Не отдадим Малевича и Шевченко россиянам

Музей истории города Киева в сотрудничестве с благотворительным фондом "КультАура" открыл национальный проект "Большая семерка". Посвященный творчеству художников Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко, Тараса Шевченко.

- Собрать работы было трудно. Особенно Малевича, - рассказывает автор проекту Юрий Комельков, 58 лет. - Все считали, что его единственное произведение - в Мистецьком арсенале. Однако в "Супрематической композиции" из коллекции Игоря Дыченко еще устанавливают авторство. И мы покажем автопортрет 1934 года, который в 1996 купил коллекционер Эдуард Дымшиц.

Будет знаковое произведение Тараса Шевченко "Цыганка", благодаря которому он получил звание свободного художника, его автопортрет и графика с изображением церквей. Продемонстрируем и уникальную работу Марии Примаченко "Зверь Полесский". На обратной стороне художница написала о важном фрагменте жизни - получении диплома за свои картины.

Экспозиция разделена на три тематических блока. В "Сакральном искусстве" покажем фрески Бойчука, тему церквей у Нарбута и Малевича. В разделе "Портрет" будет автопортрет Анатолия Криволапа, написанный в 1975-м в стиле реализма. Третий блок "Полилог" продемонстрирует, как все эти художники, которые никогда друг друга не видели, работали в одном направлении украинского авангарда, которое имеет глубокие корни в народном искусстве.

Цель проекта - создать визуальный код нации.

Планируем показать его за рубежом. Надо отстаивать наших художников. Малевича делят Россия и Польша. Даже Шевченко россияне называют своим писателем. Украинских авангардистов считают русскими. Не отдадим.

Художественный проект "Большая семерка" продлится до 28 июня на третьем этаже Музея истории Киева.