На Евровидении впервые споют на украинском

— Песня "Шум" кажется интереснее для Евровидения, чем "Соловей", — говорит продюсер 58-летний Игорь Кондратюк. - Она более танцевальная и хитовая. Здесь есть фишка. Специально спели так, чтобы нельзя было разобрать слова и каждый додумывал свое. Наши музыканты могут довести европейскую публику до экстаза.

Группа "Ґо-А" представила композицию, с которой поедет на Евровидение. Впервые на конкурсе прозвучит украиноязычная песня "Шум". В ее основу положили обрядовую игру-веснянку.

"Ґо-А" в творчестве сочетают современные танцевальные ритмы и фольклор. Должны были ехать на Евровидение в прошлом году с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.

В 2021-м состоится в Роттердаме, Нидерланды. Большинство участников сохранили за собой право представлять страны, но должны были написать новые песни.