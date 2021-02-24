Продал имение ради оперы

 
Ексклюзивы
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 324
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2070
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 468
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1431
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3717
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 909
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2457
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 558
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 324
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 270
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 459
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 729
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 711
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 00:41

Продал имение ради оперы

  Комментировать
 

- Снимать начали с финальной сцены в проруби, чтобы не упустить лед. Потому что в прошлом году не было морозов. Екатерина топится в ледяной воде, - рассказывает режиссер Игорь Козлов-Петровский, 58 лет. Создает документально-художественный фильм "Сердце под мундиром" о композиторе Николае Аркасе, который написал оперу "Катерина" по поэме Тараса Шевченко.

- Это первый совместный опыт Одесской киностудии и Одесской оперы, - продолжает. - Наш театр - единственный в Украине, где идет "Катерина". 2021 года исполняется 130 лет со времени ее создания. Решили сделать два в одном. Рассказать о композиторе и произведение. Показать интересные фрагменты, потому что отражают разные периоды жизни Аркаса.

Екатерина родила незаконнорожденного от солдата-москаля. Ее выгоняют из деревни, обрекая на смерть. Так же сложилась судьба дочери Аркаса. Но композитор принял ребенка и воспитал как собственного сына. Семь лет боролся с цензурой и добивался, чтобы поставили оперу. Продал часть имения в селе Христофоровка на Николаевщине. Написал "Историю Украины-Руси". Основал общество "Просвита" в Николаеве. Издавал на украинском книги и устраивал лектории для крестьян. Увлекался искусством кобзарей и бандуристов. Тарас Шевченко был знаком с отцом композитора. Тот служил главным командиром Черноморского флота. Шевченко писал ему письма и просил взять на работу племянника.

Автор: Владислава МИХАЙЛЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продал имение ради оперы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 21871
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 11277
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 8523
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7290
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7281
Культура
Роман "Амадока" признали лучшим
Роман "Амадока" признали лучшим Просмотров: 9
"Жду роман о суррогатном материнстве"
"Жду роман о суррогатном материнстве" Просмотров: 396
"Это моя месть всей украинской политике"
"Это моя месть всей украинской политике" Просмотров: 171
В комедии хорошо вышли только Ирма Витовская и горы
В комедии хорошо вышли только Ирма Витовская и горы Просмотров: 576
На Евровидении впервые споют на украинском
На Евровидении впервые споют на украинском Просмотров: 18
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 160
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть