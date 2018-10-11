Олег Винник назвал войну с Россией братоубийственной

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1413
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 864
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 567
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3762
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 738
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3114
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1998
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1305
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2655
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3114
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2655
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5526
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 216
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 06:45

Олег Винник назвал войну с Россией братоубийственной

2 Комментировать

Недавно поп-исполнитель 45-летний Олег Винник в интервью одному из телеканалов назвал войну с Россией братоубийственной, а Революцию достоинства лишней и искусственной.

— До сих пор я был одним из немногих деятелей культуры, кто искренне поддерживал Олега Винника, — говорит писатель Андрей Кокотюха, 47 лет. — Он ничего не крал и своим трудом заработал свое состояние. Имеет искренних поклонниц, "молодых волчиц". Никто никого не вынуждает ходить на концерты этого певца. Винник — один из творцов украинской популярной массовой культуры. Но его заявление показало, что не достаточно не выступать в России. Не достаточно заниматься благотворительностью, как написано на его сайте. Это еще не дает право называться настоящим гражданином. Винник не понимает, в каком государстве живет. Ему вскружило голову от безумного успеха, поэтому решил, что может говорить все, что заблагорассудится. Очевидно, он и в самом деле так думает. Освоил территорию и собирает деньги на концертах. Это дает ощущение, что оседлал волну. Если бы при этом понимал, что происходит в стране, я бы и дальше его поддерживал. Массовая культура — это то, чего Украине сегодня не хватает. Даже наподобие Винника. Заявления показали, что он бизнесмен, но не украинец.

Винник дальше гонораров и толп поклонников ничего не видит. Хотя мог бы быть носителем проукраинской позиции, и его бы идеи подхватили. Но он этого не делает.

От заявления не будет отмываться, потому что не считает, что слишком замарался. Чтобы задумался, что сказал что-то не то, должен был бы почувствовать, как уменьшается количество фанаток на его концертах. Но этого не случится. Мы считаем, что все слышат, видят и понимают, что говорит и делает Олег Винник. Думаем, что сотни тысяч поклонниц не разделяют его мнения. В действительности им безразлично. Но их нельзя считать пророссийскими. Они просто люди без мировоззрения.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олег Винник назвал войну с Россией братоубийственной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 168801
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 49140
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 39520
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 25300
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 14670
Культура
Несколько поколений выросло на венгерских или российских сериалах
Несколько поколений выросло на венгерских или российских сериалах Просмотров: 9
В Кибинцах поставили "Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем"
В Кибинцах поставили "Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем"
"Рай — это комнатка под крышей. С ковриком и креслом"
"Рай — это комнатка под крышей. С ковриком и креслом" Просмотров: 315
Пошли на вокзал спросить о патриотизме
Пошли на вокзал спросить о патриотизме Просмотров: 234
"Люди в селе иногда делают такое, что хватаешься за голову"
"Люди в селе иногда делают такое, что хватаешься за голову" Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
26
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
7
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 817
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua