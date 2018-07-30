- Идите на украинские фильмы, потому что такая большая страна без кинематографа - это стыдно, - говорит актриса Ирма Витовская, 43 года, на показе фильма "Брама" в кинотеатре "Бумер" столичного спального района Троещина.

В фильме сыграла бабу Присю, 86-летнюю жительницу Чернобыльской зоны.

- Воплотила образ женщины, которая вдвое старше меня, - продолжает. - Маска бабушки - одна из важных расходов бюджета фильма. Я вставала в три часа ночи, до пяти утра по разбитым дорогам ехали на место съемок на границу с Беларусью. Что-то ела, и мне до восьми накладывали грим. Настояла: никаких линз в глаза для эффекта катаракты, потому что я не сыграю. Для меня это была чрезвычайная жертва физическая. По 12 часов в силиконе. Потом долго лечила кожу, делала маски. Губы облазили, эмаль на зубах пришлось восстанавливать.

Баба Фрося живет с дочерью Славой и внуком Вовчиком в зоне отчуждения возле Припяти Киевской области, по сюжету. Добытую дичь обменивают на продукты. К семье периодически приезжает участковый, хочет выселить их из зоны. Внучка бабы Приси калечат заезжие депутаты, использовав его на охоте как мишень. Участковый прикрывает преступников. Баба решает отомстить.

Сценарий фильма написали по пьесе "В начале и в конце времен" львовского драматурга 42-летнего Павла Арье. В 2015 году режиссер столичного театра "Золотые ворота" Станислав Жирков поставил спектакль "Сталкеры". Ирма Витовская играла в нем главную роль.

- Чем отличаются эти две роли? - спрашивают из зала.

- В спектакле это более юмористический образ, - отвечает актриса. - Экранная баба Прися - уже одичавший человек. Она слишком долго находилась вне социума. Ей приходилось выживать, добывать пищу, лечиться чем попало. Стала хищником, жителем леса. Всегда готова драться. Человеческие инстинкты в ней едва преобладают над животными.

- Моя бабушка из 30-километровой зоны, - говорит заплаканная зрительница. - Гостила там, когда была совсем маленькой. Во время просмотра возникло впечатление, что я побывала в ее доме. Все то же самое до мелочей - даже чашечки, стульчики.

- Фильм снимали в зоне частичного отселения, в селе Лучанки Овручского района на Житомирщине, - добавляет Витовская. - Там живут три человека. Нашли дом, хозяйка которого умерла. Иконы, мебель, посуда - все осталось от нее. Женщина купила большой дубовый могильный крест. Но дети установили ей обычный каменный памятник. Крест остался лежать в хлеву. Когда мы увидели его, решили использовать. Написали сцену, где баба Прися и Вовчик стоят под этим крестом. Думаю, женщина на том свете была счастлива. Потому что крест не пропал, а не сгнил - а вошел в вечность, в кино.

Первый показ фильма сделали в Чернобыле, в клубе, где 35 лет ничего не происходило. Съехались люди со всей зоны. Сказали: "Так все и есть". Это была самая большая похвала. Ко мне подходили и говорили: "Вы наша, говорите, как мы". Хотя родилась я в Киеве. Мой дед по матери был из села Стечанка, в 12 километрах от Чернобыля. Умер, когда мне было 6 лет, не мог передать мне этих знаний. Хочу поехать в ту деревню, хотя его сожгли и закопали. Осталась табличка.

- Фильм о Чернобыле не мог выйти не мистическим, - рассказывает продюсер 43-летний Игорь Савиченко. - Поселения в этих краях были труднодоступными. Церковь здесь почти не оказала влияния. Сохранилось уникальное сочетание язычества и христианства. Местные имеют свои верования, верят в нимф, русалок. Баба Прися в ленте встречает этих существ. Добавили к этому новые мифы о Чернобыле - летучие тарелки с инопланетянами, отсутствие радиации, секретную ветку метро, которая ведет в Киев. Вышел современный Гоголь.

На съемки фильма "Брама" потратили 18 млн грн. Лента вышла в прокат 26 июля.