Роман "Шагги Бейн" станет классикой

Букеровскую премию за 2020 год получил шотландский писатель 44-летний Дуглас Стюарт. Это самая престижная награда в англоязычной литературе.

Главный герой романа "Шагги Бейн" Стюарта - 15-летний подросток из бедной, неблагополучной семьи. Отец бросил семью, старшие дети разъехались. Действие разворачивается в 1980-е.

В основу сюжета легли воспоминания автора. Книжку посвятил матери. Она умерла от алкоголизма, когда ему было 16.

— Роман обречен стать классикой, — говорит председатель жюри премии, издатель Маргарет Басби, 76 лет. — Это трогательная и детализированная семейная драма о любви детей к небезупречным родителям. И социальный роман об обществе, где люди не имеют работы, впадают в зависимость и отчаяние. Изображает безнадежные отношения между матерью и ее младшим сыном. Персонажи страдают из-за сложных жизненных обстоятельств. Это не та история, где все жили долго и счастливо. Но все равно вселяет надежду.

Дуглас Стюарт рассказывает, что он из рабочей семьи. Рос в доме, где не было ни одной книги. После окончания Лондонского Королевского колледжа искусств переехал в американский Нью-Йорк. Там начал карьеру дизайнера одежды. Работал с мировыми модными брендами. Писать начал в свободное время 10 лет му . Его "Шагги Бэйна" в свое время отклонили 32 редактора. Сейчас заканчивает второй роман.

Дуглас Стюарт стал вторым шотландцем, которому вручили Букеровскую премию. Вознаграждение составляет почти 1,8 млн грн.