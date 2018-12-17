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вторник, 18 декабря 2018 07:40

Покажут картины самого дорогого художника Украины

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30 картин Анатолия Криволапа экспонируют в Музее истории Киева. Выставка называется "У цьому полі, синьому…". Это строка из поэзии Василия Стуса.

72-летний Анатолий Криволап — самый дорогой художник Украины. В 2013-м на лондонском аукционе его работу "Конь. Вечер" продали за $186 тыс.

В экспозиции возле картин Анатолия Криволапа показывают видео пейзажей, стихотворения украинских поэтов, которые выбрал художник.

— Символом выставки является конь, — рассказывает меценат Юрий Комельков, 56 лет. — Проект возник в сотрудничестве с Ощадбанком, который выпустил премиальную карточку с изображением работы Криволапа "Конь. Ночь". Представили картины из частных собраний и коллекции самого художника. Полотна разных периодов, много новых. На всех изображены кони или пейзажи с этими животными. Это ведущий образ творчества Криволапа. Он считает, что конь в первую очередь олицетворяет Украину. Воплощает красоту ее природы, динамику, движение и внутреннюю гармонию. Часто кони на работах живописца сопровождают восток и закат солнца, превращаясь в метафору времени, его движения и текучести.

У Анатолия Криволапа 90 процентов времени — творческий ад. Может написать картину за несколько часов. Но год переписывает ее. Раз я на аукцион выставлял работу Анатолия, над которой он мучался шесть лет. Когда долго работает над картиной, это вредит его здоровью. Он чуть не умер — отравился. Среди тех красок, которые смешивает, много токсичных. Имел тяжелый панкреатит. Год вычухивался. После этого стал быстрее работать, чтобы не умереть. Начал надевать респираторные маски.

Выставка Анатолия Криволапа "У цьому полі, синьому..." в Музее истории Киева будет длиться до 19 января.

Автор: Марина НЕПЕЙВОДА
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Дата
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