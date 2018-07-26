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пятница, 27 июля 2018 00:10

Моцарт писал обработки украинских народных песен

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— У Львова был свой Моцарт, — говорит музыковед Любовь Морозова, 36 лет. — Композитор Вольфганг Амадей Моцарт имел шестерых детей. Четверо умерли младенцами. Выжили два сына. Франц Ксавер был младшим. Потерял отца 5-месячным. Пошел его путем. Переехал во Львов преподавать музыку и остался на 30 лет. Создал здесь большинство произведений. В их звучании слышны галицкие мотивы. Писал обработки украинских народных песен. Самая известная — ре-минор на тему песни "У сусіда хата біла". Был ничем не худшим композитором, чем Моцарт-старший. Слава отца помешала ему реализоваться сполна.

Львовский писатель 34-летний Богдан Коломийчук написал приключенческий роман о жизни композитора. Книга "Моцарт з Лемберга" вышла в "Издательстве Старого Льва".

— Описал жизнь Франца Ксавера с 11-летнего возраста до смерти, — рассказывает Богдан Коломийчук. — Поскольку это художественная книжка, дал в ней место авторской выдумке. Случались мистические совпадения. В романе появляется героиня по имени Каролин. Изобразил ее немного легкомысленной, однако наделенной музыкальным талантом. Есть сцена, где Франц слушает, как она исполняет отрывок из оперы Генделя. Оказалось, что Каролин существовала в действительности. Была певицей и близкой знакомой Моцарта-младшего. Имя, возраст, одаренность — все совпало.

Франц Ксавер прожил во Львове большую часть жизни. Имеем полное право называть его если не украинцем, то хотя бы львовянином. Здесь написал лучшие произведения, основал музыкальное общество, встретил любовь — пусть и не совсем счастливую. Любил композитор замужнюю женщину. Поэтому и не женился, не имел детей.

Исследовал биографию Моцарта-младшего в библиотеке консерватории австрийского Зальцбурга. Читал его письма, дневники. На обратном пути в Карловых Варах в Чехии отыскал могилу композитора. Последние шесть лет он провел не во Львове. Умер 53-летним от рака желудка.

В книжных магазинах роман "Моцарт з Лемберга" стоит 90 грн.

Автор: Юлія БЛИЗНЮК
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