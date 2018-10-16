Ни одна история не является полноценной

— В 2014-м год отслужил командиром мотопехотного взвода на Луганщине. В театре работаю 20 лет. В фильме понадобился именно военный опыт, потому что знал, как держать автомат, — рассказывает актер днепровского театра "Верим!" Олег Шульга, 39 лет.

Сыграл капитана разведки Антона Саенко в военном детективе "Позывной Бандерас".

В одной из украинских частей на Донбассе действует российский диверсант. Саенко приезжает его обезвредить, по сюжету. Разведчик вырос в этих краях. Уехал с Донбасса много лет назад. Встречает свою первую любовь. Женщина живет одна и имеет ребенка. Саенко пересекается с другом детства, который воюет против Украины.

— Главная идея фильма — никогда нельзя отказываться от того, без чего ты — не ты. Прошлого, любви, дружбы, небольшого кусочка твоей родины, — говорит 56-летний Заза Буадзе. Грузинский режиссер с 2008-го работает в Украине. — Если откажешься — постепенно потеряешь все. В 1991-м Россия оккупировала часть моей страны. О войне знаю не из телевизора.

Сценарий ленты "Позывной Бандерас" написан на основе рассказов ветеранов войны на Донбассе. В фильме снялись бойцы 37-й бригады.

— Кино держит в напряжении, — говорит после премьеры Роман Бровко, 35 лет.

— Это не просто боевик или фильм о войне. Это картина и об искривлении правды. Боевики взрывают село, а хотят выдать, что это якобы сделала украинская армия. В фильме есть сильный герой, которым зритель может восхищаться. Часто в отечественных картинах много жертв и мучеников. Здесь главный персонаж является спасителем, наводит мосты и контакты. А не просто драматически умирает. Это дает украинцам веру в себя и в то, что мы можем что-то изменить.

— Жителей села, которые не поддерживают Украину, изобразили карикатурно, — добавляет предприниматель 42-летний Виталий. Фамилию не называет. — Я был в прифронтовой зоне, общался с местными. Кем в фильме хотят показать мирных жителей — что они все неправильные, дикие, плохие? Когда взрывают село, бабушка погибает под крики российского телевидения. А все, кто послушался "Бандераса", выжили. Но такого не бывает на войне. Донбасс — это все же Украина. Хоть и оккупированная врагом. И там живут реальные люди. Выходит, если они верят российскому телевидению, то обязательно умрут.

Кинокритик Александр Гусев, 39 лет, говорит, что трудно определить жанр ленты.

— Впечатление, что хотят затянуть в кинотеатр людей, которых интересует и детектив, и военное кино, и мелодрама. Ни одна из историй не является полноценной. Я — сторонник детективов. В этом жанре зритель вместе с героем следит и пытается вычислить преступника. А здесь он выбран произвольно. Никто на него даже бы не подумал, нет ни одной зацепки. Однако фильм — шаг вперед в сравнении с "Червоным" того же режиссера. Хотя в обоих музыка подсказывает зрителю, где ему должен быть страшно, а где весело или грустно. И очень много штампов.

Понравилось, как Олег Шульга сыграл главного героя. Хотя сам персонаж трафаретен. Актеру удалось наполнить его своим шармом, сделать человечным. И с языком вышло неправдоподобно. Не все украинские бойцы разговаривают на государственном. Зачем показывать, что все русскоязычные — плохие?

В прокате "Позывной Бандерас" идет с 11 октября.