София Ротару впервые за десять лет выступила в Украине

- София Ротару - замечательная исполнительница, но петь под фанеру - неуважение к зрителям, - говорит копирайтер Максим Пушкарев, 34 года. Делится впечатлением от первого дня музыкального фестиваля "Атлас Уикенд". Стартовал 9 июля в киевском Национальном экспоцентре Украины. Продолжается до 14 июля. На открытии мероприятия 40 минут выступала 71-летняя София Ротару. Со сцены ее представили как "возвращение легенды". Это ее первый концерт в Украине с 2010-го.

- Или пой вживую, или красиво завершай карьеру, - продолжает Пушкарев. - Фанера распространена именно на постсоветском пространстве. Совковые звезды так привыкли. Почему-то зарубежные артисты не позволяют себе такого.

- Я хотел уйти после первой песни. Это была пластиковая, неживая версия "Червоной руты", - говорит музыкальный критик 44-летний Игорь Панасов. - Силой заставил себя послушать следующие песни. Это было непросто. Самое сильное место в выступлении Ротару - это сурдопереводчица, которая на большом экране возле главной сцены объясняла смысл ее песен людям с инвалидностью. Вот где был настоящий артистизм и огонь, а не на сцене.

9 июля на фестивале "Атлас Уикенд" был день украинской музыки, который длился с 15:00 до 23:30. Вход был свободный. Также выступили Павел Зибров, Настя Каменских, Дзидзьо, "Оторвальд", Онука, Алеша, Злата Огневич, Виталий Козловский. Всего на шести сценах спели 52 артиста.

В любой другой день билеты стоят от 1350 грн. Абонемент на все дни мероприятия - 3200 грн. Для гостей фестиваля с палатками на территории устроили зону кемпинга. Проживание - 800 грн. Средний чек на еду и напитки составляет 150-200 грн.

- На эту неделю Киев станет музыкальным центром Европы, - говорит генеральный директор Национального экспоцентра Евгений Мушкин, 40 лет. - В прошлом году первый день "Атласа" посетили более 150 тыс. человек - абсолютный рекорд посещаемости ВДНХ со дня открытия в 1958-м. За все шесть дней на мероприятии побывали более полумиллиона человек. Вошел в десятку самых посещаемых музыкальных фестивалей мира. Уверен, что в этом году мы побьем новый рекорд. Огромное количество людей увидят, как меняются Киев и Украина. Культурный капитал и система ценностей - главное для процветания любой страны. В Великобритании 8 процентов ВВП - это культура. Вдвое больше, чем в Украине.

Четыре года назад на "Атласе" происходили драки. В прошлом году ни одной разбитой бутылки, никакой агрессии. Когда люди видят культуру, они и сами меняются к лучшему. Это вдохновляет.

Среди разговоров на фестивале много слышно об американском рэпере 30-летнем Ракиме Майерсе. Выступает под псевдонимом Эйсеп Роки. Должен был быть главной звездой нынешнего "Атласа". 30 июня певца арестовали, обвинив в участии в драке в центре столицы Швеции Стокгольме. Суд постановил задержать его на две недели. Адвокаты музыканта проиграли апелляцию, но намерены обжаловать решение. Менеджеры рэпера не отменяли его выступление в Киеве, но организаторы фестиваля ищут замену.

- Эйсеп Роки сам виноват в этой ситуации, но жаль, что концерт отменили. Около половины слушателей приехали именно на него, - говорит журналист Александр Кужельный, 26 лет. - Я на "Атласе" впервые, но знаю, кто выступал до этого. Ранее состав исполнителей поражал больше. Фестиваль становится попсовее. В Украине нет рок-сцены, разве что среди малоизвестных исполнителей. Украинские коллективы выступают прежде всего в России. Например, "Нервы", "Пошлая Молли". Там большие гонорары и большое количество городов - можно разгуляться. С этической точки зрения это неправильно, особенно во время войны. Но артисты зарабатывают там деньги и привозят их в Украину. Некоторые даже помогают добровольцам на Донбассе.

На территории фестиваля работали продуктовые палатки, аттракционы и стенды общественных организаций. - Пока гулял по Выставочному центру, проверился на ВИЧ, - продолжает Кужельный. - Еще проходил тест "Сколько у вас в крови Киселева?". Повесили мне на палец аппарат, который как бы высчитывает уровень пропаганды в голове. При этом не надо ничего говорить. Какая-то чушь.

Музыкальный фестиваль "Атлас Уикенд" проводят в Киеве с 2015-го. В этом году в течение шести дней выступят более 250 украинских и зарубежных артистов.