу моей следующей ленты "Серафима" по роману Олеся Ульяненко.

Драма "Когда падают деревья" совместного производства Украины, Польши и Македонии. Бюджет картины — 22 млн грн. Главные роли исполнили 23-летняя Анастасия Пустовит и Максим Самчук, 22 года.

— Героиня Ларисы понятна каждому, — говорит кинокритик 44-летний Ярослав Пидгора-Гвяздовский. — Она в знакомом всем возрасте, когда гормоны бурлят. Когда любовь становится на первый план и заслоняет весь мир. Ее протест против воли старших — обычная реакция живого человека, который не хочет умереть в их болоте. За 18 лет участия Украины на Берлинале нас впервые взяли в "Панораму". А это вторая по значению программа на фестивале после основного конкурса. В Берлине в основном принимают участие фильмы, которые поднимают темы притеснения личности по национальным, сексуальным, религиозным признакам. Поэтому лента Марыси Никитюк подходит фестивалю. В "Когда падают деревья" влюбленная девушка выступает против псевдонародных традиций, которые в действительности пошли из СССР. Поэтому Лариса — герой нашего времени.

В отечественный прокат фильм "Когда падают деревья" выйдет осенью 2018 года.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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