Продал имение ради оперы

- Снимать начали с финальной сцены в проруби, чтобы не упустить лед. Потому что в прошлом году не было морозов. Екатерина топится в ледяной воде, - рассказывает режиссер Игорь Козлов-Петровский, 58 лет. Создает документально-художественный фильм "Сердце под мундиром" о композиторе Николае Аркасе, который написал оперу "Катерина" по поэме Тараса Шевченко.

- Это первый совместный опыт Одесской киностудии и Одесской оперы, - продолжает. - Наш театр - единственный в Украине, где идет "Катерина". 2021 года исполняется 130 лет со времени ее создания. Решили сделать два в одном. Рассказать о композиторе и произведение. Показать интересные фрагменты, потому что отражают разные периоды жизни Аркаса.

Екатерина родила незаконнорожденного от солдата-москаля. Ее выгоняют из деревни, обрекая на смерть. Так же сложилась судьба дочери Аркаса. Но композитор принял ребенка и воспитал как собственного сына. Семь лет боролся с цензурой и добивался, чтобы поставили оперу. Продал часть имения в селе Христофоровка на Николаевщине. Написал "Историю Украины-Руси". Основал общество "Просвита" в Николаеве. Издавал на украинском книги и устраивал лектории для крестьян. Увлекался искусством кобзарей и бандуристов. Тарас Шевченко был знаком с отцом композитора. Тот служил главным командиром Черноморского флота. Шевченко писал ему письма и просил взять на работу племянника.