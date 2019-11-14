Москва уничтожила городскую культуру Украины

- Трактор на экране украинского кино - это как "Прибытие поезда" братьев Люмьер. Считают, что с этой картины французов родился кинематограф, - рассказывает Станислав Мензелевський, 35 лет, руководитель научно-программного отдела Довженко-Центра. Здесь в Музее кино проходит выставка "ВУФКУ. Потерянное и найденное". Посвящена Всеукраинскому фотокиноуправлению. Оно в 1920-е сформировало успешную украинскую киноиндустрию. На площади 1,5 тыс. кв. м представили 500 экспонатов и кадры из 50 лент.

- ВУФКУ активно боролись за рынки в СССР, - продолжает Мензелевский. - Российская киноиндустрия создавала неконкурентные условия. Давала 10 своих фильмов, принимала три украинские. Поэтому управление продавало отечественные картины за рубежом, от Праги до Токио и Латинской Америки. ВУФКУ привлекает к созданию фильмов иностранцев. В 1926-м из Турции приезжает режиссер Эртугрул Мухсин-Бей. Снимает "Спартак" о восстании римских гладиаторов. Трудоустраивают немецких операторов. Украинские режиссеры Александр Довженко и Дзига Вертов едут в Европу. Показывают фильмы на всемирных выставках. В журнале "Кино" является комикс, как "Тараса Бульбу" снимали бы в разных странах. В Голливуде это была бы романтическая комедия. Во Франции - абстрактное геометрическое кино. В ВУФКУ вышел социальный и национальный фильм. А в Совкино - шароварная картинка, где украинцы поют и танцуют на фоне домов под соломенными крышами. Это станет реальностью в 1930-х, когда Сталин начнет снимать мюзиклы. И Украина уже не будет с современной городской культурой, а превратится в фольклорное приложение Москвы.