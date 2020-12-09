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четверг, 10 декабря 2020 05:00

"Средний возраст актеров-70 лет"

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Спектакль "Альбатросы" киевского Театра на левом берегу назвали лучшим драматическим спектаклем 2020 года. Церемония награждения III Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА" состоялась в столичной оперетте.

В "Альбатросах" рассказывают о старших людях, которые любят, ревнуют, выясняют отношения. Женщина приводит жениха на могилу мужа, чтобы тот благословил их из гроба. Вторая отдает все свое имущество милому юнцу-проходимцу. Супруги спорят из-за болезни Альцгеймера, забыв, что давно развелись. Бывший узник Освенцима и бывший эсэсовец случайно встречаются, когда им за 90, по сюжету.

— Средний возраст актеров — 70 лет. Для этого поколения почти нет спектаклей, — говорит режиссер Стас Жирков, 34 года. — В основе — пьеса "Из жизни полезных ископаемых" американского драматурга Фредерика Строппеля. Шутим, что спектакль о жизни, смерти, любви и космосе. Потому что в одной из новелл герои говорят о внеземных цивилизациях. У нас очень мало текстов с черным юмором, о предчувствии смерти. Эта тема-табу для украинского театра и искусства. Ранее я поставил "Класс" - с самыми молодыми актерами Театра на левом берегу. Потом решил сделать спектакль с таким "золотым" поколением, теми, кто на сцене 20 и более лет.

В тройку лучших драматических спектаклей также вошел спектакль "Энеида XXI" Одесского театра им. Василия Василько. Создан по мотивам поэмы древнеримского поэта Вергилия. Действие перенесли в современную Украину. Эней — счетовод на донецкой шахте. После начала российской агрессии покидает Донбасс. Автобусом едет с сыном Юлом, отцом Анхизом и другом Ахатом. Их водитель — Палинур. Путешествуют по регионам страны в поисках нового дома, по сюжету.

— Этот спектакль — срез эпохи. С сатирой и горечью, — говорит режиссер Максим Голенко, 42 года. — Как хирурги препарируем все, что происходит в нашей удивительной стране. Социальные проблемы, боли, страхи, коррупция, рейдерство, фейки, выборы, неравенство между мужчинами и женщинами, конфликты родителей и детей. Находимся в состоянии войны — не можем закрывать на это глаза. Эней - не парень проворный, а маленький растерянный человек, переселенец. Пытается где-то приткнуться, понять свое место в мире. Это о мужчине, который не может найти свою родину. Многие украинцы блуждают в поисках Отечества.

В основе постановки "Пер Гюнт. Исповедь потерянного Я" Сумского театра им. Михаила Щепкина — пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена.

Главный герой - сын разоренного богача, крестьянский парень Пер Гюнт. Мечтает восстановить семейное состояние. Похитил чужую невесту и оказался вне закона. Убегает из Норвегии. Странствует по миру. Знакомится. Меняет профессии. Становится купцом, работорговцем, вождем бедуинов, пророком, попадает в сумасшедший дом. Приспосабливается к любым ситуациям, но так и не находит свое место. В конце жизни возвращается на родину, где 40 лет его ждала любимая, по сюжету.

- Каждый человек в чем-то себя пробует и может запутаться, ошибиться, - говорит режиссер Роман Козак, 30 лет. - Пер Гюнт - собирательный образ личности, которая себя потеряла. Вся его жизнь-череда лишений в погоне за "я". Пока не находит себя дома — в вере и верности любимой женщины.

Лучшими экспериментально-поисковыми постановками назвали "Семейный альбом" Театра на левом берегу и "Двенадцатую ночь, или Что захотите" Ивано-Франковского театра им. Ивана Франко.

Первая показывает Украину 1990-х. Во второй играют ветераны и волонтеры АТО. Год изучали актерское мастерство и английский. Разговаривают на языке Шекспира. Перед началом действия каждый участник объясняет, почему участвует в проекте и что он изменил в его жизни. Посвятили спектакль погибшим боевым побратимам, фотографии которых показывают в конце.

Всего назвали лауреатов премии "ГРА" в пяти категориях. Отметили 12 спектаклей. Каждый театр за победу в номинации получил 25 тыс. грн на следующую премьеру.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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