Сергей Лозница обвиняет украинцев в еврейских погромах

Украинский режиссер 56-летний Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на 74-м Каннском кинофестивале. Отметили за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст".

Посвящен расстрелу нацистами 33771 еврея в Киеве в сентябре 1941-го. В ленте использовали архивные кадры, свидетельства исполнителей преступления и тех, кому удалось выжить.

На премьере был аншлаг. Билеты разобрали за два дня до показа.

Фильм сделали на заказ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские бизнесмены Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан.

- Лозница - глубокий интеллектуал и одаренный, требовательный к себе режиссер. Но издавна находится в имперской ловушке, - говорит культуролог и арт-менеджер Иван Козленко, 39 лет. - С 1990-х в Украине не живет, не связывает с ней будущее, давно не находится в нашем культурном контексте.

Фильм "Бабий Яр" нужен. Для более глубокого осознания самих себя. В частности, роли украинцев в ​​Холокосте. Мы до сих пор не готовы принимать неприглядные факты.

К сожалению, Лозница прибегает к откровенным манипуляциям. Показывает погромы, которые якобы устраивали украинцы. Не совсем, скорее - советские люди с определенными внешними признаками, например вышиванки. Это свидетельствует о намерении не называть вещи своими именами, но одновременно бросить обвинение в сторону Украины.