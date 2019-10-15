Ольга Токарчук дружит со всеми украинскими писателями

Польская писательница Ольга Токарчук о Нобелевской премии по литературе узнала в автомобиле. У нее продолжается книжный тур по Германии.

Шведская академия наградила Токарчук за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни".

- Это редкий случай, когда Нобелевскую премию дают автору, практически все книги которого уже вышли на украинском, - говорит писательница Наталья Сняданко, 46 лет. - Я очень рада за нее. Женщина из Восточной Европы пробилась со сложной литературой на мировой уровень. Это одна из тех Нобелевских наград, которые не вызывают никаких сомнений или возражений. Редко академии удается сделать такой правильный выбор.

Токарчук популярна во многих странах. Ее творчество универсально, понятно и доступно. Пишет о вещах, близких каждому.

Живет во Вроцлаве. Это Нижняя Силезия - территории, которые когда-то были немецкими. После Второй мировой стали польскими. Это была компенсация от Сталина за Западные Украину, Беларусь и часть Литвы. Силезия так и осталась какой-то новой землей в польском сознании. У них нет литературной традиции, не описана. Писательница говорит, что пытается создать этот литературный миф и историю, описать регион с польской перспективы, присоединить его литературным путем.

Токарчук происходит из семьи, когда-то вывезенной из Украины. Имеет личный опыт того, что значит потерять родину и найти ее, почувствовать себя дома на новом месте. Пишет сложную интеллектуальную прозу. Она мастерская рассказчица. О чем ни писала бы, всегда интересно читать. У нее прекрасные романы о жизни на отшибе, попытках существовать в унисон с природой. В частности, хорошо ей удается малая проза. Даже основала во Вроцлаве Фестиваль рассказа. Это не очень популярная среди издателей форма. А Ольга настаивает, что это не только интересно читать, но и гораздо труднее писать, чем большой роман.

Токарчук - образованный, многогранный, энциклопедического склада автор. Даже в детективе "Веди свой плуг над костями мертвых" об убийствах животных главное - не интрига и расследования, а более широкий экологический посыл.

Ее бабушка родом с украинской этнической территории Надсянье. Это на границе Львовской области и Подкарпатского воеводства Польши.

Токарчук всегда хорошо отзывается об Украине, любит петь народные песни, не раз приезжала сюда. Была во Львове, Киеве и других городах. Представила свои книги, участвовала в книжных ярмарках и семинарах. У нас много кто читает ее в оригинале. У нее здесь много друзей - практически все украинские писатели.