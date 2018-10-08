"Рай — это комнатка под крышей. С ковриком и креслом"

Шесть историй из войны на Донбассе рассказывает представление "Плохие дороги" режиссера Тамары Труновой, 36 лет. Его показали в столичном Довженко-Центре. Постановку готовили по одноименной пьесе драматурга 43-летней Наталии Ворожбит. Писала ее на заказ лондонского театра "Роял Корт". Премьера в Великобритании состоялась в ноябре 2017-го.

— Ездила на Донбасс, собирая материал для сценария фильма "Киборги", — рассказывает Ворожбит. — Впечатлений осталось еще и на пьесу. Когда постоянно находишься на Востоке, узнаешь много личных драм. Писание становится психотерапией. "Плохие дороги" — о женщинах, их отношениях с мужчинами. Пьеса не требовала особого знания механики войны. Это лишь психология, взаимоотношения между людьми. На протяжении года после первого показа представление больше нигде нельзя было показывать. Такие условия поставил британский театр. Выпросили разрешение поставить пьесу в Украине раньше срока. Нашим зрителям это необходимо именно сейчас.

— Герои "Плохих дорог" живут на линии разграничения, — говорит театровед Анна Липковская, 51 год. — Они разные. Есть журналистка, которая влюбилась в киборга. Ездит за ним на фронт. Но у мужчины есть жена, любовницы на каждом блокпосту. Женщина везет растерзанное тело любимого, которое отдали для похорон. Девушка, которая попала в плен к боевику ДНР. Ни одна из этих историй не имеет финала. Потому что они не завершены и в жизни. В представлении есть постоянный образ дорог. Почти все время на заднике сцены показывают видео, снятое из машины. Это символ того, что все мы находимся в движении. Но не знаем, куда дорога нас приведет.

Существует и определенная точка невозврата. В представлении есть образ рая — комнатка под крышей. С базарным ковриком, старым креслом, телевизором. Это воплощение советского уюта. Персонажи пытались выбраться наверх по желобу. Но бесполезно.

Это не просто постановка, а обращение к нашей коллективной травме войной, которая еще не зажила. При этом представление не загоняет в депрессию, не вызывает ощущения безнадежности. Является очисткой через трагическое переживание. "Плохие дороги" — первое украинское представление, которое базируется на документальном материале, но передает это художественными методами. Ворожбит не сфотографировала события, а переосмыслила их. Социальный опыт не остается эмоцией, а переходит в ранг искусства. Это тот путь, которым должен идти украинский театр.

Дополнительно представление "Плохие дороги" 25 и 31 октября покажут на столичной "Сцене 6".