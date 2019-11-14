Москва уничтожила городскую культуру Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 4455
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 594
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 909
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4392
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1827
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 990
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 891
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 891
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1314
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3933
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 171
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 06:50

Москва уничтожила городскую культуру Украины

  Комментировать
 

- Трактор на экране украинского кино - это как "Прибытие поезда" братьев Люмьер. Считают, что с этой картины французов родился кинематограф, - рассказывает Станислав Мензелевський, 35 лет, руководитель научно-программного отдела Довженко-Центра. Здесь в Музее кино проходит выставка "ВУФКУ. Потерянное и найденное". Посвящена Всеукраинскому фотокиноуправлению. Оно в 1920-е сформировало успешную украинскую киноиндустрию. На площади 1,5 тыс. кв. м представили 500 экспонатов и кадры из 50 лент.

- ВУФКУ активно боролись за рынки в СССР, - продолжает Мензелевский. - Российская киноиндустрия создавала неконкурентные условия. Давала 10 своих фильмов, принимала три украинские. Поэтому управление продавало отечественные картины за рубежом, от Праги до Токио и Латинской Америки. ВУФКУ привлекает к созданию фильмов иностранцев. В 1926-м из Турции приезжает режиссер Эртугрул Мухсин-Бей. Снимает "Спартак" о восстании римских гладиаторов. Трудоустраивают немецких операторов. Украинские режиссеры Александр Довженко и Дзига Вертов едут в Европу. Показывают фильмы на всемирных выставках. В журнале "Кино" является комикс, как "Тараса Бульбу" снимали бы в разных странах. В Голливуде это была бы романтическая комедия. Во Франции - абстрактное геометрическое кино. В ВУФКУ вышел социальный и национальный фильм. А в Совкино - шароварная картинка, где украинцы поют и танцуют на фоне домов под соломенными крышами. Это станет реальностью в 1930-х, когда Сталин начнет снимать мюзиклы. И Украина уже не будет с современной городской культурой, а превратится в фольклорное приложение Москвы.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Москва уничтожила городскую культуру Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Табаком в Средневековье лечили 36 болезней

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 40014
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
28
 Просмотров: 21566
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 20709
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 13941
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 9387
Культура
Нашли актера, который может красноречиво молчать
Нашли актера, который может красноречиво молчать Просмотров: 54
"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова"
"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова" Просмотров: 324
Погибший актер снимется в фильме
Погибший актер снимется в фильме Просмотров: 54
"Отец тянет за собой и живого сына, и мертвого"
"Отец тянет за собой и живого сына, и мертвого" Просмотров: 693
Гонкуровскую премию получил роман о потерянном счастье
Гонкуровскую премию получил роман о потерянном счастье Просмотров: 9
Больше всего комментируют
7
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Голосов: 926
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua