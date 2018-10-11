Олег Винник назвал войну с Россией братоубийственной

Недавно поп-исполнитель 45-летний Олег Винник в интервью одному из телеканалов назвал войну с Россией братоубийственной, а Революцию достоинства лишней и искусственной.

— До сих пор я был одним из немногих деятелей культуры, кто искренне поддерживал Олега Винника, — говорит писатель Андрей Кокотюха, 47 лет. — Он ничего не крал и своим трудом заработал свое состояние. Имеет искренних поклонниц, "молодых волчиц". Никто никого не вынуждает ходить на концерты этого певца. Винник — один из творцов украинской популярной массовой культуры. Но его заявление показало, что не достаточно не выступать в России. Не достаточно заниматься благотворительностью, как написано на его сайте. Это еще не дает право называться настоящим гражданином. Винник не понимает, в каком государстве живет. Ему вскружило голову от безумного успеха, поэтому решил, что может говорить все, что заблагорассудится. Очевидно, он и в самом деле так думает. Освоил территорию и собирает деньги на концертах. Это дает ощущение, что оседлал волну. Если бы при этом понимал, что происходит в стране, я бы и дальше его поддерживал. Массовая культура — это то, чего Украине сегодня не хватает. Даже наподобие Винника. Заявления показали, что он бизнесмен, но не украинец.

Винник дальше гонораров и толп поклонников ничего не видит. Хотя мог бы быть носителем проукраинской позиции, и его бы идеи подхватили. Но он этого не делает.

От заявления не будет отмываться, потому что не считает, что слишком замарался. Чтобы задумался, что сказал что-то не то, должен был бы почувствовать, как уменьшается количество фанаток на его концертах. Но этого не случится. Мы считаем, что все слышат, видят и понимают, что говорит и делает Олег Винник. Думаем, что сотни тысяч поклонниц не разделяют его мнения. В действительности им безразлично. Но их нельзя считать пророссийскими. Они просто люди без мировоззрения.