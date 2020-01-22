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четверг, 23 января 2020 05:10

"Ни один из актеров не похож на моих персонажей"

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25 лет живут в одном доме барышня – наполовину полька, наполовину немка – Аделя и ее служанка украинка Стефания. Они ближайшие подруги, почти сестры, но постоянно конфликтуют. Пытаются разобраться, кем приходятся друг другу. Это – героини исторической мелодрамы "Преданная" по роману Софии Андрухович "Феликс Австрия". Идет в прокате с 16 января.

Действие фильма происходит в 1900-м в Станиславове - нынешний Ивано-Франковск. Родители Стефы и мать Адели погибли в пожаре. Ее отец доктор Ангер обеих девочек воспитывал вместе. Стефа ведет хозяйство, убирает и готовит. Воспринимает свое служение Адели как обязанность и обещание ее отцу. А та ругает девушку за мелочи. Но Стефа никак не решается покинуть хозяйку, по сюжету.

Лента является полнометражным дебютом режиссера 28-летней Кристины Сиволап.

– Перечитывала роман много раз. Это классная, приятная литература, – говорит Сиволап.

– Актеров искали четыре месяца. Проще всего было определиться с мужем Адели – скульптором надгробий, украинцем Петром. Его сыграл Роман Луцкий из Ивано-Франковска.

А вот с главными героинями было длинное путешествие. Искали Стефу в Украине, а Аделю — в Польше. По иронии, получилось наоборот. Стефу сыграла польская актриса Марианна Янушевич, Аделю – украинка Алеся Романова.

– "Преданная" – кино о любви. О разных ее формах, - говорит Марианна Янушевич, 26 лет. – Немного странно было сниматься в украинском фильме. Слышала только о Юрии Андруховиче - отце автора романа. Во мне много черт героини. Я старшая в семье и всю жизнь занималась сестрами. И Стефка очень сострадательная. Но у нее сложный характер. Она и прочная, и деликатная, тонкая. На съемках мне понравились наряды, украшения, прически. И украинский язык - такой красивый и необычный. Вроде и похож на польский, но акценты и звучание иные.

– Не представляла, что экранизация может выйти приближенной к тому, что я писала. Но интересно было рискнуть. Это было правильное решение, – говорит писательница София Андрухович, 37 лет. – На самом деле я все видела совсем иначе. Ни один из актеров не похож на моих персонажей. Но с самого начала себе решила, что самое разумное-отстраниться от этого дела. Это нечто иное, чем мой роман. Для меня важнее видеть интерпретацию, чем стопроцентное соответствие моей фантазии.

"Преданную" снимали в столице, Черновцах и Белой Церкви на Киевщине.

Декорации имения Адели построили в студийном павильоне. Ивано-Франковск конца XIX века воссоздали на 4 га земли в селе Ножиловичи под Киевом. Для картины сшили более 150 костюмов.

– Рад, что вышла экранизация такого замечательного произведения и у нее есть свой зритель. Но фильм мне не кажется удачным, – говорит кинокритик Дмитрий Десятерик, 56 лет. – Даже внося поправки на то, что это дебют, есть существенные недостатки. Прежде всего, недостатки в работе с актерами. Много театральных приемов в игре, которые в кадре выглядят неестественно. Среду создавали старательно – прекрасная работа костюмеров и декораторов. Но остается ощущение павильонности. Видно, как это выстроено, новенькое такое, необжитое.

Кино привлечет внимание к книге – это большой плюс. Это также попытка исторической драмы с полностью вымышленными героями. Обычно у нас снимают по конкретным событиям. А тут уход от пафоса непрерывной украинской борьбы. Интимная, лирическая история. Как говорят американцы, хорошая попытка.

Это кино о взаимозависимости, болезненных отношениях власти и смирении. Не эротика и не история любви. По сути, это такая игра. Одна исполняет роль хозяйки, вторая-служанки. Хотя на самом деле еще неизвестно, кто из них кто. Два переплетенных дерева могут задушить друг друга. Единственный выход - оставить такие взаимоотношения. В романе это не прямым текстом, а многоточием подается. В фильме Стефа в конце говорит: "Я теперь свободный человек". Ее никто не заставлял служить. Но у нее была зацикленность на Адели, что та без нее пропадет. Хорошо, что это обсуждается. Из таких вредных отношений надо выходить. Они бывают и в дружбе, и в семьях.

Бюджет ленты "Преданная" - 60 млн грн.

На 7 иностранных языков перевели роман Софии Андрухович "Феликс Австрия". Готовится англоязычное издание. На украинском вышел во львовском "Издательстве Старого Льва" в 2014-ом. Написан в форме дневника служанки Стефании. Получил премию "Книга года Би-Би-Си".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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