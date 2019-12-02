Один украинский фильм принес прибыль

224 фильма проинвестировало Государственное агентство Украины по вопросам кино за последние пять лет.

Потратили 1,6 млрд грн. 146 из этих фильмов вышли в прокат. Двадцать девять - в процессе производства, 13 - ожидают премьеры. 17 картин задерживаются с выходом более, чем на 12 недель, еще 19 — более, чем на 36 недель.

- Это первый финансовый отчет в истории украинского кино, - говорит министр культуры 45-летний Владимир Бородянский. - Были о динамике увеличения количества денег и лент. Но никогда - таких, из которых можно сделать вывод об эффективности.

Кассовые сборы фильмов, созданных при поддержке Госкино, составляют 265,5 млн грн.

Прошлогодняя комедия "Бешеная свадьба" стала единственным фильмом за пять лет, от которого в Госкино вернули больше, чем выделяли - 113%. Преимущественно кинопроизводители отдают государству до 10% вложенных денег.

Пять самых популярных картин в прокате - "Я, ты, он, она", "Бешеная свадьба", "Похищенная принцесса", "Киборги" и "Секс и ничего личного".

- К сожалению, за эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров о полученных деньгах от государства, - продолжает Бородянский. - Нет обязательств по количеству зрителей, фестивалей или наград, возвращенных средств. Есть только одно - чтобы фильм получился. И даже это условие часто нарушается. Такой принцип недопустим в цивилизованной стране. Нельзя просто брать деньги. Надо переходить на систему, в которой четко определяется обязанность продюсера.

Госкино создаст единую базу данных о предстоящих фильмы, введет рейтинг продюсеров. При защите кинопроекта обязательно будут предоставлять план продвижения.

- Получение поддержки из бюджета - это привилегия, которую надо заслужить, а не обязанность государства. К следующим конкурсам могут не допустить продюсеров, которые не смогли сделать фильм или есть необъяснимая задержка. Должен быть критерий успешности. Если брали за предыдущие годы много средств, но количество зрителей не обеспечили или на низком уровне - допуск к следующему конкурсу под вопросом.

Есть несколько целей государственной политики в этой сфере. Первая задача - создание кино- и телепродукции с украинскими смыслами, донесение их до зрителей. Например, американский сериал "Чернобыль" прошел с выдающимися показателями в Украине и мире. У нас его посмотрел каждый пятый. Лента проделала большую просветительскую работу для понимания украинцами самих себя. Подняла в обществе темы аварии на ЧАЭС, тоталитарной системы Советского Союза и героизма украинцев в ликвидации последствий катастрофы на новый уровень обсуждения. Государство заинтересовано, чтобы украинские картины о нашем прошлом, настоящем и будущем появлялись в информационном пространстве и имели широкую зрительскую аудиторию.

Вторая задача - развитие коммерческого рынка. Должны быть такие условия, в которых украинские продюсеры смогут зарабатывать. Государство должно меньше тратить денег на создание массового кино. В то же время заинтересовано в авторском, фестивальном. Чтобы Украина была представлена в мире. Чтобы ленты получали награды на международных фестивалях и хорошую прессу. Это также влияет на отношение к Украине, понимание нас за рубежом. Это культурная дипломатия.

Считаю, что надо уменьшить количество фильмов в прокате до 25-30 в год.

На развитие кинозалов в провинции сегодня не хватит ресурса. Но наша задача - достучаться до миллионов людей, живущих в местности без кинотеатра. Таким инструментом является телевидение. Будем увеличивать количество денег на производство сериалов.