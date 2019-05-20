Нидерланды выиграли Евровидение

Певец из Нидерландов 25-летний Дункан Лоренс стал победителем 64-го Евровидения.

Финал песенного конкурса состоялся в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая.

Лозунг нынешнего мероприятия- "Позволь себе мечтать".

Профессиональное жюри разместило голландца на третьем месте, а телезрители — на втором. По результатам смешанного голосования Дункан Лоренс получил наибольшее количество баллов — 492.

Вторую строчку занял 26-летний Алессандро Махмуд из Италии. Третья позиция — у россиянина Сергея Лазарева, 36 лет.

— Победа голландца предсказуема, она совпала с уверенностью букмекеров, которые пророчили ему первое место, — говорит музыкальный критик Игорь Панасов, 43 года. — Откуда они из года в год так точно прогнозируют довольно хаотичный музыкальный конкурс — для меня загадка. А насчет собственно триумфа Дункана Лоренса имею две гипотезы. Первая — слушателям конкурса после прошлогодней победительницы Нетты Барзилай захотелось лирики. Вторая - припев Лоренса напоминает по мелодике хиты американской рок-группы "Имеджин Дрэгонс" 2017-2018 годов, а это нравится людям.

Лично я по материалу вижу двух лучших исполнителей Евровидения. Это итальянец Алессандро Махмуд — актуальный по звучанию и многожанровости. И Тамара Тодевская из Северной Македонии, занявшая восьмое место - рекордное в истории своей страны. Актуальна по вокалу и артистизму.

Евровидение важно благодаря тому, что имеет большой рейтинг среди зрителей. Это инструмент, который может стимулировать культурные тренды, транслировать послания. Главное из них такое: мы все, европейцы, разные и свободные. Можем развлекаться как хотим, выглядеть как желаем, петь в каком хотим стиле. И мы должны уважать выбор друг друга. В этом смысле нынешнее мероприятие не отличался от предыдущих.

Есть еще сугубо музыкальная составляющая. Мне нравится то, что происходит с конкурсом, начиная с 2016 года, когда победила Джамала. Все чаще среди лучших оказываются песни, которые являются искусством, или недалеки от этого понятия.

Победа Дункана Лоренса на Евровидении — пятая для Нидерландов. Последний раз представитель этой страны занял первое место в 1975-ом.

Всего на нынешнем Евровидении выступали артисты 41 страны. Украина не принимала участия в конкурсе. Победительница нацотбора 27-летняя Анна Корсун с творческим псевдонимом Марув и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не смогли договориться об условиях контракта.

— Мне кажется, Марув со своей "Песней сирены" была на месте не ниже третьего, — продолжает Панасов. — Яркий и органичный образ, несколько провокационный номер — этого должно хватить, чтобы оказаться среди фаворитов.

Несколько звезд стали почетными гостями мероприятия, которые выступили в вечерней программе финала. Среди них были американская певица Мадонна и украинка Верка Сердючка.

Украина могла занять первое место

— После просмотра выступления представителя Нидерландов я подумал, что он может победить. Поэтому финальный результат не удивил, — говорит 25-летний Максим Комлев, журналист онлайн-издания о музыке "Слух". — Замечательная баллада "Аркада", понятный всем текст о любви, приятный парень и красивый голос. Почему бы и нет? В выступлении Дункана Лоренса чувствовалась искренность. Но я почти уверен, что Марув выиграла бы это Евровидение. Конкурс все чаще становится площадкой для апелляции к толерантности, равным правам и для других социально-важных посланий. Этот год не стал исключением. Тот же Дункан Лоренс в 2018-ом признался, что бисексуал. Это логично, учитывая охват конкурса и его миллионные просмотры.

С музыкальной точки зрения Евровидение не имеет никакой ценности. Современному слушателю или музыкальному журналисту там не найти откровения. Но если бы не это мероприятие, мы не имели бы роскошного национального отбора, а европейские вещатели — бешеного количества просмотров. Поэтому пусть оно будет.