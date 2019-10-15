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"Сделал себе имя, еще почти ничего не написав"

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В столице Швеции Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе. Награду за 2018 год присудили польской писательнице украинского происхождения Ольге Токарчук, 57 лет, за 2019-й - австрийцу 76-летнему Петеру Гандке.

- Он своей позицией - жить для литературы - заслужил премию, - говорит переводчица 55-летняя Кристина Назаркевич. Официальное определение нобелевского комитета творчества Петера Гандке звучит: "влиятельная работа, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

- Сделал себе имя, еще почти ничего не написав, - продолжает Назаркевич. - В 1966-м обозвал послевоенных немецкоязычных писателей сборищем литературных импотентов. Решил писать что-то противоположное их политизированным произведениям. Фиксировал на бумаге свое душевное состояние, переживания. Тогда это было новаторством.

Гандке - бунтарь. Наверное, в этом его основная заслуга для искусства. Не соглашался с тем, что во второй половине XX века писатель должен быть сторонником того или иного политического течения, выражать свою позицию. Хотя, в конце концов, жизнь его за это наказала. Выступил в защиту Слободана Милошевича (президент Сербии 1986-1997 годов, начал вооруженные конфликты с бывшими республиками Югославии. - ГПУ), с которым дружил. Мать Гандке - словенка. Родился в провинции Каринтия на юге Австрии, где словенцы были национальным меньшинством. Всегда с симпатией относился к федерации славянских народов Югославии. Отказывался воспринимать Милошевича диктатором и преступником. В 2006 году выступил с речью на его похоронах. Это возмутило общественность. Встал этический вопрос, можно ли после такого печатать и читать австрийца.

Гандке - подчеркнуто аполитичен в творчестве. Уединенно живет где-то в лесу под Парижем.

Пишет прозу, поэзию, драматургию. В 2007 году я со студентами факультета иностранных языков Львовского университета Ивана Франко ставила его пьесу "Облаивание публики". Она о том, что часто мы говорим, не задумываясь, какой на самом деле смысл вкладываем в свои слова.

Один из его свежих текстов - пьеса "Во время бури". Ее активно обсуждали на родине писателя. Сочинение о том, как австрийцы ущемляли словенцев.

У Гандке необычное восприятие речи. Работает со словами не как с зеркалом, отражающим реальность, а как с организмом, который живет независимо, и к которому мы стараемся присмотреться.

Церемония вручения Нобелевской премии состоится в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получат по 9 млн шведских крон – 22,4 млн грн.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали из-за скандала. Члена Шведской академии Катарину Фростенсон обвинили в коррупции, огласке информации о награде, а ее мужа - в сексуальных домогательствах.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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16
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