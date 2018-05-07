На Крещатике повесили портрет Леонида Брежнева

Актер 31-летний Дмитрий Ярошенко играет главную роль в исторической драме о поэте Василии Стусе. Рабочее название картины "Птица души". В первый день съемок на столичном Крещатике воспроизвели уголок Киева конца 1960-х. Развесили старые афиши, транспаранты с коммунистическими лозунгами, портреты членов Политбюро.

— Поснимали современные витрины, светильники, — рассказывает режиссер Роман Бровко, 35 лет. — На Крещатике лежит мостовая. Наш художник-постановщик привез 100 рулонов рубероида, чтобы имитировать асфальт. На советскую символику прохожие реагируют по-разному. Для кого-то это ностальгия, кто-то ругается.

Снимаем историческую сцену. 5 ноября 1968 года бывший боец УПА Василий Макух поджег себя на Крещатике, протестуя против русификации Украины и введения советских войск в Чехословакии. По сценарию, Василий Стус как раз проходит мимо. Его возмущает безразличие киевлян, которые рядом покупают апельсины. Делают вид, будто ничего не случилось.

В фильме покажут последние шесть дней жизни Василия Стуса в исправительной колонии Пермь-36 в России. Лагерь воспроизведут в бывшей Березанской колонии в Барышевском районе на Киевщине.

Это было второе заключение поэта, которого обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде". Покажут некоторые эпизоды из биографии Стуса, начиная с 13 лет. К прошлому литератор периодически возвращается в воспоминаниях.

Бюджет фильма "Птица души" — 40 млн грн. Премьера запланирована на 2019 год.