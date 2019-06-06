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пятница, 07 июня 2019 05:41

Сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории

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Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории телевидения.

Пятисерийный фильм снимали в прошлом году в Киеве и Вильнюсе, Литва.

Действие происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Показывают эвакуацию жителей Припяти, спасательную операцию, последствия катастрофы и расследование причин.

Главную роль исполнил британский актер 57-летний Джаред Харрис. Его герой - доктор химических наук Валерий Легасов из российского города Тула. Был одним из руководителей комиссии по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Прибыл на место аварии одним из первых и провел там четыре месяца вместо допустимых двух-трех недель. Предложил засыпать четвертый энергоблок смесью доломита, бора, свинца и глины. По возвращении в Москву начал прямо говорить о недостатках конструирования ЧАЭС и ее реакторов. Осуждал сокрытие от общественности масштабов и угроз аварии. В 1988 году, во вторую годовщину Чернобыльской катастрофы, повесился.

Швед 67-летний Стеллан Скашгорд сыграл заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину, который возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии. Англичанка Эмили Уотсон, 52 года, воплотила физика-ядерщика Ульяну Хомюк. Пытается разобраться в технологических причинах взрыва. Она - вымышленный собирательный персонаж.

- "Чернобыль" сразу привлек большое внимание украинского зрителя, - говорит кинокритик Антон Филатов, 31 год. - Помним ужасы, связанные с трагедией. Поэтому выход такого сериала - для нас кинособытие. От американского зрителя фильм также получил много высоких оценок, потому что сделан профессионально.

Есть несколько причин успеха. Первая - игра актеров. Вторая - работа художников и декораторов, которые безупречно воссоздали эпоху.

Все настолько точно, что не к чему придраться. Даже над оснащением скорой помощи, которая появляется в кадре на 20-30 секунд, работала группа художников в течение месяца. Если с такой тщательностью подходили к мелочам, что уж говорить о ключевых объектах - реактор атомной электростанции, дома Припяти, интерьеры помещений, где проходят заседания советских чиновников. Как завязан галстук, какая обувь у героев. Все это правдоподобно, максимально документально.

Третий момент - как увлекательно рассказанная история. "Чернобыль" начинается с атмосферы фильма ужаса. Это взрыв на реакторе, суета. Американский зритель не имеет ни малейшего понятия, что это за люди в кадре, что они делают и что вообще произошло. Какой Чернобыль, какие-то непонятные, труднопроизносимым фамилии. Но несмотря на всю эту растерянность и непонимание, кто, куда и зачем - все равно магическим образом внимание держится. Сериал сразу хватает за горло и уже не отпускает до финальных титров.

Создатели "Чернобыля" не манипулируют фактами. Не пытаются притянуть за уши неправдоподобные версии, сыграть на страхе перед радиацией, дополнить какими-то мистическими объяснениями. Не показывают двуглавых мутантов. А радиационные ожоги демонстрируют лишь в нескольких эпизодах.

Кино деликатно подает кошмар катастрофы. Не спеша, не всё сразу вываливая перед глазами. Ужас выдается зрителю маленькими порциями. Таким образом нагнетают страх еще сильнее.

Тема Чернобыля до сих пор оставалась нераскрытой в популярном кино. В зарубежных фильмах иногда упоминался, но вскользь - как образ какого-то страшного места на планете. В подробностях о самой катастрофе не рассказывалось. И мы в Украине эту историю упустили. У нас было несколько камерных лент о некоторых нюансах, отдельных людях на фоне Чернобыльской катастрофы, но этого не достаточно. Американцы использовали тему и правильно сделали. Если бы мы даже сильно захотели, не смогли бы сделать на таком уровне.

Заканчивается лента документальными кадрами и цифрой погибших в результате катастрофы. Официальная статистика советской власти - погиб 31 человек. А на самом деле вычислить невозможно. Цифра реальных смертей может достичь 100 тыс.

Основная мысль всего сериала - нужно бороться против лжи, отстаивать правду.

На украинском "Чернобыль" покажут на телеканале "1+1".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
07
июня

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Голосов: 1395
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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