Снимут фильм о молодости Скрябина

Кинокомпания "Стар Медиа" планирует создать фильм по книжке "Я, "Победа" и Берлин" Андрея Кузьменко. В ее основе рассказ о юности музыканта — путешествии в старом советском автомобиле "Победа" в столицу Германии.

Деньги на экранизацию произведения Скрябина планируют собрать с помощью благотворительных взносов. Имена тех, кто пожертвует средства на ленту, укажут в титрах.

— Главного героя зовут Кузьма. Вероятно, он будет кудрявым. Но это сборный образ современного молодого человека, а не портрет Андрея Кузьменко, — рассказывает режиссер Александр Кириенко.

Фильм "Я, "Победа" и Берлин" планируют выпустить в прокат в 2020-м.

Прибыль от показа перечислят в Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина. Эта организация помогает детским домам и больницам.