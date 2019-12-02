Один украинский фильм принес прибыль

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17397
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5148
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2953
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1134
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 432
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1935
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5148
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 306
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 06:00

Один украинский фильм принес прибыль

  Комментировать

224 фильма проинвестировало Государственное агентство Украины по вопросам кино за последние пять лет.

Потратили 1,6 млрд грн. 146 из этих фильмов вышли в прокат. Двадцать девять - в процессе производства, 13 - ожидают премьеры. 17 картин задерживаются с выходом более, чем на 12 недель, еще 19 — более, чем на 36 недель.

- Это первый финансовый отчет в истории украинского кино, - говорит министр культуры 45-летний Владимир Бородянский. - Были о динамике увеличения количества денег и лент. Но никогда - таких, из которых можно сделать вывод об эффективности.

Кассовые сборы фильмов, созданных при поддержке Госкино, составляют 265,5 млн грн.

Прошлогодняя комедия "Бешеная свадьба" стала единственным фильмом за пять лет, от которого в Госкино вернули больше, чем выделяли - 113%. Преимущественно кинопроизводители отдают государству до 10% вложенных денег.

Пять самых популярных картин в прокате - "Я, ты, он, она", "Бешеная свадьба", "Похищенная принцесса", "Киборги" и "Секс и ничего личного".

- К сожалению, за эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров о полученных деньгах от государства, - продолжает Бородянский. - Нет обязательств по количеству зрителей, фестивалей или наград, возвращенных средств. Есть только одно - чтобы фильм получился. И даже это условие часто нарушается. Такой принцип недопустим в цивилизованной стране. Нельзя просто брать деньги. Надо переходить на систему, в которой четко определяется обязанность продюсера.

Госкино создаст единую базу данных о предстоящих фильмы, введет рейтинг продюсеров. При защите кинопроекта обязательно будут предоставлять план продвижения.

- Получение поддержки из бюджета - это привилегия, которую надо заслужить, а не обязанность государства. К следующим конкурсам могут не допустить продюсеров, которые не смогли сделать фильм или есть необъяснимая задержка. Должен быть критерий успешности. Если брали за предыдущие годы много средств, но количество зрителей не обеспечили или на низком уровне - допуск к следующему конкурсу под вопросом.

Есть несколько целей государственной политики в этой сфере. Первая задача - создание кино- и телепродукции с украинскими смыслами, донесение их до зрителей. Например, американский сериал "Чернобыль" прошел с выдающимися показателями в Украине и мире. У нас его посмотрел каждый пятый. Лента проделала большую просветительскую работу для понимания украинцами самих себя. Подняла в обществе темы аварии на ЧАЭС, тоталитарной системы Советского Союза и героизма украинцев в ликвидации последствий катастрофы на новый уровень обсуждения. Государство заинтересовано, чтобы украинские картины о нашем прошлом, настоящем и будущем появлялись в информационном пространстве и имели широкую зрительскую аудиторию.

Вторая задача - развитие коммерческого рынка. Должны быть такие условия, в которых украинские продюсеры смогут зарабатывать. Государство должно меньше тратить денег на создание массового кино. В то же время заинтересовано в авторском, фестивальном. Чтобы Украина была представлена в мире. Чтобы ленты получали награды на международных фестивалях и хорошую прессу. Это также влияет на отношение к Украине, понимание нас за рубежом. Это культурная дипломатия.

Считаю, что надо уменьшить количество фильмов в прокате до 25-30 в год.

На развитие кинозалов в провинции сегодня не хватит ресурса. Но наша задача - достучаться до миллионов людей, живущих в местности без кинотеатра. Таким инструментом является телевидение. Будем увеличивать количество денег на производство сериалов.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Один украинский фильм принес прибыль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 72568
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 14994
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 9909
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 9351
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8280
Культура
На Западе не писали о Голодоморе
На Западе не писали о Голодоморе
Главный хит группы помогла создать детская писательница
Главный хит группы помогла создать детская писательница
Голодомор изменил будущее Украины
Голодомор изменил будущее Украины Просмотров: 135
"У нас понемногу формируется украинский шансон"
"У нас понемногу формируется украинский шансон" Просмотров: 27
Подростки не интересуются, какой была жизнь при СССР
Подростки не интересуются, какой была жизнь при СССР Просмотров: 54
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 485
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua