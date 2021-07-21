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четверг, 22 июля 2021 08:50

Порой было невыносимо - несколько раз закрывал глаза

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"Золотую ветвь" получил фильм ужасов

Несколько десятков зрителей покинули зал во время показа фильма ужасов "Титан" французского режиссера 37-летней Джулии Дюкорно из-за сцен насилия. Ленте вручили "Золотую пальмовую ветвь" 74-го Каннского кинофестиваля. Проходил 6-17 июля во Франции.

Танцовщица Алексия 10-летней попала в автокатастрофу. Получила травму головы. Ей вставили в череп титановую пластину. Выступает на автошоу с танцами на капотах. Имеет вспышки агрессии. Убивает всех, кто хочет от нее любви или секса. Ее возбуждают только машины, по сюжету "Титана".

Джулия Дюкорно стала второй женщиной режиссером в истории, которая получила "Золотую пальмовую ветвь". На церемонии председатель жюри, американский режиссер 64-летний Спайк Ли случайно объявил главную победительницу первой, а не последней, как требует регламент.

- Наиболее радикальный и лучший лауреат главной награды за последние годы, - говорит киновед Лукьян Галкин, 31 год. - Я смотрел много жесткого кино, но такого еще не видел. Порой было невыносимо - несколько раз закрывал глаза.


Из-за социопатии героиня становится серийным убийцей, хотя и не ходит с ножом по темным подъездам. Первому поклоннику втыкает в ухо шпильку для волос. Родителей сжигает живьем. Так мстит за холодность и игнорирование. Это метафора того, что эмоциональные травмы, которые наносят родные, ничуть не лучше физических.

Ценю историю не за насилие. Пользуясь этими приемами, режиссер рассказывает о нахождении женщиной своего "я". А необычная форма сделает картину заметнее, привлечет внимание широкой аудитории.

Второй по значению приз гран-при разделили "Герой" иранского режиссера 49-летнего Асгар Фархади и "Купе номер шесть" финского постановщика Юхо Куосманена, 41 год.

В драме "Герой" каллиграф Рахим пытался начать дело, но попал в тюрьму за долги. Выпускают на на два дня, чтобы рассчитывался с кредитором. На автобусной остановке находит сумку с золотом. Но вместо того, чтобы продать и расплатиться с долгами, ищет хозяйку и возвращает ей. Тюремная администрация решает воспользоваться историей Рахима, чтобы исправить собственную репутацию. Теперь его славят на телевидении и в соцсетях.

Героиня становится серийным убийцей

В "Купе номер шесть" финская студентка после расставания с любимым едет поездом из Москвы в Мурманск. Делит купе со случайным попутчиком - малообразованным и пьющим русским шахтером.

Лучшим режиссером признали француза 60-летнего Леоса Каракса за мюзикл "Аннетт".

Награду за лучшую женскую роль отдали норвежской актрисе Ренате Рейнсве, 33 года. В трагикомедии "Худший человек в мире" сыграла консультантка в магазине.

Лучшим актером стал американец 31-летний Калеб Лэндри Джонс. В драме "Нитра" воплотил 28-летнего Мартина Брайанта - наиболее массового убийцу в истории Австралии.

- Канны вернулись с мощной программой после годичного пандемического перерыва. Это был один из лучших мировых кинофестивалей, - продолжает Лукьян Галкин. - Мероприятие революционно изменилось. Всегда ассоциировалось с бесконечными очередями. Надо приходить за 2 часа до сеанса без всякой надежды попасть в зал. Теперь появились электронные билеты. Так отменили скопления людей под палящим солнцем. Также Канны - это во многом о красоте. Когда прилетаешь из Украины, отдыхаешь от безвкусицы внешней рекламы, которая визуальным шумом давит везде. Здесь все красиво, в одной стилистике.

В основном конкурсе фестиваля представили 24 фильма.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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