Минкульт не может влиять на украинских гастролеров в России

Гастроли украинских артистов в России наносят ущерб государству. В отношении таких певцов должен быть специальный режим регулирования. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, 45 лет.

- Гастроли в России - это страшный позор. Как для исполнителя и его ценителей, так и для всей страны, - говорит медиаэксперт 54-летний Алексей Ковжун. - Эти посещения подтверждают статус-кво: все, что происходит, это нормально. "Политики поссорили людей, братские народы" - все это бред.

Но препятствование этому не является делом государства. Нет механизма, чтобы Министерство культуры что-то запрещало певцу. Мы - свободная страна.

Если артисту дорога репутация, должен осознать, что после гастролей в России лучше оставаться там. Потому что выступления в Украине не будут успешны. Влиять должен сознательный украинский слушатель, покупая или нет билеты на концерт.

Государство в этой ситуации не имеет рычагов. Мы не Советский Союз, чтобы Минкульт рассказывал артистам, что делать можно, а что нет. Чиновники должны работать в своих полномочиях. Актуализировать проблематику. Но позиция министра как человека, как гражданина мне близка.

Общественные выступления против концертов гастролеров в РФ мне кажутся правильными. Это то, что называется "давление потребителя".

К сожалению, большинство украинцев не воспринимают проблему критически. Здесь и может быть точка входа для различных программ Минкульта. Как сделать так, чтобы люди осознали и помнили, что у нас есть война и есть враг.

Должны идти к саморегуляции в шоу-бизнесе, как это на Западе. Например, тур-менеджер должен сказать какой-то Марув: "Я не буду тебе организовывать гастроли по Украине. А на что ты рассчитывала, когда пела в России?" Проблема должна решаться внутри индустрии. Но поскольку они этим не занимаются, активистам приходится напоминать.

Певец Олег Винник, 46 лет, присоединился к российским звездам в акции за "мир без войны и насилия". Записал видео к Международному дню мира 21 сентября. Во время общения с журналистами не захотел называть Россию агрессором и не дал утвердительного ответа относительно Крыма.

- Олег Винник, который является украинской мегазвездой, живет как в центре собственной вселенной, - продолжает Ковжун. - Оттуда наши проблемы кажутся отдельным невеселым космосом.

А с нашей точки зрения, Винник имеет вид коллективного идиота. Любое первое лицо, особенно поп-звезда - это результат скоординированной работы многих людей. И вот они тяжело работали и создали такого Олега, совершенно из другой вселенной.

Петь намного легче, чем говорить и давать какие-то оценки. Не потому, что артисты дураки - просто это не их мир. В том, где центром является Олег Винник, Крым - это территория, с которой можно было бы летом кассу срубить, а теперь не получается.