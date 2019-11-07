"Отец тянет за собой и живого сына, и мертвого"

Украинские критики назвали лучший фильм года. Национальную премию "Киноколо" получила драма "Домой".

У крымского татарина Мустафы на Донбассе погиб старший сын Назим. Отец приезжает в Киев, чтобы вернуть младшего Алима домой. Вместе везут на оккупированный полуостров тело Назима, чтобы похоронить по мусульманским традициям, по сюжету.

Украина выдвинула "Домой" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В отечественный прокат лента вышла 7 ноября.

Постановщика картин Наримана Алиева украинские критики назвали лучшим режиссером, а лучшим актером - Ахтема Сеитаблаева, исполнителя роли Мустафы.

Премию "Открытие года" получил режиссер Антонио Лукич за комедию "Мои мысли тихие". Награда отмечает автора лучшего полнометражного дебюта. В украинский прокат лента выходит 2 января 2020 года.

По сюжету, звукорежиссер Вадим получил задание записать голоса закарпатских животных. После успешного выполнения сможет поехать работать в Канаду. В командировку отправляется с матерью. Ее сыграла Ирма Витовская. Получила премию "Лучшая актриса года".

- Это чрезвычайно новая для нашего зрителя комедия, - говорит 44-летняя Ирма Витовская. - В фильме много содержания, сентиментальности, драмы. Смешное и печальное рядом.

- Обе картины-победительницы – откровенное, одновременно некомфортное отображение украинских реалий, - рассказывает о "Домой" и "Мои мысли тихие" кинокритик Александр Гусев, 40 лет. - Эти фильмы говорят о борьбе разных идеологий старого и нового в наших современниках. В трагикомедии "Мои мысли тихие" речь идет о мужчине, который не находит своего места в нынешней Украине, как и его мать. О том, что фактически наша страна может только экспортировать природные богатства и таланты. О стремлении наших граждан куда-то убежать и невозможности это осуществить. В "Домой" есть много универсального. Вместо крымских татар героями могли быть украинцы - юноша и его патриархальный отец. Картина о столкновении представителя космополитического общества и носителя традиций. Отец тут как преданный обычаям раб. Он им подчиняется. И тянет в свой мир и живого сына, и мертвого.

- "Домой" - очень личный фильм на очень важную тему. Пример культурной дипломатии. Прекрасно отвечает на вопрос, чей Крым, - говорит кинокритикесса Дария Бадьйор, 31 год. - Это классная история. Фактически античная трагедия о возвращении домой. Универсальная, считывается в любой стране. Хорошо сыграл младшего сына Ремзи Билялов. Это двоюродный брат режиссера. Для Ахтема Сеитаблаева – это, наверное, одна из главных ролей его жизни.

Постановщик "Мои мысли тихие" Антонио Лукич умеет делать комедию не такой, к которой привыкли на телеканалах. Его фильм начинается как путешествие и завершается выяснением отношений между матерью и сыном. В нем тонкая ирония, грусть и уникальный для украинского кино герой.

Лучшим документальным фильмом назвали "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан. Лента Ивана Орленко "В нашей синагоге" стала лучшей короткометражкой "Кинокола". В 2019 году впервые присудили награду за лучший анимационный фильм - это картина "Любовь" Никиты Лыськова.