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вторник, 26 ноября 2019 00:30

Специалисты по чтению по губам расшифровали слова военных

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Шесть фильмов последних двух лет вошли в программу фестиваля "Новое британское кино". Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 28 ноября по 4 декабря.

— 19-й раз привозим в Украину новинки Туманного Альбиона, — говорит 34-летний Илья Дядык, программный директор компании "Артхаус Трафик". - Британские фильмы очень популярны у нас и во всем мире. Из-за исторического прошлого и общего языка их киноиндустрия плотно связана с американской. Страны годами обмениваются талантами. Все самые известные режиссеры и актеры из Великобритании периодически работают над лентами в США, а американцы охотно едут к ним снимать свое кино. И благодаря особому шарму трудно не узнать происхождение картины или даже исполнителя.

Среди фильмов фестиваля — драма "Вас не было на месте" режиссера Кена Лоуча. Бывший строитель, отец двоих детей не может выбраться из долгов еще со времен финансового кризиса 2008-го. Семья живет на съемных квартирах в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. У местной фирмы арендует фургон, начинает работать водителем доставки. Но влезает в очередной долг, по сюжету.

— Кен Лоуч — главный адвокат социальных низов. Людей, чья жизнь завернула не туда, - говорит журналист Владислав Недогибченко, 30 лет. — В ленте вроде делает все то, что и в последних работах. Но эта бьет гораздо сильнее. После нее не хочется жить.

Главный герой вовсю пытается изменить судьбу своей семьи, открыть собственное дело. Но все идет не так. Это история хороших людей, у которых жизнь не складывается. Режиссер озвучивает, кто в этом виноват. Жадные, бездушные корпорации сводят на нет человека как личность. Им нужны только цифры, не считая, кто и что за ними стоит. Это кино, которое смотреть интересно, хоть и тяжело.

Также на фестивале покажут документальный фильм о Первой мировой "Они никогда не состарятся" новозеландца Питера Джексона. В течение трех лет отреставрировал и оцифровал 100 часов военной кинохроники из архива Имперского военного музея в Лондоне.

Смонтировал картину из ранее неопубликованного материала, половина которого переведена в цвет.

В основу документалки легли интервью со 120 ветеранами Первой мировой, записанные в 1960-1970 годах. Чтобы восстановить язык британских военных, специалисты по чтению по губам расшифровали слова героев немой кинохроники. Начитали этот текст актеры дубляжа из разных уголков Великобритании. Их акценты подчеркнули, что в армии воевали солдаты из всех регионов империи.

130-минутный документальный фильм "Диего Марадона" об аргентинском футболисте создали из более 500 часов видеозаписей из личного архива спортсмена. Два оператора начали документировать жизнь звезды в 1981-ом — это была идея его агента. Но тогда производство ленты не завершили. Она посвящена 1984-1991 годам, когда Марадона выступал за итальянский клуб "Наполи". При его участии команда стала двукратным победителем серии А и единственный раз в своей истории завоевала Кубок УЕФА.

Главные герои мелодрамы "Только ты" Елена и Джейк случайно знакомятся накануне Нового года, споря, кто первый поймал такси. Решают ехать вдвоем. После одной ночи вместе решают завести ребенка, по сюжету.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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