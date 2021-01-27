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четверг, 28 января 2021 00:50

На Шевченковскую премию претендует бывший заложник боевиков

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- Это мощное свидетельство жизни в оккупированном Донецке, - говорит литературовед Богдана Романцова, 29 лет. Рассказывает о книге "В изоляции" Станислава Асеева. Ее выдвинули на Шевченковскую премию 2021 года.

- Автора похитили боевики ДНР и держали в заключении 28 месяцев. Его текст помог бы свидетельствовать против России, - продолжает Романцова. - В категории "Журналистика и публицистика" внимание уделили российско-украинской войне. Елена Белозерская-Воронова - офицер морской пехоты. В "Дневнике нелегального солдата" рассказывает об опыте на фронте с 2015 года. Использует реальные истории. Такое название, потому что украинская добровольческая армия до сих пор не вошла в состав Вооруженных сил. Книга легко написана и хорошо читается. А вот работа Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вряд ли имела бы такой взрыв, если бы не отклик в обществе. Виктор Медведчук (был государственным защитником Василия Стуса. - ГПУ) сам же и привел книгу к успеху, когда хотел запретить через суд. Продавалась так хорошо, что пришлось допечатывать тираж. Автор собрал важнейшие документы дела поэта, которые ранее хранились в архиве СБУ и были недоступны.

В литературной номинации также уделили внимание войне. "Иван и Феба" Оксаны Луцишиной - сильнейший роман о революции на граните 1990-го. "Вечный календарь" Василия Махно охватывает историю семьи с XVII века до современности. Это как летопись, в которой есть все - войны, свадьбы, измены.

Автор сборника "Тюремная песня" Елена Герасимюк - доброволец и парамедик. Стихи написаны в 2016 году и раньше. Это разговор со старшим поколением и поиск своего голоса. Поэзия лучше позволяет осмыслить травматические события, потому что она многоплановая, сложная. В романе "Мондегрин (песни о смерти и любви" русскоязычный автор Владимир Рафеенко впервые пишет на украинском. Рассказывает о преподавателе философии, переселенце.

В последние годы претенденты на Шевченковскую премию становятся все моложе.

Композитор Александр Козаренко бороться награду в категории "Музыка".

- Пик его творчества как пианиста пришелся на 1990-2000 годы, - говорит музыковед Любовь Морозова, 38 лет. - Без работ Козаренко трудно представить украинскую культуру. На премию также подали музыкальное агентство "Ухо". Исполнили почти 600 произведений 260 композиторов. Диски с записями выходят в Австрии, положительные отзывы печатают французские издания. Для Украины важнее проект "Архитектура голоса". В нем объединили вокальную музыку с архитектурой и известными местами Киева. Так город получил свой голос.

- Все спектакли в театральной номинации - достойные. Современные, хотя и по классическим произведениям, - говорит театровед Анна Веселовская, 58 лет.

- Спектакль "Верба" в столичном театре Ивана Франко по "Лесной песне" Леси Украинки - неожиданный, из отдельных реплик. Оформление отсылает к экологическим проблемам. Леса уже нет, остались только доски.

"Шинель" в киевском Молодом театре - одна из самых интересных премьер 2020 года. Это мюзикл по повести Николая Гоголя. Герой оказывается в офисе XIX века. Он - винтик чиновничьего аппарата, не может быть личностью. Оперу "Травиата" Одесского театра поставил режиссер Евгений Лавренчук из Львова. Был учеником Романа Виктюка, передал многие его идеи.

Лауреатов Шевченковской премии назовут в конце февраля. В прошлом году получили по 200 тыс. грн.

Автор: Владислава МИХАЙЛЕНКО
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