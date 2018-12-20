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пятница, 21 декабря 2018 07:45

Назвали победителя "Книги года Би-Би-Си"

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35 тыс. грн получил победитель премии "Книга года Би-Би-Си" 58-летний Юрий Андрухович за роман "Коханці Юстиції".

— Это книжка о нехватке доверия, о великих преступниках и судебных ошибках, — говорит литературный критик и член жюри 60-летняя Вера Агеева. — Содержит восемь историй о преступниках, которые жили в период с 1612-го по 1971 год. Узнаем об убийце Степана Бандеры Богдане Сташинском, львовском студенте Мирославе Сичинском, который в 1908-м застрелил наместника Галичины графа Потоцкого, о разбойнике Самойле Немириче. Писателя интересует несовершенство правосудия, благородные намерения грешников. Читатель закроет книгу с уверенностью, что истина относительна.

Юрий Андрухович писал роман 27 лет. Книжка "Коханці Юстиції" вышла в издательстве "Меридиан Черновиц".

— Андрухович напоминает дорогое настоянное вино, — говорит выпускающий редактор Би-Би-Си 38-летняя Марта Шокало. — Десять лет не писал новые романы, поэтому книжку "Коханці Юстиції" долго ждали и придирчиво ее оценивали. Это хороший роман, который легко читается. Получала настоящее удовольствие от языка, образов, юмора. Въелась в память история о мужчине, который любил жену и не хотел, чтобы она старела. Пошел к мольфару, чтобы женщина все время оставалась молодой. Но в результате она помолодела вплоть до состояния ребенка.

Среди финалистов конкурса — писатели Макс Кидрук, Олег Коцарев, Ирина Агапеева и Андрей Курков.

— Живу в Лондоне и часто ищу книжки, которые могла бы порекомендовать друзьям-иностранцам, — рассказывает писательница Светлана Пыркало, 42 года. — Среди финалистов таких было две. Агапеева в "Троянді за колючкою" написала о своем пребывании в следственном изоляторе в Крыму. Это опыт почти 20-летней давности, но он ужасает до сих пор. 18-летней писательница вступилась за брата, которого избили милиционеры. Это была самооборона, однако обоих обвинили в преступлении — нападении на стражей порядка. Книжка Кидрука "Де немає Бога" описывает последствия авиакатастрофы, в которой уцелели шесть пассажиров. Эти романы можно было бы прочитать заграничным читателям, потому что сюжеты универсальны и понятны без знания Украины. А вот книга Андруховича — для домашнего потребления и аудитории, которая знает этого автора. Потому что ссылается на свои предыдущие романы, стихотворения.

— В романе "Сірі бджоли" Андрей Курков пишет о человеке и его доме, родине, — говорит член жюри Виталий Жежера, 65 лет. — Герой книжки Сергеевич живет под Горловкой на узкой полоске земли между двумя армиями, минными полями. В селе осталось двое жителей — он и его бывший одноклассник Пашка. Не выехал, потому что не хотел бросать шесть ульев с пчелами.

Премия "Книга года Би-Би-Си" существует с 2005-го.

Детских книжек было больше, чем взрослых

Детской книгой года назвали роман "Мері" писателя 42-летнего Саши Дерманского. Вышел в издательстве "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

— В семье Ковальчуков старший сын, 10-летний Андрей, не разговаривает, — рассказывает Дерманский. — Врачи не могут найти причину. На обследования нужны средства, которых у героев нет. Супруги ссорятся и думают о разводе. Отец парня работает жокеем на ипподроме. Чтобы заработать, хочет выиграть кубок на соревнованиях. А жокей из него такой себе. Мэри — это его кобыла, подарок английской федерации конного спорта. Оказывается, что на гонках ему нужно соревноваться с самим нечистым, конем по имени Вихрь. И от этого зависит судьба семьи.

Пытался написать историю так, чтобы ребенку было интересно. Чтобы молодой человек учился чувствовать, переживать вместе с героями. Чтобы преодолеть какие-то трудности и вызовы, нужно сплотиться. Семье пришлось это сделать. Показываю, что самая главная борьба в нашей жизни — с самим собой. Важно думать о тех, кто рядом, быть готовым на самопожертвование. Даже пес Вареник, который все время ленился вылезти из будки, попросил его отвязать, чтобы помочь в ответственный момент.

— Детская литература стремительно развивается в Украине, — говорит Марта Шокало. — В этом году впервые в длинном списке детских книжек было больше, чем взрослых — 16 против 11. Авторов мирового уровня у нас еще нет. Но чем больше книжек пишется, тем выше вероятность появления чего-то очень стоящего. Не хватает сюжетов и простых историй без мудрствований. У Дерманского — классическая сказка с героями, которые понятны детям, с добротой и хорошим окончанием.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК, Марина НЕПЕЙВОДА
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