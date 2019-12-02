На Донбассе просили спеть о Путине

- "История одной курвы" - это смех сквозь слезы, - говорит басист и вокалист группы "Братья Гадюкины" Игорь Мельничук, 54 года. Рассказывает о песне из шестого студийного альбома группы "Смех и грех". Презентация состоится 3 декабря в киевском клубе "Карибиан".

- Пережили выборы. Страсти кипели, грязь лилась, пустые обещания слышали, гречкой соблазняли. Не буду называть имен, но есть такие политические курвы, от которых меня трясет. В каких они только партиях ни находились. Сейчас вроде не стало, но вернуться. Ждут момента. А что можем сделать? Только написать песню. Для них это ничего не изменит. Они считают людей быдлом. Ненавижу их, хотя я мирный и все время улыбаюсь.

В альбоме "Смех и грех" будет 15 композиций. Автор музыки и большинства слов Игорь Мельничук. В "Братьях Гадюкиных" он играет с 1989-го. После смерти основателя группы Сергея Кузьминского в 2009 году стал фронтменом.

- Новый альбом будет немного веселее предыдущего "Мейд ин Юкрейн", - продолжает Мельничук.

- Идет война. Но наши песни об этом в новый альбом не вошли. Выступали на Донбассе. Для меня это был огромный заряд энергии. В Авдеевке во время концерта слышали пулеметные очереди. Общались с танкистами, разведчиками, к летчикам ездили.

Думал, что у бойцов будут злые глаза. Потому что для меня война - это пошел с кем-то подрался, сидишь потом на нервах. А там такие светлые и правильные чуваки, я и не ожидал. Каждое утро новости смотрю. Были бои, есть погибшие. Сердце болит, потому что там фантастические люди - цвет. – Как-то сыграли программу, пришел один боец: а чего вы "Жабу" не играли? Есть у нас на предыдущей пластинке песенка про Путина. Надо было исполнить. Мы еще с Кузей и в Донецке, и в Севастополе пели. И везде нас прекрасно принимали. Ясно, что половину слов не понимали, но никакими "бандерами" не называли. Пока эти мудаки не начали делить страну по языку специально.

Я во Львове вырос, во всевозможных экстремальных ситуациях в молодости бывал. Никто никогда не обращал внимания, на каком языке говоришь. Разве что могли в шутку друг друга подколоть "рагулем" или "москалем" назвать, а "жид" - это вообще нормальное, не обидное для Львова слово, литературное.

Название "Смех и грех" придумал наш барабанщик Михаил Лундин.

Это о нас. Тех, кто не считается с возрастом и лезет на сцену. Стараемся не терять энергию. Смотришь на 75-летних "роллингов", и становится, но по-доброму, смешно, потому что они веселые. Еще и музыканты, которые несут свет. Самоироничные.

Записали песню "Кто ты?". Клавишник Павел Крохмалев утверждает, что это его идея. Он поет в наших классических медляках "Роксоляна", "Желтые ленты", "Соломия".

Возникла идея закрыть этот бесконечный круг приключений с женщинами. Вроде прошло время, он уже не узнает ни Роксолян, ни Соломий своих. Ну, как в том анекдоте, где у деда пыл еще остался, за девушками бегает, а вот для чего - уже не помнит. Это уже каждый пусть понимает по-своему.

Павел не такой старый, но с памятью проблемы имеет. Это иногда хорошо, много чего плохого забывает.

Михаила Лундина уговорил спеть в регги "Седина в бороду". Песня об эротических фантазиях с выдержкой, что старый конь борозды не портит, а тем более лев.

Записали песню "Мы - чемпионы". Если не можем достичь вершины пьедестала, то будем на первых местах сзади. Все зависит, с какой стороны смотреть. А если серьезно - Украина в скольких рейтингах занимает призовые места. Самые бедные в Европе, самая короткая жизнь, самые мизерные пенсии.

После Киева презентация альбома "Смех и грех" группы "Братьев Гадюкиных" состоится во Львове, Харькове и Днепре.