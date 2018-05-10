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пятница, 11 мая 2018 00:40

"Расслабьтесь, на ваши роли взяли россиян"

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— Сейчас происходит возвращение российских актеров в украинские сериалы, — говорит актриса и автор телепрограммы о кино Янина Соколова, 34 года. — Последние четыре года считалось, что никаких россиян ни в одной украинской ленте быть не должно. Это прошло.

Рассказывает о состоянии отечественного кинопроизводства.

— Нахожусь в списке трибунала ДНР. За свои проукраинские взгляды имею от сепаратистов клеймо "фашистка". Меня и Вячеслава Довженко, исполнителя главной роли в фильме "Киборги", пригласила на пробы одна наша кинокомпания. Оказалось, что картину снимают для "ОРТ" (главный телеканал России. — ГПУ). На следующий день звонит мой агент. Говорю ему, что сценарий крут. Он: "Расслабьтесь, на ваши роли взяли россиян".

И таких экспортеров кино в РФ появилось немало. Снимаешься, а потом оказывается, что премьера ленты на канале "Россия 1".

Государство будет финансировать половину стоимости сериалов. Это может спасти ситуацию. Производители телекино кроме денег еще и будут иметь определенный ценз. На законодательном уровне тоже существует решение — сделать налог.

Когда я снималась во Франции в фильме "Женщина", платила налог как иностранка. 40 процентов суммы гонорара. Если бы у нас появился такой закон, кинопроизводителям выгодно было бы работать лишь со своими артистами.

В 2016 году государство дало деньги на 35 украинских фильмов. В 2017-м сняли 27 картин. В бюджете на весь год заложили более миллиарда гривен на развитие украинского кинематографа. Заметили ли вы качественные изменения?

— Хорошо, что выделяют деньги на кино. Но я не в восторге от формата конкурсной комиссии, которая определяет, кому их давать. Большинство членов комиссии заангажировано. Там сидят восемь дружбанов, которые проводят выходные вместе на шашлыках. А среди них девятый, который подается на получение денег. Если уже в этом вопросе такой сильный человеческий фактор, то нужно пригласить специалистов из разных сфер культуры. Госфинансирование должны определять независимые эксперты, а не члены одного клуба.

Как продюсер сняла украинско-французский фильм "Мы солдаты". Это — документалка о ветеранах войны на Донбассе. В ней не звучат слова террористы, Путин, автоматы. В ленте мужчины без конечностей читают книжки, катаются на скутерах, встречаются с женщинами, поют, играют на барабанах. Через месяц мы покажем фильм на фестивалях в США и Италии. И так год будем возить ленту по миру, а дальше дадим в украинский прокат. Деньги на ее производство мы не получили. Один из членов комиссии сказал причину: "Янина, этот фильм был последним в конкурсе. Мы так устали и не обратили внимания". Сама нашла средства за рубежом.

Каждую неделю у вас выходит программа о новом украинском фильме. Какой из них поразил больше всего?

— Один не определю. Было несколько лент, ожидания от просмотра которых превзошли саму ленту. А были фильмы, о которых я думала, что ничего особенного, но меня поразило до самого сердца. Сейчас в прокате лента "Пятая терапия". Это биографическое кино об одесском поэте Стасе Домбровском. Ему 39 лет. В прошлом — наркоман, за решеткой провел больше 10 лет. На волю вышел из-за тройного диагноза — туберкулез, гепатит и ВИЧ. Стражи порядка и врачи считали, проживет не больше недели. Это оптимистичная картина для тех, кто столкнулся с такими страшными заболеваниями. Показывает, что выход всегда есть. Все зависит от человека. У Стаса родились двое здоровых детей.

Я бы выделила документальную ленту "Дом "Слово" о художниках Расстрелянного возрождения. Мы задумываемся, почему большинство украинцев разговаривают на русском. Почему у нас так мало хороших писателей и режиссеров. А потому, что все украинское все годы советской власти втаптывали в грязь. Если наши таланты не уничтожали физически, то воспитывали из них циничных приспособленцев.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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